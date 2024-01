Harvinainen Puolustusvoimien käytössä ollut luolasto myydään Turussa – lähtöhinta 20 000 euroa

Aiemmin Puolustuvoimille kuuluneen luolaston sisäänkäynti on metsikössä lähellä Pansion Kisapuistoa.

Turussa on myynnissä harvinainen Puolustuvoimien käytöstä poistettu luolasto.

Senaatti-kiinteistöt myy Turussa lähellä Pansion kisapuistoa sijaitsevaa kolmea kiinteistöä, joilla on kaksi luolastoa. Ne ovat aiemmin toimineet muun muassa Puolustusvoimilla varastotiloina. Luolat on ilmeisesti rakennettu talvisodan aikaan.

Myöhemmin luolastossa on toiminut myös merimiinamuseo, josta Forum Marinumin hallinnassa olleet miinat muutama vuosi sitten siirrettiin Forssaan.

Luolastot sijaitsevat lähellä Pansion Laivastoasemaa, jossa toimii Rannikkolaivaston esikunta. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Myytävien tonttien yhteenlaskettu pinta-ala on vajaa 9 000 neliömetriä, luolien bruttoala on yli 600 neliömetriä. Senaatti myy kohdetta huutokaupassa Kallioluolan nimellä, ja lähtöhinta on 20 000 euroa.

Luolaston esittely järjestetään ensi viikon perjantaina 9. helmikuuta kello 12. Kuka tahansa voi tuolloin tutustua luolastoon.

Senaatin kiinteistöpäällikkö Mikko Salospohja uskoo, että paikan päälle saapuu kiinnostuneita ostajia tai ainakin uteliata katsojia.

– Sittenhän se nähdään, kuinka paljon kiinnostusta on, mutta eiköhän luolasto kaupaksi mene.

Luolastossa toimi aiemmin merimiinamuseo. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Isompi luolista on bruttoalaltaan yli 400 neliömetrin ja pienempi 200 neliömetrin suuruinen. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Luolaston päällä sijaitsee suojeltu metsikkö, jossa on pähkinäpensaslehtoa ja jalopuumetsikkö.

– Rakennuksia ei ole suojeltu, mutta rakennusoikeutta tontilla ei ole, Salospohja sanoo.

Senaatti yritti myydä Pansion luolastoa jo viime vuonna, mutta huutokauppa keskeytettin, koska isomman luolaston perälle rakennetun varastorakennuksen välikatto romahti. Rakenteet on nyt purettu.