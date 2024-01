Miten käy Halla-ahon äänten toisella kierroksella? Riikka Purra: Perussuomalaisille vaikea päätös

Jussi Halla-ahon 19 prosentin kannatus on menossa uudelleen jakoon toisella kierroksella.

Perussuomalaisten presidenttiehdokas Jussi Halla-aho jää ulos toiselta kierrokselta 19 prosentin kannatuksellaan.

Hän on kolmantena ensimmäisen kierroksen voittaneen kokoomuksen Alexander Stubbin ja valitsijayhdistyksen sekä vihreiden Pekka Haaviston jälkeen.

Puheenjohtaja Riikka Purra (ps.) piti Halla-ahon tulosta hyvänä, vaikka toinen kierros jäi haaveeksi. Purra ei suostunut tukemaan haastattelussa kumpaakaan toiselle kierrokselle menevistä ehdokkaista. Hän ennakoi, että toisen kierroksen valinta on vaikea monelle perussuomalaisten kannattajalle.

– Näyttää siltä, että on punavihreä vastaan liberaali oikeisto, joten on hyvin mielenkiintoista. Otaksun esimerkiksi, että monella perussuomalaisella on vaikea tehdä äänestyspäätöstä.

Jussi Halla-ahon vaalivalvojaiset järjestettiin Apollo-klubilla Helsingissä.