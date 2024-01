Paikka auki, Väyrynen tarjolla – ”politiikan Madonna” putkahtaa yhä esiin varsinkin keski-ikäisten meemeissä

Return of the king eli kuninkaan paluu viittaa kolmanteen Taru sormusten herrasta -elokuvaan. Väyrysen suunnitelmat presidenttiydestä ovat alkaneet elää omaa elämäänsä meemeissä. Väyrynen on itsekin ruokkinut meemejä. Hän myy mukeja, joissa on kuva hänestä kruunu päässä. Ylempi kuva on alunperin Sami Keron uutiskuva Helsingin Sanomille.

Kuva: Sami Kero / HS