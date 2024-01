Lehti: EU uhkaa iskeä Unkarin talouteen, jos Orbán estää avun Ukrainalle

EU:ssa on laadittu suunnitelma siitä, miten Unkaria voidaan rangaista, kirjoittaa The Financial Times.

Avaa kuvien katselu Unkarin pääministeri Viktor Orbán esti Ukrainan tukemisen EU:n huippukokouksessa joulukuussa. Asia on esillä huippukokouksessa seuraavan kerran tämän viikon torstaina. Kuva: EPA-EFE