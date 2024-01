Vetyhankkeiden vastuullisuus ja kaivosyhtiö Keliberin eteläafrikkalainen omistaja saavat kritiikkiä tuoreessa raportissa

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch arvostelee keskipohjalaisen kaivosyhtiö Keliberin eteläafrikkalaista pääomistajaa Sibanye-Stillwateria työntekijöiden huonosta kohtalosta tämän Afrikan kaivoksella.

Sibanye-Stillwater omistaa noin 80 prosenttia Keliberin osakkeista, loput on valtion omistaman Suomen Malmijalostuksen salkussa.

Finnwatch on tutkinut vetytalouden raaka-aineketjujen vastuullisuutta.

Platina on yksi vedyntuotannon avainmetalleista, ja Sibanye-Stillwater yksi maailman suurimmista sen tuottajista.

Etelä-Afrikka toimittaa yli 70 prosenttia Euroopan unionin alueella tarvittavasta platinasta.

Finnwatchin mukaan tuotannossa on merkittäviä ympäristö- ja ihmisoikeusriskejä, joiden hallitseminen edellyttää ostajayrityksiltä huolellisuutta.

Sibanye-Stillwaterin toiminta on herättänyt kritiikkiä aiemminkin.

Lisää: Keliberin rahoittajaa syytetään laiminlyönneistä kotimaassaan Etelä-Afrikassa: yrityskaupassa perityn joukkosurman hoito jäänyt puheiden asteelle

Finnwatch teki tutkimuksensa haastattelemalla valtaisan Marikanan kaivoskompleksin 15 työntekijää sekä 13 lähialueen asukasta. Raporttiin tutustuneen Sibanye-Stillwaterin mukaan tutkimuksen metodit ja lähestymistapa eivät täytä tasapainoisen ja oikeudenmukaisen analyysin kriteerejä.

Lähes kaikki haastatellut työntekijät olivat tyytymättömiä työntekijöiden kohteluun Sibanye-Stillwaterissa. Haastateltujen mukaan työpaikalla on jatkuvien irtisanomisten vuoksi pelon ilmapiiri, joka yhdistyy koviin tulostavoitteisiin. Työntekijät kertovat, että heitä on muun muassa uhattu irtisanomisella jos he eivät suostu jäämään ylitöihin tai jos he ovat kieltäytyneet vaarallisesta työstä.

Raportin mukaan työntekijät kertovat, että ylitöistä ei makseta ylityökorvauksia.

Haastattelujen mukaan Sibanye-Stillwater käyttää myös runsaasti harjoittelijoita, joiden palkka on huomattavasti muita työntekijöitä matalampi, vaikka he tekevät pitkälti samaa työtä kuin muut.

Yhtiö kiistää väitteen harjoittelijoiden runsaasta käytöstä.

Työturvallisuus kärsii joukkorangaistuksien pelossa

Finnwatchin raportissa lähes jokainen haastateltava nosti esiin kaivoksen työturvallisuuskulttuuriin liittyvät kollektiiviset rangaistukset. Työntekijät työskentelevät kaivoskuiluissa tiimeissä, ja jos joku tiimissä tekee virheen ja aiheuttaa onnettomuuden, koko tiimiä rangaistaan tai heidät jopa erotetaan.

Useat haastateltavat kertoivat, että tiimin jäseniä rangaistaan onnettomuuksista jopa silloin, kun he ovat olleet onnettomuuden aikana poissa töistä.

Rangaistusten pelossa onnettomuuksia piilotellaan eikä loukkaantumisista kerrota. Tämä johtaa siihen, ettei työnjohto välttämättä saa tietää työturvallisuusriskeistä.

Haastatellut ihmiset kokivat ettei kaivos tuo alueelle riittävästi hyötyjä. Sen ympärillä asuva yhteisö elää alkeellisissa oloissa, työpaikkoja on tarjolla vain vähän ja tiet ovat huonossa kunnossa.

Lisäksi haastateltujen mukaan kaivoksen pöly ja ilmansaasteet aiheuttavat ongelmia lähialueilla, jossa ihmiset asuvat hökkelikylissä.

Avaa kuvien katselu Etelä-Afrikka on suurten tuloerojen maa. Sibanye-Stillwaterin toimitusjohtaja Neal Froneman ansaitsi vuonna 2022 9,5 miljoonaa euroa, kun suurin osa haastatelluista kaivostyöläisistä tienasi noin tuhat euroa kuussa. Tämä herättää katkeruutta. Froneman vieraili Keliberin työmaalla viime vuonna. Kuva: Juha Kemppainen / Yle

Finnwatch perää suomalaisilta vetyhankkeilta vastuullisuutta

Finnwatch havaitsi puutteita myös Suomessa vetyhankkeita käynnistäneiden yritysten yritysvastuuprosesseissa. Kansalaisjärjestö listasi 23 vireillä olevaa vetyhanketta, joista 21 antoi kansalaisjärjestölle ainakin jonkinlaisen vastauksen prosesseistaan.

Järjestön selvityksen mukaan monelta suomalaiselta vetyalan toimijalta puuttuvat tehokkaat toimet, joilla vastuullisuudesta voitaisiin huolehtia kaivostasolle asti. Tämä olisi erityisen tärkeää jo hankkeiden alkuvaiheessa, koska platinan tarve liittyy tuotantolaitteistojen hankintaan.

Poliittisilta päättäjiltä järjestö vaatii muun muassa yrityksille tukea ihmisoikeuksia ja ympäristöä koskevien huolellisuusvelvoiteprosessien käyttöönotossa. Lisäksi Finnwatchin mukaan vihreässä siirtymässä käytettävien kriittisten mineraalien käytön läpinäkyvyyttä on edistettävä.