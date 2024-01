Jyväskylässä poikkeuksellinen toimenpide: päiväkotilapset yhtäaikaiselle antibioottikuurille

Päiväkodin hygieniakeinoilla ei ole saatu bakteeria nujerrettua, minkä vuoksi lapsille on suositettu yhtäaikaista antibioottikuuria. Arkistokuva.

Ratkaisun takana on kaikkiin Haapaniemen päiväkotikoulun ryhmiin levinnyt streptokokki A -tartunta. Alueylilääkäri korostaa, että epidemia on saatava katkeamaan.

Jyväskylässä Haapaniemen päiväkotikoulussa on ilmennyt streptokokki A -bakteeritartuntoja syksystä lähtien, mutta tilanne on pahentunut viime viikkoina. Tartunnat ovat levinneet kaikkiin päiväkotiryhmiin, ja niitä on ollut myös Kangasvuoren päiväkodissa.

Haapaniemen päiväkodin omat hygieniakeinot eivät ole taltuttaneet bakteeria, minkä vuoksi terveydenhuolto on suosittanut yhtäaikaista antibioottikuuria kaikille päiväkodin lapsille.

Keski-Suomen hyvinvointialueen alueylilääkäri Kari-Pekka Vuori kertoo, että antibioottilääkityksen antaminen yhtäaikaisesti useille lapsille ei ole kovin tavallista, mutta sille on nyt selvät perustelut. Toimenpiteet perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeisiin.

– Kun epidemia on jatkunut usean viikon, tämä on yksi keino saada se katkeamaan, sanoo Vuori.

Vuoren mukaan päiväkodissa on ollut tartuntoja eri ryhmissä, joista sairastuneet on hoidettu, mutta siitä huolimatta uusia tapauksia on tullut jatkuvasti.

Vakavia tautitapauksia ei toistaiseksi ole tullut ilmi.

Streptokokki A -epidemian taltuttaminen voi olla hankalaa, sillä päiväkoti-ikäisistä lapsista 10–30 prosenttia on bakteerin kantajia.

– Kun kaikki lapset hoidetaan yhtä aikaa, yritetään vähentää bakteerin oireetonta kantavuutta. Täysin varmaa keinoa meillä ei silti ole olemassa, Vuori sanoo.

Varmuus vain bakteeriviljelyllä

A-streptokokkibakteeri aiheuttaa kuumeista nielutulehdusta eli kansankielellä angiinaa. Bakteerin aiheuttamassa taudissa ei tavallisesti ole muita flunssan oireita eli nuhaa ja yskää.

Taudinkuvat eivät alueylilääkärin mukaan ole kovin selkeitä, sillä myös jotkut virukset aiheuttavat samankaltaisia tauteja kuin streptokokki.

– Pelkästään nieluun katsomalla ei pysty sanomaan, onko kyseessä streptokokki vai virus. Tartunnan voi todeta vain bakteeriviljelynäytteellä, joka otetaan nielusta, Vuori kertoo.

Ylilääkäri Kari-Pekka Vuori toivoo, että vanhemmat noudattavat saamiaan ohjeita.

– Yhtäaikainen antibioottihoito on selkeä, nopea ja varsin yksinkertainen keino saada tämä epidemia poikki, hän sanoo.