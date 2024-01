Kisa saamelaiskäräjien puheenjohtajuudesta käydään todennäköisesti kahden naisen välillä

Kuluneella kaudella Pirita Näkkäläjärvi on johtanut kulttuurilautakuntaa ja Anni Koivisto on toiminut Saamelaiskäräjien ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Saamelaiskäräjien uusi johto selviää tiistain ja keskiviikon aikana, kun Saamelaiskäräjät kokoontuu järjestäytymiskokoukseen.

Puheenjohtajan paikalle ovat ilmaisseet haluavansa Anni Koivisto ja Pirita Näkkäläjärvi. Molemmat ovat vaikuttaneet Saamelaiskäräjillä kuluneella vaalikaudella. Koivisto on toiminut viimeiset neljä vuotta Saamelaiskäräjien ensimmäisenä varapuheenjohtajana. Näkkäläjärvi taas on johtanut Saamelaiskäräjien kulttuurilautakuntaa.

Nykyinen puheenjohtaja Tuomas Aslak Juuso kertoo myös olevansa valmis kaikkiin toimiin, joihin löytyy luottamusta, niin puheenjohtajistoon ja kuin hallitukseen. Ylen tietojen mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että puheenjohtajakisa käydään Koiviston ja Näkkäläjärven kesken.

Tukea löytyy molemmille naisille

Saamelaiskäräjille valitaan puheenjohtajan lisäksi kaksi varapuheenjohtajaa sekä neljä hallituksen jäsentä.

Yle kysyi saamelaiskäräjäjäseniltä, ovatko he kiinnostuneet johtopaikoista ja keitä he tukevat puheenjohtajaksi. Kaikki vastanneet eivät kertoneet, kenen taakse asettuvat puheenjohtajavalinnassa.

Pirita Näkkäläjärven takana kertovat olevansa Asko Länsman, Armi Palonoja, Marko Katajamaa, Inka Musta, Tauno Ljetoff, Ulla-Maarit Magga ja Leena Niittyvuopio-Jämsä. Myös Tuomas Aslak Juuso näkee Näkkäläjärven olevan hyvä ehdokas puheenjohtajan virkaan.

Anni Koivistoa tukevat ainakin Anne Nuorgam ja Kari Toivo Lukkari.

Varapuheenjohtajaehdokkaita vähintään viisi

Tuomas Aslak Juuson lisäksi varapuheenjohtajien paikoista ovat kiinnostuneet Anu Avaskari, Ulla-Maarit Magga, Tauno Ljetoff ja Leo Aikio, joka on viimeiset neljä vuotta toiminut toisena varapuheenjohtajana.

Anu Avaskari oli syksyn vaalien ääniharava ja haluaisi vähintäänkin hallitukseen. Hän on ollut Saamelaiskäräjien hallituksessa vaalikaudella 2008–2011.

Hallitukseen haluavat myös Asko Länsman, Inka Musta, Tauno Ljetoff, Ulla-Maarit Magga ja Veikko Feodoroff. Vielä istuvan hallituksen jäsen Anne Nuorgam kertoo, että hänen kiinnostuksensa hallituspaikasta riippuu puheenjohtajavalinnasta. Myös Feodoroff on ollut kuluneen kauden hallituksessa.

Vielä istuvan hallituksen jäsen Juha-Petteri Alakorva ei halua kommentoida valintoja tässä vaiheessa. Uusi Saamelaiskäräjien jäsen Janne Hirvasvuopio ei ole pyrkimässä puheenjohtajistoon tai hallitukseen. Hänen mielestään hallituksessa pitäisi kuitenkin olla myös kaupunkisaamelaisten edustaja.

Saamelaiskäräjien jäsenistä Aslak Pekkala, Nilla Tapiola, Karen-Anni Hetta ja Pigga Keskitalo eivät vastanneet Ylen kyselyyn määräaikaan mennessä.

Koivisto ja Näkkäläjärvi ovat valmiita kantamaan puheenjohtajan vastuun

Pirita Näkkäläjärvellä ja Anni Koivistolla on molemmilla jo kokemusta Saamelaiskäräjiltä.

Näkkäläjärvi aloittaa nyt kolmannen vaalikautensa, tosin vuonna 2012 alkaneella kaudella hän luopui jäsenyydestään ja hallituspaikasta tultuaan valituksi Yle Sápmin päälliköksi. Menneellä kaudella 2019–2023 hän on toiminut kulttuurilautakunnan puheenjohtajana.

Näkkäläjärvi kertoo pohtineensa pitkään, onko hän käytettävissä puheenjohtajaksi. Nyt työtilanne antaa myöten, mikäli Saamelaiskäräjien täysistunto niin päättää.

– On kerääntynyt elämänkokemusta, työkokemusta ja poliittista kokemusta, ja toivottavasti opintojen myötä myös taitoja, joista olisi hyötyä saamelaisyhteisölle ja meidän yhteistyömme johtamiselle, sanoo Näkkäläjärvi.

Anni Koivisto on toisen kauden saamelaiskäräjäjäsen. Kuluneella kaudella hän on toiminut Saamelaiskäräjien ensimmäisenä varapuheenjohtajana.

Viime syksyn vaaleissa Koivisto keräsi itselleen toiseksi suurimman äänimäärän. Nyt hän olisi valmis ottamaan puheenjohtajan paikan, jos Saamelaiskäräjien täysistunto niin haluaa.

– Pohdin asiaa vaalien jälkeen, kun sekä Saamelaiskäräjien jäsenet ja myös muut saamelaiset pyysivät minua asettumaan ehdolle. Ajattelen myös, että suuri äänimäärä velvoittaa kantamaan vastuuta, sanoo Koivisto.

Saamelaiskäräjät kokoontuu ensimmäistä kertaa tällä vaalikaudella järjestäytymiskokoukseen 30. ja 31. tammikuuta.