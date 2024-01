Katso, mitkä Helsingin päiväkodit ovat todennäköisesti auki lakosta huolimatta – hoitoa saa, jos ehtii paikalle ensin

Lakko sulkee päiväkotien ja esikoulujen ovia pääkaupunkiseudulla keskiviikkona ja torstaina, kun lastenhoitajat, osa varhaiskasvatuksen opettajista ja perhepäivähoitajat aloittavat poliittisen lakon.

Julkisia ja yksityisiä varhaiskasvatuksen työpaikkoja koskeva lakko on julistettu Helsinkiin, Espooseen, Kauniaisiin ja Vantaalle.

Sekä Helsinki, Espoo että Vantaa pyrkivät mahdollisuuksien mukaan pitämään osan päiväkodeistaan silti auki.

Helsingissä auki pidettäviä yksiköitä on 59. Kaiken kaikkiaan Helsingissä on 165 yksikköä, joissa päiväkotirakennuksia on 330.

Auki pidettävät päiväkodit ovat Helsingin kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Miia Kempin mukaan ripoteltu eri puolille kaupunkia. Ne ovat hieman suurempia yksiköitä, jotka ovat suurimmaksi osaksi olleet auki myös kesällä lomakautena.

– Näissä yksiköissä on totuttu toimimaan niin, että sinne on ennenkin tullut muita lapsia loma-aikoina.

Nämä päiväkodit pyritään pitämään auki Helsingissä Päiväkoti Luotsi Päiväkoti Jätkäsaari Päiväkoti Roba Päiväkoti Troolari Päiväkoti Kivelä Päiväkoti Lauttasaari Päiväkoti Soittaja Päiväkoti Pajamäki Päiväkoti Kolkka Päiväkoti Lapinmäki Päiväkoti Lasten kartano Päiväkoti Lassi Päiväkoti Pacius Päiväkoti Purje Päiväkoti Kaarelanraitti Päiväkoti Postipuisto Päiväkoti Kotikallio Päiväkoti Floora Päiväkoti Kumpupilvi Päiväkoti Linnunlaulu Päiväkoti Verkkosaari Päiväkoti Korento Päiväkoti Valkea Päiväkoti Perhonen Päiväkoti Nestori Päiväkoti Pikkusuo Päiväkoti Viskuri Päiväkoti Tilhi Päiväkoti Longinoja Päiväkoti Louhikko Päiväkoti Toivo Päiväkoti Nuotti Päiväkoti Himmeli Päiväkoti Kankarepuisto Päiväkoti Minttu Päiväkoti Nurkka Päiväkoti Tahvonlahti Päiväkoti Porolahti Päiväkoti Tuorinniemi Päiväkoti Yliskylä Päiväkoti Kallahti Päiväkoti Keula Päiväkoti Koralli Päiväkoti Kukkaniitty Päiväkoti Vaapukka Päiväkoti Merirasti Päiväkoti Puotinharju (vuorohoito) Päiväkoti Laakavuori Päiväkoti Jousi Päiväkoti Kontula Päiväkoti Neulanen Päiväkoti Tunturi Daghemmet Roban Daghemmet Drumsö Daghemmet Berta-Maria Hemmet Daghemmet Elka Humlan Daghemmet Näthelmet Daghemmet Blomängen Lähde: Helsingin kaupunki Avaa

Myös Vantaalla osa päiväkodeista auki

Myös Vantaa pyrkii pitämään noin 20–30 päiväkotiyksikköään auki lakon aikana. Kaikkiaan yksiköitä on 135.

Vantaan kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Mikko Mäkelä sanoo, että suurin osa on kuitenkin kiinni. Mitään tarkkaa listaa Vantaalla ei vielä ole.

– Vielä on paljon epävarmuustekijöitä, koska emme saa kysyä, ovatko työntekijät liitossa. Mahdollisuuksien mukaan toivomme, että lapset pidetään kotona. Lopullinen tilanne nähdään vasta keskiviikkona aamulla.

Vantaalla on hoidossa noin 12 000 lasta kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisellä puolella noin 1 500.

Mitään ammattiryhmää ei priorisoida

Sekä Kemppi että Mäkelä sanovat, ettei ketään voida priorisoida hoitopaikan saamisessa. Mikään ammattiryhmä lasten vanhemmissa ei ole toista tärkeämpi.

– Ei meillä ole mitään edellytyksiä arvioida vanhempien töiden kriittisyyttä, Mäkelä sanoo.

Hän muistuttaa, että korona-aikana valtio yritti arvioida kriittisiä työryhmiä, mutta rajanveto osoittautui mahdottomaksi.

– Sen mukaan, kun lapsia lakkoaamuna päiväkotiin tulee, heitä otetaan sisään. Jos tulee enemmän kuin on resursseja, sitten ei vain voida ottaa.

Edellisellä kerralla työntekijöitä oli lapsia enemmän paikalla

Kemppi muistuttaa, että kaupungeilla on kokemusta aiemmista lakoista. Keväällä 2022 oli lakko, joka sulki päiväkoteja. Silloin Kempin mukaan alle kymmenen prosenttia Helsingin päiväkotien 28 000 lapsesta tuli päiväkotiin.

– Henkilökuntaa oli silloin paikalla paljon enemmän kuin lapsia. Me olisimme voineet silloin ottaa enemmänkin lapsia sisään.

Kemppi sanoo, että he käyttävät edellisten lakkojen tilastoja hyödyksi arvioidessaan varhaiskasvatuksen tarvetta.

– Toivomme, että vanhemmilla on ymmärrystä tilanteelle. Mutta kaikille, jotka eivät voi saada esimerkiksi isovanhemmilta apua tai tehdä etänä töitä lapsen kanssa, pyrimme järjestämään varhaiskasvatuksen.

Helsinki tulee hyvittämään lakkopäivät vanhemmille maksuhyvityksenä.

Myös Espoo on ilmoittanut pitävänsä osan päiväkodeista auki kello 16:een asti. Kaupunki kehottaa katsomaan lisätietoja nettisivuiltaan.