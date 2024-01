Kumpi nappaa kodittomat äänet? Stubbin ja Haaviston vaalikaravaanit kiertävät maata, mutta aika on kortilla

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Presidentinvaalien toisen kierroksen kampanjointi on alkanut välittömästi ensimmäisen kierroksen tulosten selvittyä. Tai oikeastaan jo paljon ennen sitä.

Pekka Haaviston ja Alexander Stubbin vaalitiimit ovat tehneet järjestelyjä lähipäivien kampanjoinnista jo viikkojen, jopa kuukausien ajan.

Ehdokkaalle on tärkeää olla esille mediassa, mutta merkittävässä roolissa on myös jalkautuminen mahdollisten äänestäjien parin.

– Vastaanotto on tärkeä palaute ja mittari koko kampanjatiimille. Ehdokkaan on myös tärkeää kuulla, minkälaiset asiat puhuttavat missäkin päin Suomea, sanoo Alexander Stubbin kampanjapäällikkö Kristiina Kokko.

Ehdokkaiden kampanjakiertueet hakevat juuri nyt lopullista muotoaan.

Pekka Haaviston Yhteinen Suomi -kiertueen seitsemän paikkakuntaa olivat jo maanantaina aamupäivällä nähtävissä ehdokkaan omilla nettisivuilla. Lisää on tulossa. Kampanjapäällikkö Ville Hulkkonen kertoo, että tavoitteena on parinkymmenen paikkakunnan kiertue.

Alexander Stubbin liikkeistä tulevina viikkoina ei ole vielä julkaistu virallista aikataulua, mutta Kokon mukaan Stubb aikoo vierailla tulevina päivinä lähes kolmessakymmenessä eri tilaisuudessa ympäri Suomea.

Näiden lisäksi molempien ehdokkaiden kannattajat järjestävät omia vaalitilaisuuksiaan.

TV-tenttien ja maakuntamatkojen palapeli

Aikaa on rajallisesti. Kahden vaalipäivän välissä on yhteensä 13 kampanjointipäivää. Niihin on maakuntamatkailun lisäksi mahdutettava myös kymmenkunta valtakunnallista vaalitenttiä.

– Kiertuepäiviä tulee kohtalaisen vähän, koska tv-lähetykset pitävät ehdokkaan aika varattuna Helsingin seudulle, Hulkkonen sanoo.

Molempien presidenttiehdokkaiden kiertuelistalta löytyvät suurimmat kaupungit. Niissä on jaossa eniten ääniä.

Kiinnostavaa onkin se, kuinka vierailuissa huomioidaan paikkakunnat, joissa Jussi Halla-Aho ja Olli Rehn veivät suurimmat äänipotit ensimmäisellä kierroksella. Tällaisia kuntia on yhteensä 186, joten valloitettavaa riittää.

Toteutus vaatii toimiakseen JavaScriptin.

Maantiede määrittelee matkoja kannatuskarttaa enemmän

Stubb suuntaa omat matkansa pääkaupunkiseudun lisäksi suuriin kaupunkeihin, joissa Haavisto vei ensimmäisellä kierroksella enemmistön äänistä. Näitä ovat muun muassa Turku, Tampere, Jyväskylä ja Oulu.

Karavaani pysähtyy myös matkan varrelle jäävien pienempien paikkakuntien kohdalla. Niistä monet ovat perinteisesti olleet keskustavaltaisia.

Esimerkiksi pohjoisen Keski-Suomen äänestäjiä Stubb tapaa Viitasaarella, jossa hän sijoittui ensimmäisellä kierroksella vasta neljänneksi Haaviston, Halla-Ahon ja Rehnin jälkeen.

Kiertueen suunnitteleminen ei kuitenkaan ole pelkkää kannatusmatematiikkaa, vaikka molemmat kampanjapäälliköt myöntävät, että äänestyskarttoja tutkitaan tarkasti. Maantieteellinen kartta ratkaisee silti enemmän.

– Mieluusti tultaisiin vielä Pohjois-Suomeen ja Itä-Suomeenkin. Mutta matkustusaikataulut alkavat tulla vastaan, Kokko sanoo.

Haaviston julkisessa kiertueohjelmassa ei ainakaan toistaiseksi ole montaa paikkakuntaa, jotka olisi poimittu suoraan kannatuskartan heikommilta alueilta.

Poikkeuksen tekee Vaasa. Stubb keräsi suuremman äänisaalin koko länsirannikolla.

Kampanjapäällikön mukaan Haaviston kiertueella pyritään mahdollistamaan jonkin verran myös nopeita muutoksia ja tarttumaan kentältä tuleviin ehdotuksiin vierailupaikoista. Hulkkosen mukaan suomalaiset ovat nyt aktiivisia ja kampanjatiimille tulee paljon yhteydenottoja.

– Haavisto on henkilönä sellainen, että hänelle voi tulla vielä bussissa idea käydä tervehtimässä tätä tai tuota vanhaa tuttua. Tällaisia ex tempore -pistokeikkoja saattaa välillä ilmaantua, Hulkkonen kertoo.

Kampanjoiden painopisteet ennallaan

Jos kaikki ensimmäisellä kierroksella äänestäneet lähtisivät uurnille myös toisella kierroksella, uudelleen jaossa olisi yli 1,5 miljoonaa ääntä. Lähes joka toinen äänestäneistä joutuu siis miettimään ehdokasvalintaansa uudelleen.

Stubbin ja Haaviston tiimeistä vakuutetaan kuitenkin kuin yhdestä suusta, että kampanjoiden painopisteitä ei aiota muuttaa uusien äänestäjien kosiskelun vuoksi.

– Olemme alusta asti tehneet valtakunnallista kampanjaa, jonka tavoitteena ollut ollut tavoittaa, puhutella ja kutsua mukaan ihmisiä kaikkialla Suomessa. Ja me jatkamme sitä työtä, Hulkkonen sanoo.

Monessa Pohjois-Suomen kunnassa Stubb ja Haavisto eivät olleet ensimmäisen kierroksen ykkösehdokkaita. Videolla lappilaiset arvioivat, kummalle kodittomaksi jääneet äänet päätyvät: