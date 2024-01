Saksan valtiovarainministeri sättii muita Euroopan maita Ukraina-tuen niukkuudesta

Saksan valtiovarainministerin Christian Lindnerin mukaan Euroopan on tehtävä enemmän Ukrainan auttamiseksi.

Christian Lindner muistuttaa, että Saksan osuus on tällä hetkellä jo puolet kaikesta siitä tuesta, mitä Ukraina saa Euroopasta.

Saksan valtiovarainministerin Christian Lindnerin mukaan maan eurooppalaisten kumppanien on tehtävä ryhtiliike tuen tarjoamisessa Ukrainalle.

Tilanne ei Lindnerin mielestä voi olla sellainen, että Saksa lisää omia menojaan ja maksaa toisten puolesta Ukrainalle ja samaan aikaan Saksan eurooppalaiset kumppanit eivät tee tarpeeksi.

Puoluetilaisuudessa Berliinissä lauantaina puhunut Lindner muistutti, että Saksan osuus on tällä hetkellä jo puolet kaikesta siitä tuesta, mitä Ukraina saa Euroopasta.

– Emme aio luopua sitoumuksistamme, hän vakuutti.

Erityisesti Venäjän hyökkäyssodan alussa Saksaa arvosteltiin siitä, että se epäröi ja viivytteli aseavun lähettmäistä Ukrainaan. Tätä nykyä Saksa tukee Ukrainaa enemmän kuin yksikään Euroopan maa. Eri maiden tukia Ukrainalle seuraavan Kiel-instituutin mukaan Saksa oli antanut yli 17,1 miljardia euroa sotilaallista apua Ukrainalle tammikuun 2022 ja lokakuun 2023 välisenä aikana.

Trumpin mahdollinen valtaannousu huolettaa

Myös Saksan liittokansleri Olaf Scholz painotti viime viikolla, että Euroopan on panostettava enemmän Ukrainaan. Aseavun lisääminen Ukrainalle on kriittisen tärkeää erityisesti siksi, että Yhdysvalloissa Ukrainan tukeminen on ajautunut sisäpoliittisen kiistan välikappaleeksi.

Niin ikään Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina Saksan yleisradioyhtiö ARD:n haastattelussa, että Yhdysvaltojen passiivinen suhtautuminen tai tuen väheneminen olisivat huono signaali.

Zelenskyi vetosi Saksaan, että se käyttäisi taloudellista painoarvoaan lujittaakseen muiden EU-maiden tukea Ukrainalle.

Yhdysvaltain entinen presidentti ja republikaanien todennäköinen presidenttiehdokas Donald Trump on puheillaan aiheuttanut hermostuneisuutta maan Ukraina-tuen jatkosta. Moni pelkää, että mikäli Trump valittaisiin marraskuussa presidentiksi, hän saattaisi vetää Yhdysvaltain sotilaallisen tuen Ukrainalta ajatellen, että Yhdysvallat jättää Ukrainan eurooppalaisten huoleksi.