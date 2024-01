Salon murhatutkinnan pääepäillyt on siirretty tutkintavankilaan – poliisi ei edelleenkään valota murhan motiivia

Poliisin mukaan murhan tutkinta on edennyt, ja asiasta tiedotetaan lisää keskiviikkona. Kahdeksan epäiltyä on edelleen vangittuna.

Salon murhatutkinnan kolme pääepäiltyä on siirretty Turun poliisivankilasta tutkintavankilaan.

– Sen verran on päästy tutkinnassa eteenpäin, että ei enää ole välttämätöntä pitää heitä poliisivankilassa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Kuure Lounais-Suomen poliisista.

Poliisi haki ja sai Varsinais-Suomen käräjäoikeudelta poikkeuksellisti luvan pitää epäiltyjä vangittuina poliisivankilassa pari viikkoa.

– Silloin kun sitä haetiin, se katsottiin välttämättömäksi. Nyt katson, että ei ole enää tarvetta pitää heitä täällä, Kuure sanoo.

Tutkinta jatkuu perinteisin menoin

Salon Kiikalassa 11. tammikuuta tapahtuneesta 41-vuotiaan miehen murhasta on ollut epäiltynä ja pidätettynä yhteensä viisi miestä ja kolme naista. He ovat 18–40-vuotiaita, joista osalla on rankkaakin rikostaustaa.

Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella epäillyistä neljä on ollut tapahtumapaikalla ja osallistunut henkirikoksen tekemiseen. Muiden neljän epäillään osallistuneen tekoon suunnittelemalla tai muuten osaltaan mahdollistaneen surmateon tai sen jälkeisiä toimia.

Poliisilla on käsitys henkirikoksen syystä, tapahtumien kulusta ja epäiltyjen osallisuudesta. Motiivia ei ole kerrottu. Myös huumausaineet liittyvät osaltaan Salon tapahtumiin. Tutkinnassa on takavarikoitu jonkin verran huumausaineita.

– Kyllä huumeet jollain tavalla liittyy tapahtumiin, mutta millä tavalla, sitä ei ole tässä vaiheessa tarkennettu, tutkinnanjohtaja Tuomas Kuure kertoo.

Epäilty murha tehtiin yksityisasunnossa, tekovälineenä käytettiin erilaisia välineitä, joista yksi on ampuma-ase.

– Tutkinta jatkuu perinteisin menoin kuulusteluilla, laite-etsinnöillä ja teknisenä tutkintana, kertoo Tuomas Kuure.

Varsinais-Suomen käräjäoikeuden mukaan syytteen nostamisen määräajaksi on asetettu 16. toukokuuta.

Poliisilla on aikomus tiedottaa murhatutkinnasta lisää keskiviikkona.