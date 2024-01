VR:n Oulun varikolla huolletaan ensimmäistä kertaa ruotsalaisia junanvaunuja – lisää urakoita hamutaan muistakin maista

Raideliikenne on vihreän siirtymän mukana kasvamassa ja junaoperaattorit haluavat pitää nykykaluston kunnossa. Tämä lisää huollon ja kunnossapidon tarvetta.

VR Fleetcare kunnossapitojohtaja Otso Ikonen arvioi, että lähivuosien aikana uusia työpaikkoja avautuu Ouluun 20–30. Kaluston projektitoiminta ja raskashuollon keskittäminen tarvitsee lisäkäsiä.

Oulun Nokelassa sijaitsevan 350 metriä pitkän huoltohallin sisällä on nyt ensimmäistä kertaa junavaunuja Ruotsista.

– Olemme tehneet omalle VR:n kalustolle huoltotöitä Oulussa jo 10 vuoden ajan. Nyt toimintamme on kasvamassa. Ruotsalaisten vaunujen modernisointi on yksi esimerkki laajentumisesta. Kaikki Itämeren maiden junakalusto on potentiaalista asiakaskuntaa, kertoo Ikonen.

”Kilpailu on kovaa Pohjoismaissa”

VR on toteuttanut huoltoprojekteja Ruotsiin ohella Pohjoismaiden Norjaan ja Tanskaan sekä Baltian maista Viroon. Huoltoja tehdään myös Ilmalan varikkoalueella Helsingissä.

VR Fleetcare modernisoi junakalustoa, tarjoaa komponenttipalveluita ja on mukana vaunujen valmistuksessa.

– Kilpailu on kovaa Pohjoismaissa. Yritämme luoda sellaisia tarjouspaketteja, jotka saadaan maaliin. Ruotsalaiset vaunut täällä Oulussa ovat alkua tälle, kertoo Ikonen.

Suomen eri raideleveys ei myöskään tule olemaan junien liikuttelussa ongelma. Tähän asti vaunuja on tuotu huoltoon Ouluun rekalla, mutta nyt kuljetus muuttuu raiteiden päälle. Apuna junien liikuttelussa on Torniossa asennettavat siirtotelat. Vaunu nostetaan ilmaan ja siirtotelat asetetaan junan alle.

– Pystymme nostamaan yleiseurooppalaisella raideleveydellä olevan kalusto siirtotelien päälle ja näin vaunuja voidaan siirtää raiteita pitkin hitaalla nopeudella kotimaan raideleveydellä Ouluun, kertoo Ikonen.

VR Fleetcarella on Oulussa tällä hetkellä 110 työntekijää.