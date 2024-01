”Suosi pingviinikävelyä” – lääkäri neuvoo, miten pysyä pystyssä liukkaalla kelillä

Kanta-askeltaja on suuressa vaarassa liukastua, ja siksi käyttöön kannattaa ottaa pingviiniaskellus. Suurin kaatumisriski on ikäihmisillä ja siihen on monta syytä.

Avaa kuvien katselu Seinäjoen yhteispäivyksen ylilääkäri Jussi Sarin tietää parhaat niksit kävelyyn liukkailla keleillä. Kuva: Anne Elhaimer / Yle