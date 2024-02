Kun koululaisesta tulee oppitunnilla rauhaton, ensin on syytä tarkastaa näkö

Raumalainen optometristi Pekka Palmu on ollut jo reilun parisenkymmentä vuotta kiinnostunut siitä, että koululaiset näkevät kunnolla.

Se on luonnollista, sillä hän on koko työelämänsä myynyt optikkoliikkeessään silmälaseja, mutta se ei ole ainut syy.

Hänellä on ollut visio.

– Osa oppituntien keskittymishäiriöistä voi liittyä siihen, että oppilas näkee huonosti, Pekka Palmu sanoo.

Tämä ei ole Palmun yksityisajattelua, vaan Raumalla sitä on pohtinut myös kouluterveydenhuolto, joka on ottanut näköasiat tosissaan.

Näköongelmat lisääntyneet

Koululaisten näkö tutkitaan 1.-, 5.- ja 8.-luokkalaisten laajojen terveystarkastusten yhteydessä.

Kouluterveydenhoitaja lähettää tarvittaessa koululaisen jatkotutkimuksiin optometristille tai silmälääkärille. Raumalla optikkoliikkeiden ja kouluterveydenhoidon yhteistyö on tiivistä. Heillä on myös yhteisiä koulutustilaisuuksia.

Koululaisen näkö tutkitaan aina, kun oppilas, vanhempi tai esimerkiksi opettaja epäilee näön heikentymistä tai koululaisella on silmiin liittyvää oireilua. Kuva: Soila Ojanen / Yle

– Kun peruskoululaisella epäillään aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä, on hänen näkönsä hyvä tutkia ennen mahdollisen lääkehoidon aloittamista, vahvistaa raumalainen kouluterveydenhoitaja Satu Alapeteri.

Sen takia terveydenhoitajan tekemän niin sanotun alkukartoituksen yhteydessä tehdään palvelusetelipäätös näöntutkimukseen optikkoliikkeeseen.

– On tärkeää, että koululaisen näkö ja silmät on tarkasti tutkittu, kun keskittymisestä ja sitä kautta koulutyöskentelystä on huolta. Optometriset tutkimukset eivät ole kuitenkaan ihan ehdottomia selkeissä ADHD-oireissa ennen lääkehoidon harkintaa, Alapeteri arvioi.

Viime aikoina lasten näköongelmat ovat hänen mukaansa lisääntyneet.

– Tuntuma on, että joillakin lapsilla silmälihakset aivan jumissa.

Pekka Palmu kertoo, mikä ero on optikolla ja optometristilla

Palveluseteli koko hyvinvointialueelle

Maaliskuun alussa Raumalla nyt jo käytössä oleva malli laajenee koko Satakunnan hyvinvointialueelle.

– Tämä mahdollistaa yhdenvertaiset palvelut kaikille, sanoo Satakunnan hyvinvointialueen lasten, nuorten ja perheiden palveluiden vastuualuejohtaja Anna Kuromaa.

Kaikkiin näköongelmiin ei tarvita silmälääkäriä, sanoo vastuualuejohtaja Anna Kuromaa Satakunnan hyvinvointialueelta. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kouluterveydenhuollosta vastaavan ylilääkäri Marke Hietanen-Peltolan mukaan kouluterveydenhuolto ohjaa monissa kunnissa koululaiset yksityiselle puolelle eli muun muassa optikoiden tarkastuksiin. Heidän ammattitaitonsa hyödyntäminen pienentää jonoja julkisessa terveydenhuollossa.

– Esimerkiksi julkisen puolen silmälääkärien vastaanotot on usein keskitetty suuriin kaupunkeihin. Yksityisen puolen käyttäminen keventää ruuhkaa.

Pinnistely vaikeuttaa keskittymistä

Näkeminen on silmien ja aivojen yhteistyötä. Esimerkiksi paljon kännykänruutua tuijottava lapsi joutuu koko ajan käskemään silmiään lähikatsomiseen aivojen avulla. Se aiheuttaa kuormitusta sekä silmille että aivoille.

Ja silloin tarkkaavaisuus herpaantuu.

Lapsi saattaa tarvita tarkkaan näköön esimerkiksi lähilaseja, joiden tarve voi väistyä iän karttuessa.

– Lapsena saadut lasit eivät tarkoita, että niitä tarvitsee elämänsä loppuun asti, mutta on erittäin tärkeää hoitaa näköasiat kuntoon jo nuorena, Pekka Palmu sanoo.

Näköongelma voi vaikuttaa koko loppuelämään, muistuttaa optometristi Pekka Palmu. Kuva: Soila Ojanen / Yle

Jos ekaluokkalaisen näköä ei hoideta heti, voi silmälaseja tarjoavan – vanhemman, opettajan tai optikon – auktoriteetti laimentua, eikä koululainen suostukaan käyttämään laseja.

Palmun mukaan hänen vastaanotoltaan on lähtenyt muutamia poikia silmälasien kanssa, eikä esimerkiksi adhd-lääkitystä ole tarvittu. Keskittyminen on parantunut, kun lapsi näkee kunnolla, eikä joudu pinnistelemään.