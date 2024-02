Yhdeksäsluokkalaiset pojat nostivat yli sata polkupyörää Aurajoesta – nyt heidät valittiin Vuoden turkulaisiksi

Aurajokea roskista ja romusta puhdistanut kolmikko Joose Kankare, Benjamin Venhomaa ja Onni-Wiljami Virtala on voittanut perinteisen Vuoden turkulainen -äänestyksen.

Yhdeksäsluokkalaiset Kankare, Venhomaa ja Virtala saivat yleisöltä 1 557 ääntä eli yli 25 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

Hopealle kilpailussa sijoittui sairaanhoitajaopiskelija Paiwand Zahid 930 äänellä. Zahid nousi koko kansan tietoisuuteen elokuussa, kun hän taltutti yhtä henkilöä puukottaneen miehen Turun keskustassa.

Kolmannelle sijalle yleisö äänesti kuvataiteilija Iiu Susirajan, joka keräsi itselleen 576 ääntä. Viime vuonna Susiraja teki historiaa olemalla toinen suomalainen, jolla on ollut yksityisnäyttely New Yorkin The Museum of Modern Artissa, MoMassa.

Kaikkiaan Vuoden turkulainen 2023 -kisassa annettiin 5 980 ääntä.

Sata polkupyörää Aurajoesta

Yhdeksäsluokkalaiset Joose Kankare, Benjamin Venhomaa ja Onni-Wiljami Virtala tekivät viime keväänä ison urakan, kun he puhdistivat Aurajokea romusta.

Muutamassa viikossa kolmikko nosti joesta omasta halustaan noin sata polkupyörää ja paljon muuta.

Turun pormestari Minna Arve palkitsi jokea puhdistaneet pojat tuolloin omatoimisuudestaan ja tarjosi pojille kesätöitä naarauksen parissa.

Nyt Vuoden turkulaiset saivat Arvelta palan Kakolan graniittia Kauppatorin vanhasta kivestä muokatun palkinnon muodossa.

Avaa kuvien katselu Turun pormestari Minna Arve palkitsi Vuoden turkulaiset. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Arven mukaan palkitut ovat toiminnallaan osoittaneet suurta välittämistä Turusta ja turkulaisista.

– Heidän halunsa auttaa on innostanut myös muita kaupunkilaisia huolehtimaan luonnon hyvinvoinnista ja kaupunkimme turvallisuudesta. Todellisina arjen sankareina he muistuttavat meitä kaikkia siitä, että isokin kaupunki voi olla välittävä yhteisö, jossa jokaisella on mahdollisuus luoda ympärilleen hyvää, pormestari Arve kertoo.

Äänestäjien perusteluiden mukaan nuoret ansaitsivat voiton, sillä heidän toimintansa Turun luonnon hyväksi on ollut esimerkillistä.

Lisäksi perusteluissa kiiteltiin nuorten omatoimisuutta ja asennetta. Perusteluissa nostettiin myös esiin nuorten aikaansaama innostus Aurajoen puhdistukseen.

– Pojat tekivät pyyteettömästi ja omasta halusta kaikkia kaupunkilaisia hyödyttävää työtä ja saivat aikaan kenties pienen buumin joen puhdistuksesta. Itse olen nähnyt lapsia ja nuoria vanhempineen kalastamassa magneetin kanssa. Kaikki pienemmätkin asiat mitkä ei jokeen/luontoon kuulu on hyvä sieltä pois saada. Jatkakaa samaan malliin, hyvä pojat, eräs äänestäjä iloitsi.

Avaa kuvien katselu Voittokakku oli koristeltu asiaankuuluvasti. Kuva: Johanna Manu / Yle

Vuoden turkulaisia vuodesta 1985

Ansioitunut turkulainen on valittu ja palkittu ensimmäisen kerran vuonna 1985. Vuoden 2022 Vuoden turkulaiseksi valittiin murskaluvuin seiväshyppääjä Wilma Murto.

Vuoden turkulainen -äänestyksen järjestivät Turun Sanomat, Radio Auran Aallot, Yle Turku ja Turun kaupunki.

Ehdokkaina tammikuussa järjestetyssä äänestyksessä olivat kärkikolmikon lisäksi muusikko Douglas Blair, jazzmuusikko Jussi Fredriksson, Turkuseuran toiminnanjohtaja Kati Leskinen, viestinnän ja ruoan ammattilainen Heli Nieminen, tapahtuma- ja kulttuurituottaja Samuli Pasanen, salibandynpelaaja Jenna Saario sekä kulttuurihistorian professori Hannu Salmi. Lisäksi yleisö sai ehdottaa omaa ehdokastaan.