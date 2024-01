Tutkijat tiputtivat järveen 1 500 joulukuusta – paljastui tulos, joka ällistytti biologia

Maaliskuun alussa vuonna 2021 aivan Lappeenrannan keskustan tuntumassa, Saimaan Sunisenselällä oli outo näky. Jään päälle raahattiin satoja joulukuusia, joita paikalliset asukkaat olivat edellisen joulun jäljiltä tutkijoille lahjoittaneet.

Suomen ympäristökeskuksen kehittämispäällikkö, vesibiologi Kari-Matti Vuori ystävineen porasi paksuun jäähän avannon. Reiästä he tiputtivat joulukuusia Saimaan syvyyksiin.

Sama toistui muutamana vuonna peräkkäin, joten nyt pohjassa on kaikkiaan jo noin 1 500 joulukuusta.

Tutkijoiden tarkoitus olikin selvittää, voisiko tällä tavalla saada Saimaan pohjaan vedenalainen puulajipuisto, josta hyötyvät sekä kalat että vesistö.

Avaa kuvien katselu Näin Sunisenselällä upotettiin vuonna 2021 Saimaaseen joulukuusia. Painoina käytettiin reikätiiliä. Kuva: Sirkka Haverinen / Yle

Nyt tutkijat ovat saapuneet takaisin Sunisenselälle. He nostivat pohjasta kuusia analysoitavaksi. Tulokset ovat ällistyttäviä.

– Pohjaeläintuotanto on lisääntynyt huimasti niillä paikoilla, mihin näitä on upotettu, Kari-Matti Vuori kertoo.

Pohjaeläinten yksilömäärät ovat Vuoren mukaan monikymmenkertaistuneet ja lajiston monimuotoisuus jopa viisinkertaistunut upotusalueella. Tämä selviää alueelta otetuista pohjaeläinnäytteistä ennen ja jälkeen kuusten upottamisen.

– Tässä purkissa on pohjaeläinnäyte ennen kuusten upottamista. Siinä on todella vähän eliöitä. Tässä toisessa on näyte kuusten upottamisen jälkeen, ja siinä on tuhatmäärin yksilöitä ja 30–40 eri lajia.

Avaa kuvien katselu Sykkeen kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuorella on kaksi näytepuolloa joulukuusten upotusalueelta. Oikeanpuolisessa pullossa näkyy selvästi pohjaeläinten runsastuminen. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Myös kalakanta joulukuusien upotusalueella on Vuoren mukaan vahvistunut, mihin viittaavat myös kalastajien kokemukset alueelta.

– Pilkkimiehiltä olemme sitten saaneet kiitoksia, että hyvin on tullut kalaa näiltä paikoilta, joihin kuusia on upotettu.

Kalastajien ikivanha menetelmä

Vedenalaiset uppopuut eli turot eivät ole uusi menetelmä, vaikka niitä ei hetkeen Suomen vesistöissä ole nähtykään.

Vesibiologi Veli-Matti Vuoren apulaisina oli joukko Lappeenranta Saimaan Rotaryklubin jäseniä. Yksi heistä, Olli Smolander, tutustui kalaturoihin jo viisivuotiaana oman isoisänsä opastuksella. Sadan viime vuoden aikana ihmiset ovat kuitenkin Smolander mukaan ”systemaattisesti raivanneet kaiken puuaineksen pois vesistöstä”, jolloin entiset kalaturotkin on poistettu

– Ennen vanhaan kalaturoja rakennettiin tuonne vesistöihin katajista ja kuusista. Jokaisella isännällä oli omat turot tuolla Saimaassa ja ne olivat erittäin salaisia kalastuspaikkoja.

Avaa kuvien katselu Olli Smolanderin mukaan hän kävi isoisänsä kanssa pikkupoikana kalaturoilla. Ne olivat järven pohjaan upotettuja kuusen ja katajan rankoja, jotka houkuttelivat kaloja. Kuva: Kalle Schönberg / Yle

Poistaa ravinteita vedestä

Puun lisäämisestä pohjaan pyritään kehittämään menetelmä vesistöjen laadun parantamiseen.

Syken kehittämispäällikkö Kari-Matti Vuoren mukaan tätä havainnollistavat esimerkiksi sudenkorennot, joita on uppopuurakenteissa suuria määriä. Sudenkorentojen toukat elävät vedessä kaksi vuotta, ja sinä aikana ne syövät pieniä selkärangattomia eliöitä, jotka laiduntavat järven päällyskasvustoa.

– Niistä kahden vuoden aikana kerätyistä ravinteista ja hiilestä 99 prosenttia siirtyy aikuisen sudenkorennon mukana taivaalle lentelemään ja rikastuttamaan rantaluontoa, Vuori toteaa.

Upotettujen kuusten vaikutuksesta järven pohjaeläimiin ei ole vielä tutkimuksia, mutta Vuori arvioi, että menetelmä voisi ainakin osittain auttaa puhdistamaan Suomen järviä.

– Näen sillä suurta potentiaalia. Tämä kuhina on niin valtava näissä uppopuurakenteissa, joita nyt on tutkittu.