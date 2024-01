Miksi Putinin huvilan pihassa on valtava neliönmuotoinen nurmikenttä? Asiantuntijat eri mieltä

Tutkivien toimittajien järjestö Dossier Center julkaisi tällä viikolla uutta materiaalia Venäjän presidentin Vladimir Putinin Suomen rajan tuntumassa sijaitsevista huviloista.

Yhdessä kuvassa on Putinin ”ladoksi” kutsuttu moderni kaksikerroksinen huvila Laatokan rannalla. Huvilan takana on erikoinen neliönmuotoinen nurmipeitteinen kohouma.

Kohouma näyttää kuvan perusteella suurelta, jopa suuremmalta kuin viereinen helikopterikenttä. Se sijaitsee tontin korkeimmassa paikassa aivan tien ja aidan tuntumassa.

Epätasaisen neliömäisen rakennelman käyttötarkoitusta ei tiedetä tarkasti.

Katto vai lattia?

Suomalaismediassa esimerkiksi Ilta-Sanomien haastattelema Ilmatorjuntamuseon johtaja, everstiluutnantti evp. Esa Kelloniemi arvioi, että kyseessä voi olla bunkkeri, joka pitää sisällään ilmatorjuntajärjestelmän ja ”paljon muuta”.

Venäjä-asiantuntija Marko Eklund puolestaan toteaa, että rakennelma näyttää bunkkerilta, mutta kun katsoo tarkemmin siitä kaikista suunnista otettuja kuvia, huomaa, että minkäänlaista kulkuaukkoa tai bunkkereihin tyypillisesti liittyviä ilmastointijärjestelmiä siinä tai sen lähellä ei ole.

Rakennelma on tasainen ja sen neljässä nurkassa on nähtävissä samanlaiset laskeutumisvalot kuin vierellä olevalla helikopterikentällä.

– Presidentti liikkuu usein kahden helikopterin saattueessa, joten tasanteen käyttö laskeutumisalustana kävisi järkeen, Eklund sanoo.

Nurmella näkyy kulumaa. Dossierin mukaan kuluma on seurausta ilmatorjuntajärjestelmän tukipilareista.

– Kuten Dossier Centerin jutussa arvioitiin, tontin korkeimmalla kohdalla oleva tasanne sopii hyvin myös alustaksi Pantsir-S-ilmatorjuntajärjestelmälle, joka voitaisiin tuoda paikalle arvovieraiden suojaksi.

Korkeus on hyödyksi ilmatorjuntajärjestelmän tutkalle. Tasaista alustaa Pantsir ei kuitenkaan vaadi, mutta Eklundin mukaan ”se olisi ainakin tyylikkäästi esillä”.

Lisäksi suojabunkkeriksi rakennelma on liian näkyvä. Dossierin saamista kuvista näkee heti, ettei kohoumaa ole yritetty naamioida.

Pantsir tuodaan paikalle arvovieraiden suojaksi

Venäläiset tutkivat toimittajat uskovat, että neliömäinen rakennelma voisi toimia alustana Pantsir-S1-tyyppiselle ilmatorjuntajärjestelmälle.

Pantsir-järjestelmään kuuluu tykkejä ja ilmatorjuntaohjuksia, joilla voidaan ampua alas esimerkiksi matalalla lentäviä lennokkeja.

– Miksi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä pantaisiin bunkkeriin maan alle? Eklund kysyy.

Eklund pitää epätodennäköisenä, että satunnaisesti käytettävään lomakohteeseen sidottaisiin pysyvästi ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, jolla on käyttöä muuallakin.

– Pietarin alueella on paljon arvokkaita kohteita, joita täytyy suojata Ukrainan lennokki-iskuilta, Eklund sanoo.

Lähialueella on Pantsir-järjestelmiä. Vuonna 2021 venäläinen Izvestija kertoi, että Pietarin alueelle on perustettu Pantsir-kalustolla varustettu liikkuva ilmatorjuntaohjusrykmentti. Myös alueen raskailla S-400-rykmenteillä on Pantsireja omasuojana.

Lisäksi Putinin ”mökki” sattuu olemaan kolmen tutkakeskuksen risteämäkohdassa, asiantuntija Eklund toteaa. Tutkakeskukset ovat olleet alueella jo Neuvostoliiton ajoista lähtien, joten ne eivät ole siellä Putinin takia.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Pantsir-ilmatorjuntajärjestelmiä on alettu käyttää valtion tärkeiden kohteiden suojeluun. Sellainen on valokuvattu muun muassa puolustusministeriön katolla Moskovassa ja Putinin Valdain residenssin lähellä.

