Lehti: Raportin mukaan joka kymmenennellä palestiinalaisia auttavan YK-järjestön työntekijällä on yhteyksiä äärijärjestöihin

Israelin tiedusteluraportin mukaan kymmenellä prosentilla YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön UNRWA:n Gazan henkilöstöstä on yhteyksiä islamistisiin ääriryhmiin. Asiasta kirjoittaa tiedusteludokumentit nähnyt amerikkalainen The Wall Street Journal -lehti.

Aikaisemmin on kerrottu, että 12 UNRWA:n työntekijää olisi sekaantunut Hamasin Israeliin 7. lokakuuta tekemään terrori-iskuun. Terroristit surmasivat Israelissa noin 1 200 ihmistä. Kuuden UNRWA:n työntekijän sanotaan osallistuneen hyökkäykseen, kahden sanotaan auttaneen panttivankien sieppaamisessa ja kaksi on jäljitetty paikkoihin, joissa tapettiin israelilaisia.

Raportin tiedot perustuvat muun muassa matkapuhelinten jäljittämiseen sekä vangituilta militanteilta kuulusteluissa saatuihin tietoihin. Israel on luovuttanut tiedot muun muassa Yhdysvalloille.

Israel väittää, että UNRWA:n 12 000 työntekijästä 1 200:lla olisi yhteyksiä Hamasiin tai Islamistinen Jihad -ääriryhmään. Yhdysvallat ja EU pitävät molempia terroristijärjestöinä. Suurella joukolla työntekijöitä on väitetysti myös sukulaisia ääriryhmissä.

Tiedusteluraportissa on tunnistettu UNRWA:n arabian kielen opettaja, joka osallistui väitetysti joukkomurhaan Be'erin kibbutsilla.

UNRWA:n tiedottaja ei maanantaina kommentoinut tiedustelutietoja The Wall Street Journalille.

UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees) on YK:n alainen humanitaarinen järjestö, jonka tehtävä on tuottaa palestiinalaispakolaisten peruspalvelut, kuten koulutus, terveydenhoito ja sosiaalipalvelut. UNRWA jakaa myös ruokaa ja avustustarvikkeita.