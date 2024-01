Eläinlääkäreistä oli kova pula, kunnes kaupunki keksi ratkaisun: yksi pelastaja oli älypuhelin

Kunnan on järjestettävä arkipäivisin peruseläinlääkäripalvelut hyötyeläimille. Ne on järjestettävä myös kotieläimille, jos palveluita ei muutoin ole saatavissa. Kuvituskuva.

Eläinlääkäripula on vaivannut koko Suomea. Lappeenrannassa kunnaneläinlääkärien toimintaa hoidettiin pahimmillaan noin puolella tarvittavasta henkilöstöstä.

Lappeenrannan seudun eläinlääkäripula on helpottanut.

Kaupungin mukaan tilanne on parantunut viime vuoden aikana ja palvelut toimivat tällä hetkellä hyvin.

– Sijaisten saatavuus on parempi kuin mitä se on ollut aiempina vuosina. Silloin vakituiset työntekijät joutuivat venymään ja paukkumaan, sanoo seutueläinlääkäri Elina Sihvo.

Sihvon mukaan parantuneeseen tilanteeseen on vaikuttanut moni asia. Sihvon mukaan kuntasektorilla työskenteleminen välillä kiinnostaa enemmän ja välillä vähemmän nuoria eläinlääkäreitä.

– Tiettyinä vuosina tietyt alat houkuttelevat. Sitten tulee käännös, ja toiset alat alkavat houkutella. Kyse on trendeistä, Sihvo kertoo.

Parempi palkka ja perehdytys

Lappeenrannan seudulla on myös parannettu konkreettisia asioita. Sijaisten palkkausta ja perehdytystä on parannettu. Kaikille työntekijöille, myös sijaisille, on myös esimerkiksi hankittu uudet puhelimet.

– Enää ei tarvitse pelata vanhoilla puhelimilla. Älypuhelimilla tiedonhaku on helpompaa, Sihvo sanoo.

Sihvon mukaan isot ja pienet asiat ovat yhdessä vaikuttaneet siihen, että työpaikka koetaan houkuttelevammaksi kuin aiemmin.

Kunnan velvollisuus on tarjota kiireellinen eläinlääkäriapu mihin vuorokauden aikaan hyvänsä, sanoo seutueläinlääkäri Elina Sihvo:

Nyt sijaisia etenkin viikonloppuisin on kiitettävästi tarjolla, sanoo seutueläinlääkäri Elina Sihvo. Video: Ville Toijonen / Yle.

Koko Suomen ongelma

Eläinlääkäripula on ollut koko Suomen ongelma 2020-luvun alkupuolella.

Vuonna 2022 opetus- ja kulttuuriministeriö päätti selvittää, kuinka eläinlääkärien saatavuutta voitaisiin parantaa. Selvityksen mukaan alan koulutusta pitäisi lisätä ja työoloja parantaa työvoimapulan ratkaisemiseksi. Selvitys keskittyi erityisesti tuotanto- ja valvontaeläinlääkäreihin.

Lappeenrannan seudulla kunnaneläinlääkäripula oli vuosien ajan vaikea. Vakinaisia eläinlääkäreitä ei ollut riittävästi ja sijaisia oli vaikea saada. Ajoittain toimintaa hoidettiin kaupungin mukaan noin puolella henkilöstöllä ympäri vuorokauden.

Viime keväänä kaupungin ympäristölautakunta päätti alkaa selvittää eläinlääkärien yhteisvastaanoton toteuttamista Lappeenrantaan. Ajatuksena oli, että sen avulla voitaisiin parantaa alueen houkuttelevuutta eläinlääkäreiden saatavuuden parantamiseksi.

Tällä hetkellä Lappeenrannassa toimii yhteisvastaanotto. Sen lisäksi käytössä ovat sivutoimipisteet Lemillä, Luumäellä ja Joutsenossa.

Avaa kuvien katselu Seutueläinlääkäri Elina Sihvo on ottanut vastaan samalla vastaanotolla Luumäellä vuodesta 1994 lähtien. Erilaisia kansioita on kasaantunut hyllyille vuosien saatossa roimasti. Kuva: Ville Toijonen / Yle

Työpäiviä ei voi ennakoida

Arkisin päivällä töissä on kerrallaan useita kunnaneläinlääkäreitä. Näiden aikojen ulkopuolella töissä on kerrallaan vain yksi päivystävä eläinlääkäri.

– Kunnaneläinlääkärin työ on ennakoimatonta. Kun tulen aamulla töihin, en tiedä, mitä päivä tuo tullessaan, Sihvo kertoo.

Esimerkiksi jos maatiloilla on äkillisiä sairastumisia, eläinlääkäri suuntaa sinne ja päivän kiireettömät lemmikkitapaukset siirretään muille päiville.

Lappeenranta aikoo kehittää eläinlääkäripalveluita alueellaan. Siksi se on nyt avannut kyselyn, jolla pyritään selvittämään asiakkaiden tarpeita eläinlääkäripalveluille. Kysely on avoinna helmikuun loppuun asti.