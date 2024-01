Tutkijat erimielisiä Naton ydinasepelotteesta – Siprin tutkijan mukaan keskustelu pelotteesta on ”karannut käsistä”

Suomen liityttyä Natoon viime vuoden huhtikuussa julkisuudessa on käyty runsaasti keskustelua Suomen roolista puolustusliiton ydinasepolitiikassa.

Puheenaiheeksi on noussut esimerkiksi se, tulisiko Suomen sallia ydinaseiden liikuttelu maan läpi. Tämänhetkinen lainsäädäntö ei tätä salli. Ydinaseiden kauttakulusta on kysytty myös presidenttiehdokkailta.

Nato on myös linjannut kehittävänsä ydinasepelotettaan. Ylen aamussa vierailleet Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen ja Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti Siprin vanhempi tutkija Tytti Erästö ovat eri linjoilla Naton ydinaseisiin perustuvasta pelotevaikutuksesta.

Erästö ei näe nykyisessä tilanteessa syytä ydinasepelotteen korostamiselle. Lavikainen puolestaan on sitä mieltä, että Naton on osoitettava Venäjälle pystyvänsä tarvittaessa koviin päätöksiin säilyttääkseen rauhan Euroopassa.

Naton ydinasepelote perustuu suurilta osin Yhdysvaltojen strategisiin ydinaseisiin. Natolla ei ole omia ydinaseita, vaan jokainen ydinaseita omistava jäsenvaltio päättää viime kädessä itse omien aseidensa käytöstä. Yhdysvaltojen lisäksi Naton ydinasevaltioihin kuuluvat Iso-Britannia ja Ranska.

Natolla aseellinen ylivoima

Tytti Erästön mukaan viimeaikainen keskustelu ydinasepelotteesta on ”karannut käsistä”. Hän muistuttaa, että Naton pelotevaikutus perustuu viime kädessä tavanomaisiin aseisiin ydinaseiden sijaan, eikä ydinasepelotteen korostaminen siksi ole tarpeen.

– Eurooppalainen Nato varsinkin Yhdysvaltojen kanssa on ylivoimainen Venäjään nähden tavanomaisten aseiden saralla.

Nykytilannetta on verrattu myös kylmän sodan paluuseen, mutta Erästön mukaan nykytilanne on kuitenkin täysin erilainen.

– Silloin Neuvostoliitolla oli tavanomaisten aseiden ylivoima, minkä takia Nato turvautui ydinaseisiin. Venäjä toimii nyt vähän samalla tavalla, Erästö sanoo.

– Tätä taustaa vasten on vähän vaikea ymmärtää tätä nykykeskustelua, että korostetaan ydinaseen pelotteen vahvistamisen tärkeyttä. En näe sille mitään syytä, hän jatkaa.

Ydinaseet Natossa Natossa on yhteensä 31 jäsenvaltiota, joilla kaikilla on omat ydinasepolitiikkaan liittyvät linjauksensa. Natoon kuuluvia ydinasevaltioita on kolme: Yhdysvallat, Iso-Britannia ja Ranska. Arvioiden mukaan Euroopassa on noin sata yhdysvaltalaista taktista ydinasetta viidessä jäsenmaassa ja kuudessa tukikohdassa. Natossa ydinasepolitiikkaa käsittelee ydinasesuunnitteluryhmä NPG, jonka kokouksiin osallistuvat pääasiassa jäsenvaltioiden puolustusministerit. Avaa

Lavikainen puolestaan pitää hyvänä, että ydinasepelotetta kehitetään Natossa. Hänen mukaansa Euroopassa kannattaa tehdä valmisteluita ennen tilanteen kriisiytymistä, jotta voimankäyttö ei vaikuttaisi Venäjästä järkevältä.

– Puhutaan aggressiivisesta, laajentumishaluisesta valtiosta, joka katsoo kaiken voiman ja heikkouden kannalta. Jos pystymme vakuuttamaan sen siitä, että täällä ollaan oikeasti valmiita äärimmäisessä tilanteessa tekemään asioita, niin silloin rauha Euroopassa kyetään säilyttämään, Lavikainen sanoo.

Lavikaisen mukaan Venäjällä on Yhdysvaltoihin verrattavissa olevat strategiset ydinasevoimat ja noin kymmenkertainen ylivoima taktisissa ydinaseissa.

– Puhutaan hyvin voimakkaasta ydinasesuorituskyvystä. Heillä on sellainen kyky, mitä Natolla ei ole tai Yhdysvalloillakaan itse asiassa, koska he modernisoivat sen 2000-luvun aikana siinä vaiheessa, kun täällä annettiin suorituskyvyn rapautua, Lavikainen sanoo.

Ydinaseiden liikuttelu jakaa näkemyksiä

Arvioiden mukaan Eurooppaan on sijoitettu noin sata yhdysvaltalaista ydinasetta. Ne sijaitsevat viiden jäsenmaan alueella ja kuudessa tukikohdassa. Keskustelussa on ollut esillä ydinaseiden liikuttelu kriisin aikana myös niihin maihin, joissa ei rauhanaikana ole ydinaseita.

Erästön mukaan Suomen ei tulisi tähän suostua, mutta Lavikainen on asiasta eri mieltä. Ydinaseiden hajauttamisessa on Lavikaisen mukaan tarkoitus vaikuttaa potentiaalisten vastustajien riskianalyysiin.

– Nyt tilanne on se, että siellä on kaikki munat kuudessa korissa. Ajatuksena on parantaa aseiden selviytymiskykyä. Jos niitä liikuteltaisiin äärimmäisessä kriisitilanteessa, silloin on vaikeampi laskelmoida että niitä voitaisiin tuhota, Lavikainen sanoo.

Ulkopoliittinen instituutti julkaisi tänään raportin Naton pelotevaikutuksesta. Raportissa muun muassa todetaan, että Suomi voi pysytellä Natossa passiivisessa roolissa, mutta tarvittaessa osallistua myös ydinaseharjoitteluun.

Erästön mukaan mukaan Suomen ei tulisi osallistua Naton ydinaseharjoituksiin. Näin on todennut myös viime keväänä julkaistu työryhmän raportti. Suomi on hänen mukaansa korostanut ulkopolitiikassaan taktisten ydinaseiden riskejä ja ajanut sitä, että ne saataisiin asevalvonnan piiriin.

– Jos nyt lähdetään harjoituksiin, joissa harjoitellaan taktisten ydinaseiden käyttöä, tämä on minusta ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, Erästö sanoo.

