Suomen vanhimpien kivikirkkojen taakka alkaa käydä Ahvenanmaan seurakuntien voimille

Finströmin kirkko on rakennettu 1400-luvulla, Jomalan kirkko 1200-luvulla. Kuva ja video: Lassi Lähteenmäki / Yle

Ahvenanmaan seurakunnat ovat yhdistyneet viime vuosina ripeään tahtiin, mikä on herättänyt runsaasti tunteita. Pahimmat pelot ovat kuitenkin osoittautuneet turhiksi.

Seurakuntien yhdistäminen puhuttaa kirkkokansaa Ahvenanmaalla.

Ensimmäisiä seurakuntaliitoksia tehtiin Ahvenanmaalla 1900-luvun loppupuolella noin kerran vuosikymmenessä. Ahvenanmaalaisilla on vahva identiteetti, ja siksi seurakuntien yhdistäminen on ollut paikoin pitkä prosessi.

Nyt 2000-luvun puolella seurakuntien yhdistymistahti on ollut joutuisampaa.

Viimeisen kahden vuoden aikana liitos on koskettanut kuutta vanhaa seurakuntaa, ja lisää liitoksia lienee luvassa, sillä tuomiokapitulilla on selvitykset meneillään.

– Luulen, että lähivuosien aikana tulee lisää yhdistymisiä, pohtii kirkkoherra Mari Puska Maarianhaminan seurakunnasta.

Maarianhaminan seurakunta pysyy kokonsa puolesta itsenäisenä. Kaikkiaan Ahvenanmaalla on 16 kuntaa, ja vain yhden kunnan alueella toimivia seurakuntia ovat Maarianhaminan lisäksi enää Saltvik ja Jomala. Muut ovat jo liittyneet naapurinsa tai naapuriensa kanssa yhteen.

Seurakuntien yhdistäminen on ollut monelle seurakuntalaiselle kipeä asia. On pelätty, että toiminta kuihtuu ja siirtyy kauemmas. Toisaalta pienellä väkimäärällä on hankala kohdata kasvavia haasteita.

Vanhoista kirkoista koituu kustannuksia

Ahvenanmaalta löytyvät Suomen vanhimmat kirkot ja niistä huolehtiminen on iso taakka varsinkin taloudellisesti. Se on yksi tärkeimmistä syistä yhdistymisille.

Pyhälle Olaville nimetty Jomalan kirkko rakennettiin jo 1200-luvulla, ja se on Suomen vanhin kivinen pitäjäkirkko. Keskiajalla tehtyjä kirkkorakennuksia on saarimaakunnassa peräti 13.

Finströmin, Sundin, Getan ja Vårdön kirkot ovat kaikki keskiaikaisia, ja nyt nämä kirkot ovat yhden ja saman seurakunnan siipien suojassa.

Pohjois-Ahvenanmaan seurakunta syntyi kaksi vuotta sitten. Aiemmin Sundin kirkkoherrana toiminut Outi Laukkanen on nyt seurakunnan kappalainen, ja kävi läpi seurakuntaliitoksen.

– Oli kaikenlaisia pelkoja ja epäluuloja. Pelättiin, että sieltä häviää kaikki, Laukkanen muistelee.

Ihan näin ei käynyt. Kanslia on hävinnyt, mutta kaikki muu on tallessa. Henkilökuntaa on ja jumalanpalveluksia pidetään kaikissa neljässä kirkossa.

Laukkasen mukaan jumalanpalvelusten aikoja on kuitenkin jouduttu muuttamaan. Suurina pyhinä jumalanpalvelus on kaikissa kirkoissa, normaalisti sunnuntaisin kahdessa kirkossa vuorollaan.

Outi Laukkasen mukaan liitosten teko on ollut pienissä seurakunnissa käytännön syistä lähes pakko tehdä, jotta olisi tarpeeksi voimavaroja välttämättömien toimien ylläpitämiseksi.

Liitosten myötä työyhteisö on Ahvenanmaan seurakunnissa kasvanut, eikä kaikkien tarvitse enää tietää kaikkea mahdollista.

Erityisesti keskiaikaisesta kirkosta huolehtiminen painoi Outi Laukkasen mieltä ennen seurakuntaliitosta.

– Se oli kaikkein rasittavinta minusta, koska ei minulla ole mitään rakennusmestarin koulutusta, sanoo Laukkanen.

Myös byrokratia on helpottanut, mutta erilaisten työkulttuurien ja persoonien yhteensovittaminen ottaa aikansa.

Jumalanpalvelusten lisäksi seurakuntia työllistävät hautaamiset, ristiäiset ja diakoniatyö. Monissa seurakunnissa on säännöllisiä koko perheen tapahtumia ja myös nuorille suunnattuja tilaisuuksia. Monissa seurakunnissa toimii myös kuoroja.

Pelkoja ja mahdollisuuksia

Porilaissyntyinen, Turussa opiskellut Mari Puska on ollut kirkkoherran virassa Maarianhaminassa nyt kuusi vuotta. Seurakuntaliitoksia hän on seurannut tiiviisti.

– En usko, että kukaan heti on ollut iloissaan liitoksista, koska täällä on hyvin vahva identiteetti, seurakuntalaisten tuntoja kuvaileva Puska tiivistää.

Kun liitos on toteutettu ja palattu arkiseen elämään, pahimmat pelot ovat väistyneet ja uusia toimintatapoja on syntynyt.

Esimerkiksi Kökarin, Sottungan ja Föglön muodostama pitkien vesimatkojen eteläinen saaristoseurakunta on joutunut porrastamaan jumalanpalveluksia, sillä vene- tai yhteysalusmatka kirkosta toiseen vie paljon aikaa.

Samalla on mietitty uusia ratkaisuja, joista Mari Puska poimii yhden.

– Kökar on alkanut viettää maallikkojumalanpalveluksia silloin, kun oma pappi ei pääse paikalle.