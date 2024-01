Opettajankoulutus saattaa palata Savonlinnaan – Oulun yliopisto tarjoaisi opetusta 160 opiskelijalle

Koulutusta järjestettäisiin Savonlinnassa ensi vuodesta. Tarjolla on muun muassa varhaiskasvatuksen, erityisopettajan ja luokanopettajan opintoja.

Opettajankoulutus saattaa käynnistyä uudelleen Savonlinnassa ensi vuonna.

Savonlinnan kaupunki ja Oulun yliopisto ovat neuvotelleet opettajankoulutuksen järjestämisestä kaupungissa. Koulutuksen on tarkoitus alkaa jo syksyllä 2025.

Tavoitteena on tarjota lähi- ja monimuoto-opintoja yhteensä 160 opiskelijalle. Koulutusta olisi varhaiskasvatuksen opettajan, erityisopettajan, luokanopettajan sekä ruotsin ja englannin kielen opintoihin.

Suunnitelma on esitelty tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle (kok.), ja se odottaa nyt valtion rahoitusta. Hankkeeseen on haettu opetus- ja kulttuuriministeriöstä noin 1,18 miljoonaa euroa vuosille 2024–2029.

Kuntien rahoitusosuus on yhteensä 580 000 euroa, jonka jakamisesta neuvotellaan yhdessä alueen kuntien kanssa.

Opettajankoulutuslaitos lakkautettiin Savonlinnassa vuonna 2018. Itä-Suomen yliopisto oli päättänyt kaksi vuotta aiemmin keskittää opettajankoulutuksen Joensuuhun. Taustalla oli muun muassa Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätös kiristää yliopistojen rahoitusta. Lakkauttamisesta käytiin tuolloin suurta poliittista vääntöä.

Savonlinnasta lähti OKL:n mukana lähes tuhat opiskelijaa ja satoja työpaikkoja. Lisäksi noin 800 vuokra-asuntoa tyhjeni. Savonlinnan Vuokratalot on purkanut vuoden 2017 jälkeen 750 asuntoa, ja purkaminen jatkuu yhä.

OKL:n lähdön jälkeen Etelä-Savoon on tullut opettajapula

Savonlinnan kaupunki kertoo tiedotteessaan, että Etelä-Savon työmarkkinatilanne opetus- ja kasvatusalalla on vaikea ja pätevistä työntekijöistä on pulaa. Koulutuksen järjestämisen perimmäisenä syynä on Etelä-Savon opettajapula.

Kaupunginjohtaja Janne Laineen mukaan opettajapula alueella on konkretisoitunut viidessä vuodessa eli sen jälkeen, kun opettajankoulutus lakkautettiin.

– Etelä-Savossa ja laajemmin Kaakkois-Suomessa tarvitaan toimenpiteitä korkeakoulutuksen ja opettajankoulutuksen kehittämiseen. Tämä on välttämätöntä, jotta turvataan pätevien opettajien saatavuus. Pula pätevistä opettajista tulee muutoin pahenemaan ja tämä muodostaa uhkan koulutuksen tasa-arvolle, Laine sanoo tiedotteessa.

Oulun yliopiston koulutuksiin sisältyvät lähiopetusjaksot on määrä järjestää Savonlinnassa kesäyliopiston toimipisteessä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampuksella. Koulutuksiin sisältyvät harjoittelujaksot järjestetään pääsääntöisesti Etelä-Savon oppilaitoksissa ja päiväkodeissa.

– Oulun yliopisto on toteuttanut useita vastaavia alueellisia koulutuksia yli kymmenen vuoden ajan hyvin tuloksin. Monimuotokoulutuksen ansiosta opiskelu on osin mahdollista kotipaikkakunnalta käsin ja työn ohessa, kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan dekaani Maija Lanas sanoo tiedotteessa.

SAVOTOP- eli Savossa opet oppivat ja pätevöityvät -hankkeen suunnitelman mukaan Savonlinnassa toteutettaisiin erillisiä erityisopettajaopintoja, varhaiskasvatuksen opettajaopintoja, luokanopettajan opintoja sekä ruotsin ja englannin kielen aineopintoja.