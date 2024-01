Suomen talouden ”Kojootin hetki” on ohi, arvioi OP

Taloudessa on odotettavissa tänä vuonna käänne parempaan, mutta talouskasvua täytyy vielä odottaa.

OP Ryhmän ekonomistit arvioivat tammikuun suhdanne-ennusteessa talouden kääntyvän parempaan kuluvan vuoden aikana ja bruttokansantuotteen kasvun nousevan 1,4 prosenttiin vuonna 2025 inflaation hidastumisen ja korkojen laskun myötä. Nopeaa nousua taantumasta ei kuitenkaan pääekonomisti Reijo Heiskasen mukaan ole näköpiirissä.

– Tämän vuoden alkupuoli on vielä heikkoa ja epävarmaa aikaa, mutta loppuvuodesta tilanne alkaa parantua ja ensi vuoden puolella on nähtävissä jo kohtalaista talouskasvua.

Heiskanen vertasi Ylen haastattelussa viime vuoden syksyllä koettua maltillista taantumaa ”Kojootin hetkeen”, jossa animaatiosarja Maantiekiitäjissä maa on kadonnut Kelju K. Kojootin jalkojen alta, mutta ilmakiito jatkuu hetkellisesti.

Nyt pudotus on kuitenkin katkennut ja Kojootin jalat ovat taas maankamaralla. Tällä hetkellä uutta pudotusta, kuten ei myöskään jyrkkää nousua, ole kuitenkaan Heiskasen mukaan nopealla aikataululla nähtävissä.

– Kojootti on tippunut kohtalaisen pehmeästi ja on vielä vähän pöllämystynyt, mutta näyttää siltä, että se on pääsemässä jalkeille.

Positiivisen sysäyksen talouden näkymään tänä vuonna tuovat inflaation hidastuminen ja korkojen lasku. Lisäksi OP Ryhmän tammikuun suhdanne-ennusteen mukaan yksityisen kulutuksen ennustetaan kääntyvän kasvuun tänä vuonna palkkojen nousun myötä. Myös työmarkkinatilanteen odotetaan ennusteen mukaan vakautuvan loppuvuotta kohden.

Suomen taloutta puolestaan ravistelee myös tänä vuonna muun muassa vientimarkkinoiden kehitys ja rakentamisen heikko tilanne. Myös työmarkkinoiden kiristynyt tilanne lakkoineen voi vaikuttaa negatiivisesti talouteen lähiaikoina. Heiskanen näkee erityisesti vientimarkkinan kehityksen olevan avainasemassa talouden elpymisessä.

– Jos vientimarkkinan kehityksessä tapahtuu yllätyksiä, niin se tulee ilman muuta heijastumaan Suomeen. Myös investointi-ilmapiiri voi lykätä käännettä parempaan, jos luottamusta ja näkymää tulevaan ei ole.