Sisäministeriö julkaisi uudet evakuointiohjeet: ”Ukrainan opit näkyvät” – testaa, tunnetko termit

Kouvolan Sairaalanmäellä sijaitsee Kymenlaakson suurin väestönsuoja. Paksujen kallioseinien sisässä on tilaa 4 900 henkilölle. Normaaliaikana se on liikuntatila, jossa voi juosta pikajuoksua, hypätä pituutta tai vaikka pelata pöytätennistä tai koripalloa. Video on julkaistu maaliskuussa 2022.