Maanviljelijöiden protestit Keski-Euroopassa jatkuvat – yrittävät nyt tukkia traktoreillaan Pariisiin johtavat moottoritiet

Ranskalaiset maanviljelijät protestoivat muun muassa lisääntynyttä byrokratiaa vastaan. Heidän mukaansa maaseutu kuolee.

Taustalla on suurempikin suuttumus ja se on erityisesti Euroopan Unionia ja sen esittämää luonnon ennallistamisasetusta vastaan. Se edellyttää jäsenmailta uusia ympäristötoimia vuoteen 2030 mennessä.

Esimerkiksi nykyisestä peltopinta-alasta joltiseenkin neljä prosenttia tulisi jättää kesannolle.

Se on pois maanviljelijän tilipussista.

– Kyse on kesantopinta-alasta, kauppaneuvotteluista, maataloustuotteiden tuonnista, karjaeläinten kasvattamisesta, ylisääntelystä, maanviljelijöiden tyytymättömyydestä, hallinnasta ja kaikesta tästä, luettelee paikallisen viljelijäjärjestön puheenjohtaja Regis Desrumaux.

Mitta on täysi, joten maanviljelijät ovat ilmoittaneet saartavansa Pariisin määrittelemättömäksi ajaksi tukkimalla kaupunkiin ja sieltä pois johtavat moottoritiet traktoreilla.

Brittimedia Guardianin verkkosivujen mukaan koolla on jopa 1 000 traktoria.

”Emme poistu ennen kuin olemme tyytyväisiä”

– Jotain on tapahduttava, emme poistu, ennen kuin olemme tyytyväisiä, protestiin osallistuva Judy Peeters sanoo Reutersin haastattelussa tiukkana.

– Tarkoitus oli kokoontua vasta torstaina, mutta halusimme näyttää, että voimme olla pidempäänkin. Haluamme tulla kuulluksi ja viestiä ministereille, että heidän on toimittava tai muuten kuolemme pikkuhiljaa pois, sanoo puolestaan Nicolas Abbeloos.

Myös Belgiassa traktorit tukkivat moottoritieliikennettä. Osa maanviljelijöistä on ajanut traktorinsa aivan EU-päätöksenteon ytimeen, lähelle parlamenttitaloa Brysselissä.

Monet protestiin osallistuvat nukkuvat yönsä traktorin hytissä. Välillä kokoonnutaan ulos lämmittelemään porukalla nuotioiden äärelle.

Voileipiä protestoijille A16-moottoritien varressa valmistanut nainen sanoi uskovansa, että mielenosoitukselle on laaja kansan tuki.

– He ymmärtävät, että meidän mittamme on täysi. Emme voi harrastaa halpamaanviljelyä. Ruokakori on tärkeä juttu, mutta kyllä tällä pitää pystyä elämään, hän sanoi Ranskan television haastattelussa.