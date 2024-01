Lapin punaiset kunnat Kemi ja Kolari hehkuvat nyt vihreänä – kyse on taktiikasta eikä suunnanmuutoksesta

Valitsijayhdistyksen Pekka Haavisto nousi monessa punaisena tunnetussa Lapin kunnassa ensimmäisen kierroksen kärkeen. Vihreiden kansanedustajan tasainen kannatus koko Lapissa on pääasiassa taktisen äänestämisen tulosta.

Esimerkiksi syvän punaisena tunnetun teollisuuskaupunki Kemin äänistä peräti 27,1 prosenttia meni Haavistolle, vaikka vihreiden kannatus viime vuoden eduskuntavaaleissa oli vain vaivaiset 1,4 prosenttia.

SDP ja vasemmistoliitto keräsivät eduskuntavaaleissa 45 prosenttia kemiläisten äänistä, mutta niiden presidenttiehdokkaat saivat kemiläisiltä yhteensä vain noin 8 prosentin kannatuksen.

Vasemmiston kannattajat halusivat kaikesta päätellen estää perussuomalaisten Jussi Halla-ahon pääsyn toiselle kierrokselle ja onnistuivat siinä.

Esimerkiksi vasemmistoliiton pitkäaikainen lappilaiskansanedustaja Markus Mustajärvi asettui jo ensimmäisellä kierroksella Haaviston taakse. Mustajärvi jäi pois eduskunnasta viime vuonna ja sen seurauksena puolueen kannatus putosi niin paljon, että se jäi kokonaan ilman edustajan paikkaa Lapissa.

Moni arvioi, että taktinen äänestäminen selittää ehdokkaiden yllättäviä kannatuslukuja Lapissa.

Tunturikeskuksissa omat mikrokosmokset

Haavistoa auttoi myös se, että vihreät ovat pikkuhiljaa saamassa jalansijaa ainakin osassa Lappia. Esimerkiksi Kolarissa vihreät saivat eduskuntavaaleissa yli seitsemän prosentin kannatuksen. Kannatusta on hilannut ylös vihreiden poikkeuksellisen suuri suosio Yllästuntureiden juurella Äkäslompolossa, jonne moni on muuttanut luonnon perässä kaupunkielämää karkuun.

Yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta puhuu ”mikrokosmoksista”, joissa asukkaat kokoontuvat ympäristökysymysten äärelle ja edesauttavat vihreiden kannatuksen nousua. Paikallisten maankäyttökiistojen ympärille on syntynyt myös kokonaan uusia valtuustoryhmiä.

– Keskustelut kaivosten ja metsäteollisuuden ympärillä ovat tehneet vihreistä näkyvämmän toimijan Lapissa ja se ehkä näkyy nyt presidentinvaaleissakin.

Ensimmäisellä kierroksella Haavisto keräsi Kolarista peräti 28,4 prosenttia äänistä. Osa niistä tuli perinteisiltä vasemmiston äänestäjiltä, joita heitäkin on kunnassa vielä kohtuullisesti, vaikka Vasemmistoliiton kannatus onkin pudonnut huippulukemista.

Äkäslompolo-ilmiö näkyy myös Lapissa laajemmin niin, että Haaviston suosio on korkeimmillaan kunnissa, joissa on iso tunturikeskus. Haavisto sai ehdokkaista eniten ääniä niin Levistä tunnetussa Kittilässä kuin Pyhätunturin kotikunnassa Pelkosenniemellä. Tunturikeskuksissa asuville luonnon säilyminen on tärkeää ja se on elinehtokin esimerkiksi luontomatkailulle.

Aluepolitiikka voi ratkaista Lapin äänet

Matkailijavirran ulkopuolelle jääneissä Lapin pienissä kunnissa keskusta jyrää yhä ja presidentinvaalien kiistaton ykkönen oli Olli Rehn. Finaalin Haaviston ja Alexander Stubbin välillä ratkaisee se, kummalle Rehniä ja Halla-ahoa äänestäneet nyt antavat äänensä, jos antavat.

– Ehdokkaiden pitää pystyä jollain tavoin ottamaan kantaa Itä- ja Pohjois-Suomen asemaan ja tulevaisuuteen. Tämä aluepoliittinen aspekti voi olla merkittävä äänestyspäätöksissä, Karimäki sanoo.

Presidentinvaali on korostetusti henkilövaali eikä Haaviston menestyksestä voi päätellä esimerkiksi sitä, että vihreä puolue olisi lyömässä itseään isommin läpi.

– Vihreällä puolueella on ollut hyvin haastavaa levittäytyä isojen kaupunkien ulkopuolelle. Se ei ole kyennyt koko Suomen puolueeksi eikä sillä ole Lapissa helppoa.

Vasemmistoliiton menettämät lappilaisäänet tuskin ovat nekään menossa vihreille. Vasemmistoliittoa Lapissa kannattaneet eivät ole olleet ajatusmaailmaltaan liberaaleja punavihreitä vaan työntekijän oikeuksia painottavia teollisuustyöläisiä, joissa ei vihreätä ole mutta punaista sitäkin enemmän.

– Heidän ääntensä suunta lienee ennemmin perussuomalaisiin tai kokonaan puoluekentän ulkopuolelle, Karimäki arvioi.