Herkkä ”rokkikalakukko” Olli Herman syttyy lavalla, mutta viihtyy kotona verkkareissa

Lavalla vauhdista ja villistä energiastaan tunnettu Olli Herman sanoo pitävänsä puhumisesta, ja sitä toden totta pulppuaa, mutta ääni on rauhallinen ja silmissä sympaattinen pilke.

Musiikki on vienyt miestä puolet elämästä, ja sillä saralla on kääntymässä uusi lehti vuodenvaihteessa julkistetun Popeda-pestin myötä. Lähdetään kuitenkin liikkeelle lapsuuden Kuopiosta ja siitä, mikä alun perin sytytti kipinän musiikkiin.

– Isäni on musiikinopettaja ja soittaa edelleenkin kaikenlaisia instrumentteja. Muistan elävästi, kuinka hän nuotinsi akustisen kitaran kanssa kappaleita. Meillä on myös aina soinut kotona ja autossa musiikki.

Avaa kuvien katselu Isä Jaakko Kosunen inspiroi pientä Olli Hermania musiikin pariin. Kuva: Olli Hermanin kotialbumi.

1980-luvun tukkahevibiisit muistuttavat Hermania onnellisesta lapsuudesta, kun hän nökötti auton turvaistuimessa ja radio soi.

– David Lee Rothin Just like paradise -kappale herättää erityisen eläviä muistoja.

Ei ainakaan muusikoksi

Herman kävi ala- ja yläluokat musiikkiluokkia. Instrumenttina oli saksofoni. Klassinen opetus, teoriapainotteisuus ja soittaminen puhallinorkesterin keskellä osana massaa alkoivat kuitenkin lukioikään tultaessa tympiä.

– Siinä vaiheessa myös ulkomusiikilliset seikat alkavat kiinnostaa. Olin sellainen ujosteleva, mutta rokkitähtiunelmaa sisällään kantava teinipoika.

Tuli kapinavaihe. Kapinointitapaa voi tosin pitää varsin kunnollisen puoleisena – Herman hakeutui matematiikkapainotteiseen lukioon Kuopiossa.

– Totesin, ettei minusta ainakaan muusikkoa tule.

Mutta rakkautta musiikkiin ei tuosta vain sammutettu. Hermanin toteamuksesta kului alle vuosi, kun Reckless Love oli perustettu.

Avaa kuvien katselu Herman oli heittämässä musiikin tekemisen lukioaikana romukoppaan. Sitten tuli Reckless Love. Kuvassa tuore ylioppilas vuodelta 2002. Kuva: Mikko Mäntyniemi

Kiertolaiselämästä Tampere-loveen

Koska kunnon rokkarilla on varasuunnitelma, vei Hermanin tie Kuopiosta ensin Jyväskylään opiskelemaan englantia.

– En kyllä uskonut hetkeäkään, että minusta enkun opettaja jonakin päivänä tulisi, hän naurahtaa.

Jyväskylä oli asemapaikkana kolme vuotta, kunnes kuului kutsu Tukholmaan Crashdïet-bändiin.

– Se oli ammattimaista tekemistä. Asuin muutaman vuoden kahden maan väliä, Tukholmassa ja Helsingissä.

Kun Reckless Love sai reippaasti tuulta siipiensä alle, tuli eteen muutto Tampereelle vuonna 2010.

– Elin pitkään kiertolaisena ja muutin kaupunkiin rakkauden perässä. Se kuoli pois, mutta rakkaus Tampereeseen syttyi. Täällä oli ensimmäinen oma koti.

Avaa kuvien katselu Rakkaus Tampereeseen roihahti seitsemän vuoden aikana ja jatkaa edelleen syvenemistään. Kuva: Okko Sorma

Kaupunkiin syntyi tärkeitä ihmissuhteita. Popedan nykyinen basisti Alex Hautamäki toimi Reckless Loven valomiehenä. Valkeakoskelle tehtiin kesäteatteria Heikki Paavilaisen kanssa. Naapurina asui Mokoma-yhtyeen Marko Annala.

– Meillä oli Markon kanssa Kaakinmaan kahviklubi Laukontorilla. Kuopiolaiselle tori on maailman napa. Talvisin siirryttiin kauppahalliin.

Ikänsä urheilua harrastanut ja huoliansa lenkkipoluille purkanut rokkari rakastui myös kodin lähellä oleviin Pyynikin lenkkimaastoihin. Herman viipyi kaupungissa lopulta seitsemän ja puoli vuotta.

– Ja kun tänne näin pelipäivänä osuu, onhan sitä mentävä Tapparan otteita katsomaan oman Tapparan miehen kanssa, hän myhäilee.

Popeda-biisejä tulkitsemaan

Nuoruusvuosina Hermanin stereoissa mylvi usein myös Popeda. Erityisen vaikutuksen tekivät Hönö- ja Svoboda-albumit. Olisiko villeimmissä kuvitelmissakaan käynyt mielessä, että jonakin päivänä olisi mahdollisuus vetää keikkoja bändin keulahahmona?

– Eihän sellaista voinut kuvitella vielä puoli vuottakaan sitten, Herman päivittelee.

Avaa kuvien katselu Olli Herman arvostaa syvästi Popedan ja Pate Mustajärven työtä, mutta ei pyri hyppäämään Mustajärven saappaisiin. Kuva: Okko Sorma

Reckless Love oli päätetty jo hyvässä yhteisymmärryksessä laittaa tauolle, kun Costello Hautamäki soitti Hermanin elämää mullistaneen puhelun. Salaisuus kerrottiin kaikelle kansalle vuoden vaihteessa. Uutinen nostettiin mediassa näkyvästi esiin ja se herätti tunteita laidasta laitaan, ymmärrettävästi.

Popedalle on kertynyt yli 45-vuotisen uran ajalta lähes kolmesataa levytettyä kappaletta. Määrä on Hermanillekin pieni yllätys, vaikka mittavaan diskografiaan on bändin kanssa otettu jo kosketuksia.

– Energiani on samasta puusta kuin Popedan musa, mutta ääneni toimii eri tavoin kuin Pate Mustajärvellä. Popeda on melko simppeliä rokkia, jossa tulkinnalla on suuri merkitys. Tässä on miljoona mahdollisuutta munata itsensä. Kunhan löydetään oikeat biisit, onnistumisen mahdollisuus kasvaa. Ja luojan kiitos materiaalia riittää.

Odotukset ovat malttamattomana keikoissa, mutta luonnollisesti perhosetkin lepattavat vatsassa.

– Jännittää mielettömästi, tuleeko jengi katsomaan, ja miten minut otetaan vastaan. Yleisö kuitenkin päättää, toimiiko se.

Ja vaikka joku pitkän linjan faneista heiluttaisikin hyvästit, voi Popeda voi saada aivan uudenlaista fanikuntaa Hermanin myötä.

– Olen somessa saanut viestejä, joissa monet ovat sanoneet, että nyt lähden Popedankin keikalle.

Avaa kuvien katselu Popeda-esineistöä tamperelaisen Paja-baarin seinällä. Kuva: Okko Sorma

Herkkä ”rokkikalakukko”

Herman on tehnyt myös keikkoja radioon ja tykästynyt juontamiseen. Hän sai vuoden alussa hartaasti toivomansa uutiset, kun vedettäväksi tuli oma kolmituntinen ohjelma Radio Rockin sunnuntaissa.

– Kanavan henki koostuu juuri niistä asioista, joita musiikissa rakastan. Knoppologiani bändeistä, niiden muutoksista, sanoituksista ynnä muusta pääsee hyvään käyttöön. Podcastiakin on vireillä, Herman paljastaa.

Myös kotiväki, puoliso Tytti ja parivuotias Robin-poika, kiittävät, kun puheintoa saa purkaa eetteriin.

Avaa kuvien katselu Hermanin perheeseen kuuluvat puoliso Tytti Lairolahti ja parivuotias poika Robin. Kuva: Olli Hermanin kotialbumi.

Herman on sanojensa mukaan ollut aina herkkä, mutta lapsen myötä tunteet ovat vahvistuneet.

– On hirveää katsoa tv-sarjaa, jossa lapselle tapahtuu jotakin pahaa. Ja uutisvirtaa selatessa sota ja muut lapsiin kohdistuvat ikävät jutut kouraisevat syvältä. Niitä mielellään välttelisi, mutta kun aina ei voi, pitää tehdä tosissaan töitä, että ne eivät jäisi mieleen kummittelemaan.

Kotioloissa myös pillifarkut on ripustettu naulaan.

– Viihdyn verkkareissa. Niissä käyn myös viemässä roskat ja piipahdan välillä lähikaupassakin. Olen saanut viettää oman osani kliseistä rokkarielämää. Nyt pikkutyyppi on kiilannut prioriteeteissa kärkeen.

Avaa kuvien katselu Sydämellinen Olli Herman suostuu kuvaan cappucinon kanssa, vaikka juokin kahvinsa muuten aina mustana. Kuva: Okko Sorma

Miten Popedaankin vahvasti yhdistetty rokkikukkoilu asettuu tähän yhtälöön?

– Sehän on aika huumoritermi ja liittyy mielestäni positiiviseen rocktähteyteen. Sen pitääkin tulla esiin lavalla. Rakastan keikkojen tekemistä, mutta en koe näin nelikymppisenä perheenisänä eläväni minkäänlaista kaksoiselämää. Ehkä olen kuopiolaisena tällainen rokkikalakukko, Herman nauraa.

Olli Herman on vieraana suorassa Puoli seitsemän -lähetyksessä keskiviikkona 31.1. TV1 ja Yle Areena alkaen klo 18.30.