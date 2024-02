Tässä 8 vinkkiä yöpöydän kirjapinon kokoamiseksi – näistä kirjoista tullaan puhumaan tänä keväänä

Tommi Kinnuselta, Salman Rushdielta ja Saara Turuselta on tulossa romaani kevään mittaan.

Kaunokirjallisuuden kevätkausi on jo vauhdissa. Tulossa on kiinnostavia käännöskirjoja ja odotettuja teoksia kotimaan huippunimiltä. Jutun lopussa voit jakaa myös omat vinkkisi.

1. Mikko Kauppila: Terveisin K

Mikko Kauppila tunnetaan näyttelijänä. Hän on tehnyt huikeita rooleja teatterissa muun muassa Bollassa ja Rödä rummetissa. Molemmat ovat dramatisointeja romaaneista. Suurelle yleisölle Kauppila tuli tutuksi suositun Aikuiset-sarjan sympaattisena Kuismana.

Kauppilan huhtikuussa ilmestyvä esikoisromaani Terveisin K (Teos) kertoo nuoren miehen syömishäiriöstä ja sen syistä. Kirjassa kuvataan sukupuolirooleja ja identiteetin etsintää.

Kauppila on opiskellut näyttelemisen lisäksi myös sukupuolentutkimusta.

Avaa kuvien katselu Mikko Kauppila Bolla-näytelmän harjoituksissa Helsingin kaupunginteatterissa vuonna 2021. Kuva: Jorge Gonzalez / Yle

2. Saara Turunen: Hyeenan päivät

Myös Saara Turunen tunnetaan teatterimaailmasta. Hän on kirjoittanut ja ohjannut menestysnäytelmiä, joita on esitetty etenkin helsinkiläisessä Q-teatterissa.

Hyeenan päivät (Tammi) on Turusen neljäs romaani. Turuselle ominaista on henkilökohtainen kirjoitustyyli. Maaliskuussa ilmestyvä uutuusromaani kertoo lapsenkaipuusta ja raskausajasta. Kirjassa kysytään voiko samaan aikaan antautua äitiydelle ja säilyttää itsensä. Mitä jos oma minuus hukkuu vauva-arkeen?

Saara Turunen voitti esikoisromaanillaan Rakkauden hirviö Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon vuonna 2015.

Avaa kuvien katselu Saara Turusen kirjoittamia näytelmiä on esitetty maailmalla. Kuva: Tiina Jutila / Yle

3. Salman Rushdie: Veitsi

Kirjailija Salman Rushdie yritettiin murhata elokuussa 2022. Rushdie oli puhumassa yleisötilaisuudessa, kun huppupäinen mies hyökkäsi ja yritti puukottaa hänet. Rushdie loukkaantui hengenvaarallisesti.

Huhtikuussa ilmestyvä Veitsi (WSOY, suom. Maria Lyytinen) on omaelämäkerrallinen, ja Rushdie kuvaa siinä mietteitään murhayrityksen jälkeen. Rushdie on kertonut, että hänen oli pakko kirjoittaa tämä kirja ja vastata väkivaltaan taiteen keinoin.

Rushdie on elänyt väkivallan uhan alla siitä saakka, kun Iranin uskonnollinen johtaja ajatollah Khomeini antoi vuonna 1989 fatwan ja käski tappaa hänet. Syynä fatwaan oli romaani Saatanalliset säkeet, jonka ajatollah Khomeini tulkitsi pilkkaavan islaminuskoa.

4. Tommi Kinnunen: Kaarna

Tommi Kinnusen romaaneja odotetaan aina. Viimeksi Kinnunen kirjoitti romaanin väsyneestä opettajasta, joka antoi kaikkensa opettaessaan lapsia sodanjälkeisessä Suomessa.

Tälläkin kertaa Kinnunen on poiminut aiheensa historiasta. Kaarna (WSOY) vie lukijan 2000-luvulta traagisiin sotavuosiin. Tarina kertoo muistamisen merkityksestä ja itsensä löytämisestä.

Avaa kuvien katselu Tommi Kinnunen on paitsi kirjailija myös opettaja. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Kaarna on Kinnusen kuudes romaani. Tänä vuonna on tullut kuluneeksi kymmenen vuotta Kinnusen menestyksekkäästä esikoisromaanista Neljäntienristeys.

Viime syksynä Kinnunen julkaisi yhdessä Minna Rytisalon kanssa herättävän ”kirjeenvaihtoteoksen” suomalaisen koulun nykytilasta.

5. Jukka Viikilä: Hiekkalinnat

Kaksinkertaisen Finlandia-voittajan uusi romaani herättää odotuksia. Odotettavissa on jälleen jotain uudenlaista, sillä Hiekkalinnat (Otava) kertoo rakkaudesta. Romaanin alaotsikko on Erittelyjä rakkausromaania varten.

Avaa kuvien katselu Jukka Viikilä voitettuaan Finlandia-palkinnon vuonna 2021. Kuva: Benjamin Suomela / Yle

Jukka Viikilä on kirjoittanut runoteoksia ja kuunnelmia. Hän on voittanut kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon teoksillaan Akvarelleja Engelin kaupungista ja Taivaallinen vastaanotto.

6. Heikki Kännö: Kädet

Turkulaisen Heikki Kännön romaanit ovat aina tapauksia. Hän yhdistelee tiiliskiviromaaneissaan filosofisia pohdintoja maagiseen tarinankerrontaan.

Kädet (Sammakko) on Kännön viides romaani. Tälläkin kertaa mukana on historiallisia henkilöhahmoja. Filosofeista mukaan on päässyt Ludwig Wittgenstein ja taiteilijapuolta edustaa taidemaalari Egon Schiele, joka ehti lyhyen elämänsä aikana aiheuttaa paljon pahennusta. Tapahtumat sijoittuvat pitkälti Schielen kotikaupunkiin Wieniin.

Avaa kuvien katselu Heikki Kännö on taustaltaan kuvataiteilija. Kuva: Jouko Salokorpi / Yle

Kännö voitti vuonna 2019 Runeberg-palkinnon romaanillaan Sömnö. Finlandia-ehdokkaana hän on ollut teoksillaan Runoilija ja Ihmishämärä.

7. Claire Keegan: Kasvatti

Irlantilaista Claire Keegania on verrattu niin Alice Munroon kuin Anton Tšehoviin. Keegan on tehnyt pitkän uran, mutta julkaissut harvakseltaan. Hän on tuoreimpia Tammen Keltaisen kirjaston kirjailijoita. Arvostettu Keltainen kirjasto -kirjasarja täyttää tänä vuonna 70 vuotta.

Keeganin viime vuonna suomennettu Nämä pienet asiat nousi heti lukijoiden suosioon.

Pian ilmestyvä Kasvatti (suom. Kristiina Rikman) on Keeganin aiempaa tuotantoa vuodelta 2010. Pienoisromaani sijoittuu jälleen Irlantiin, ja se kuvaa henkilöidensä sielunelämää äärimmäisellä tarkkuudella.

Avaa kuvien katselu Claire Keegan on arvostettu kirjailija ja hän opettaa useassa yliopistossa maailmalla. Kuva: Philippe Matsas/Opale.photo/Tammi

8. Andei Kurkov: Kuolleen miehen kaveri

Ukrainalainen Andrei Kurkov on arvostettu kirjailija ja toimittaja. Hän kommentoi aktiivisesti Ukrainan tilannetta kansainvälisessä lehdistössä.

Häneltä on aiemmin suomennettu kaksi romaania. Viime vuonna ilmestynyt Harmaat mehiläiset sijoittuu itäiseen Ukrainaan, jossa sotatilasta tuli arkea jo vuonna 2014.

Maaliskuussa suomeksi ilmestyvä Kuolleen miehen kaveri (Otava, suom. Riku Toivola) julkaistiin Ukrainassa jo vuonna 1996. Romaani kertoo nuoren miehen elämästä neuvostoajan jälkeisessä Kiovassa.

Ukrainassa asuva Kurkov on tuottelias kirjailija. Hän on julkaissut niin romaaneja kuin lastenkirjojakin. Niitä on käännetty noin 40 kielelle.

Mitä kirjoja sinä aiot lukea? Jaa suosikkisi muille lukijoille jutun alla olevassa keskusteluosiossa. Keskustelu on auki sunnuntaihin klo 23:een saakka. Osallistuminen vaatii Yle tunnuksen.