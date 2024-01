Israel aikoo siirtää osan Gazan joukoistaan Pohjois-Israeliin

YK:n pääsihteeri keskustelee tiistaina palestiinalaisten avustusjärjestön tulevaisuudesta rahoittajamaiden edustajien kanssa New Yorkissa.

Israelin armeija aikoo siirtää osan Gazan joukoistaan pois alueelta Pohjois-Israeliin, missä on lähes päivittäin käyty tulitaisteluja Iranin tukemia Hizbollah-sissejä vastaan. Israelin puolustusministeri Yoav Gallant sanoi myöhään maanantaina, että joukkoja siirretään ”valmistautumaan tuleviin tapahtumiin”.

Israelin sotilaat ovat viime päivinä käyneet raskaita taisteluita Khan Yunisin kaupungissa ja sen ympäristössä Gazan eteläosassa. Armeijan mukaan joukot olivat löytäneet Hamasin poliittisen siiven johtajan Yahya Sinwarin tukikohdan, sotilaskohteita ja ”merkittävän rakettien valmistukseen käytetyn tukikohdan”.

Israelin armeijan edustaja Daniel Hagari kertoi maanantaina Israelin joukkojen ”eliminoineen yli 2 000 terroristia maan alla ja päällä”.

Äärijärjestö Hamasin valvoman Gazan terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa kuoli 128 ihmistä tiistain vastaisen yön aikana.

Terveysministeriön mukaan Israelin iskuissa Gazaan on kuollut sitten sodan alun yli 26 600 ihmistä, valtaosin naisia ja lapsia.

Israel hyökkäsi Gazaan vajaat neljä kuukautta sitten sen jälkeen kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat hyökänneet Israeliin tappaen yli 1 100 ihmistä, valtaosin siviilejä. Äärijärjestöt ottivat myös 250 panttivankia, joista yli 130 on edelleen Gazassa. Loput on joko vapautettu tai he ovat kuolleet.

”Jos apu loppuu, kuolemme nälkään”

YK:n pääsihteerin Antonio Guterresin on määrä tavata tiistaina useiden maiden edustajia New Yorkissa. Pääsihteeri keskustelee YK:n palestiinalaispakolaisten avustusjärjestön (UNRWA) kriisistä.

Ainakin 12 maata, myös Suomi, on keskeyttänyt avustuksensa järjestölle sen jälkeen kun Israel väitti ainakin 12 järjestön työntekijän olleen mukana Israeliin tehdyssä hyökkäyksessä. Guterres on vedonnut avustajamaihin, jotta nämä jatkaisivat tukeaan. Hän on luvannut, että väitteet tutkitaan ja mahdollisia syyllisiä rangaistaan.

Israelin ulkoministeri Israel Katz perui tapaamisensa UNRWA:n johtajan Philippe Lazzarinin kanssa todettuaan sosiaalisessa mediassa, etteivät ”terrorismin tukijat ole tervetulleita tänne”.

Rafahin kaupungissa Gazan eteläosassa kodeistaan ajetut palestiinalaispakolaiset totesivat uutistoimisto AFP:lle järjestön avun olevan elintärkeää,

– Me elämme UNRWA:n avun turvin. Jos se loppuu, kuolemme nälkään, kiteytti Sabah Musabih, 50.

