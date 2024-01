Tulevan presidentin puoliso on ensimmäistä kertaa ulkomaalaistaustainen

Suomen seuraavan presidentin puoliso on ensimmäistä kertaa ulkomaalaistaustainen.

Toiselle kierrokselle nousseiden kokoomuksen ehdokkaan Alexander Stubbin sekä kansalaisliikkeen ja vihreiden tukeman Pekka Haaviston puolisot ovat molemmat syntyneet ulkomailla.

Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb on englantilainen. Hän on syntynyt Solihullissa. Haaviston puoliso Antonio Flores on ecuadorilainen. Hän on syntynyt Esmeraldasissa.

Puolisoilla voi olla merkitystä toisella kierroksella

Toisen kierroksen äänestyspäätöksissä myös puolisot voivat olla ratkaisevassa roolissa, pohdittiin illan vaalilähetyksessä.

Puolisolla ei ole lakiin kirjoitettua virallista roolia, mutta hänellä on paljon edustustehtäviä. Molempien kärkiehdokkaiden puolisot ovat todenneet pohtineensa, millaisen roolin ottaisivat tulevassa asemassaan valtionjohtajan rinnalla ja maan ykköspuolisona.

– Osalla voi nousta harkintaan, voiko puolisona olla homoseksuaali. Voiko presidenttipari olla homopari heteroparin sijaan. Tämä ei ollut kampanjoinnin keskiössä, mutta tätäkin asiaa saattaa moni äänestäjä miettiä, totesi Ylen politiikka- ja yhteiskuntatoimituksen päällikkö Paula Pokkinen.

Toisaalta Pokkinen katsoo, että Haaviston etuna saatetaan pitää myös sitä, että hän uskaltaa olla oma itsensä. Se voi olla myös etu Suomen maakuvalle joissakin asioissa.

Vaalikampanjoinnin uskotaan kuitenkin säilyvän maltillisina ja kaikkia osapuolia kunnioittavana myös toisella kierroksella.

Molemmat pitäisivät esillä perheiden asioita

Ennen vaaleja Suzanne Innes-Stubb toivoi, että hän voisi presidentin puolisona näyttää, kuinka paljon Suomi hänelle merkitsee.

Erityisesti hän haluaisi puolisona edistää perheiden hyvinvointia, ehkäistä syrjäytymistä ja tuoda ihmisiä yhteen musiikin ja urheilun avulla.

– Lisäksi haluaisin osallistua lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön, Innes-Stubb sanoi.

Antonio Flores puolestaan kertoi ennen vaaleja haluavansa presidentin puolisona lasten ja nuorten asiaa.

– Suomessa on paljon apua tarvitsevia lapsia ja nuoria. On tärkeää, että lapset saavat koulutusta, heillä on koti ja rakkautta, Flores totesi.