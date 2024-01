Tuottoisan energiayhtiön osakkeista havitellaan rahoja miljoonainvestointeihin – Porin johto koettaa katkaista näivettymiskierteen

Porin kaupungilla on viime vuodet ollut monitahoinen ongelma: kaupungin väkiluku pienenee, väestö ja kaupungin omistama rakennuskanta vanhenee, julkisiin investointeihin ei riitä rahaa eivätkä poliittiset puolueet pääse yhteisymmärrykseen, miten ja millä keinoin tilanne korjataan.

Vuosi sitten työnsä aloittanut kaupunginjohtaja Lauri Inna esittää nyt oman ratkaisumallinsa. Hän haluaa sitouttaa Porin valtuustossa edustetut poliittiset ryhmät kasvusopimukseksi nimettyyn ohjelmaan.

Rahaa energiayhtiön osakkeista

Ohjelman perustana on rahan saaminen myymällä vähemmistöosuus kaupungin tällä hetkellä kokonaan omistamasta Pori Energiasta. Hyvää tuottoa takovasta yhtiöstä uskotaan saatavan runsaasti rahaa, jolla kaupunki voisi rahoittaa investointiohjelman.

Päämääränä on saada Porin ja samalla koko Satakunnan asukasluku nousuun.

Samalla on tarkoitus tasapainottaa kaupungin taloutta. Tällä hetkellä Pori tekee isoa alijäämää.

Remontteja ja investointeja

Kasvusopimus rakennettaisiin vuosille 2024–2030. Se sisältää investointeja muun muassa Meri-Porin teollisuuteen ja merituulivoimaan, kaupunginkirjaston remontin, palloiluhallin rakentamisen sekä hotelli-investointien edistämistä.

Yksi osa sopimusta on korkeakoulutuksen lisääminen. Tavoitteena on saada Poriin 2 000 uutta korkeakouluopiskelijaa ja lisäksi 2 000 uutta teollista työpaikkaa vuoteen 2028 mennessä.

Sopimus voimaan jo maaliskuussa?

Kasvusopimusta esiteltiin Porin kaupunginvaltuutetuille maanantaina. Tavoitteena on saada valtuutetut sitoutettua ohjelmaan jo maaliskuun alkuun mennessä.

Kaupunginjohtaja Lauri Inna pitää investointiohjelmaa välttämättömänä, jotta Pori ei näivety. Tavoite väkiluvun kasvusta on erittäin kunnianhimoinen. Porissa väkiluku ei ole kasvanut vuosikymmeneen, Satakunnassa ei 40 vuoteen. Väestöennusteet viittaavat väkiluvun voimakkaaseen laskuun lähivuosikymmeninä.

Innan mielestä kehityksen kääntäminen ei ole mahdotonta, mutta ratkaisuja pitää tehdä pikaisesti.

Pori Energian myynti arveluttaa osaa päättäjistä

Ylen tietojen mukaan osa kaupunginvaltuuston ryhmien vahvoista vaikuttajista on jo näyttänyt kaupunginjohtajan ehdotukselle alustavasti vihreää valoa.

Toisaalta Ylen tiedossa on, että osa valtuutetuista suhtautuu kriittisesti ehdotukseen Pori Energian vähemmistöosuuden myymisestä. Energiayhtiö on ollut kaupungille hyvin tuottoisa sijoitus.

Toisaalta esitetyt investoinnit on Porissa nähty hyvin tärkeinä, ja Innan listalla on täkyjä eri poliittisille ryhmille. Esimerkiksi kirjaston remonttiin on yritetty löytää rahaa pitkään, mutta hanke on viivästynyt. Palloiluhallin rakentamisesta tehtiin päätös joitakin vuosia sitten, mutta valtuusto päätti myöhemmin hylätä hankkeen.

Kasvusopimuksessa aiotaan antaa lupauksia myös kaavoituksesta ja maankäytöstä. Tarkoitus on saada lisää yhteistyötä aikaan elinkeinoelämän kanssa. Lisää väkeä haetaan lähivuosina myös maahanmuutosta.