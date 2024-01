Nuori keskustalainen poliitikko kertoo, onko Paavo Väyrynen uskottava poliitikko vai poliittinen vitsi

Rovaniemeläinen poliitikko ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Susanna Junttila (kesk.) tuntee Paavo Väyrysen parinkymmenen vuoden ajalta. Susanna on muun muassa ollut Paavo Väyrysen avustajana Europarlamentissa ja näytellyt Väyrysen kirjoittamassa näytelmässä ”Manu ja minä”.

Tässä jutussa Junttila kommentoi Paavo Väyryseen liittyviä meemejä ja kertoo oman näkemyksensä hänestä.

– Paavo Väyrynen on mielettömän älykäs, ja hänellä on paljon kokemusta taustalla. Jos hänen mielikuvaansa miettii, hän on ollut esimiehenä minulle. Hän oli hyvin vaativa mutta hyvin joustava, että esimiehenä hänestä ei ole kyllä huonoa sanottavaa.

Poliitikkona Paavo Väyrynen on hyvin värikäs, ja hän jakaa usein tunteita voimakkaastikin joko puolesta tai vastaan.

– Tietenkin viime aikoina ehkä vähemmän on ollut kannattajia enää, kun vaalitulokseen peilaa. Mutta kyllähän hän on tahtopoliitikko ja ajoi hanakasti Lapin asioita aikoinaan ministerinä.

Paavo Väyrysestä tulee monille sellainen mielikuva, että hän on kuin kylpyankka: mitä kovemmin ja syvemmälle sen painaa veden alle, sitä pontevammin se ponnahtaa sieltä takaisin ylös.

– Ei ainakaan sinnikkyyden puutteesta voi häntä syyttää. Kyllähän hän on pitkään ollut politiikassa, ja edelleen selkeästi on halua vaikuttaa asioihin. Ehkä se on jo mennyt vähän huumorin puolelle, että mihin kaikkeen hän on pyrkinyt viime aikoina.

Avaa kuvien katselu Kuva: Perttu Ruokangas / Yle

Tuoko huumori etua vai haittaa?

Väyrysestä on tehty paljon poliittista huumoria ja suoraa pilkkaakin. Nykyisin hän esiintyy paljon myös nettimeemeissä. Susanna Junttila ei oikein osaa sanoa, onko se Paavo Väyryselle etu vai haitta, että hänestä on tullut niin yleinen komedian kohde.

– Vaikea arvioida, että onko se etu vai haitta. Toisaalta huumori on aina kuulunut politiikkaan tavalla tai toisella. Ja puolueet ovat tehneet itsekin itsestään meemejä ja huumorin kautta tuoneet omia arvojaan esille, että ei siitä välttämättä haittaa ole.

Meemihuumoriakin on monenlaista. Osassa puututaan rakentavasti johonkin todelliseen ongelmaan, mutta osa menee henkilökohtaisuuksiin eikä siinä välttämättä ole mitään muuta ideaa kuin vain ilkeillä.

– Itsekin kyllä tykkään siitä, että tehdään huumoria poliitikoista ja puolueista, mutta kyllä se on harmillista, että tietyt henkilökohtaiset piirteet korostuvat siinä. Ehkä viime vuosina Väyrystä koskevissa meemeissä ovat korostuneet hänen pyrkimyksensä eri tehtäviin, ja ne näkyvät aika vahvastikin.

Perinteisesti on ollut paljon poliitikkoja, jotka ovat valmiita laittamaan itsensä likoon viihdeohjelmissa siitäkin huolimatta, että heistä tehdään pilaa. Esimerkiksi aikoinaan Iltalypsy-ohjelman karjakolla ei ollut puutetta poliitikoista, jotka tulivat hänen kummasteltavakseen.

Ymmärtääkö Paavo Väyrynen sitä huumoria, jota hänestä tehdään?

– Vaikea sanoa, sillä meillä ovat tiet erkanneet Paavon kanssa viime vuosina. Mutta poliitikolla täytyy olla tietynlaista itseironiaa ja huumoria, ja myös itsekriittisyyttä omaan tekemiseen, että pärjää. Kyllä se on hyväksyttävää, että kirjoitetaan hyvää ja huonoa huumoria, se kuuluu tähän poliitikon työhön.

Yle ei tavoittanut Paavo Väyrystä kommentoimaan aihetta.

Onko Väyrynen enää uskottava poliitikkona?

Väyrys-huumori on vuosien aikana mennyt jo niin pitkälle, että monien mielissä Paavo Väyrynen on muuttunut pitkälti poliittiseksi vitsiksi.

– No vitsi on aika pahasti sanottu kenestä tahansa, mutta ei hänestä hirveästi asiallisia juttuja enää tehdä. Kyllähän viime vuosien seikkailut eri puoluehankkeiden parissa ja pyrkimykset eri tehtäviin on aiheuttanut sen, että ihmiset eivät ehkä pysy perässä siinä, ja silloin korostuvat tällaiset valtapyrkimykset.

Paavo Väyrynen pitää itse edelleen sellaista imagoa yllä, että hän on pätevä ja pystyvä poliitikko. Junttilan mukaan poliitikon uskottavuus riippuu siitä, saako taakseen kansan tuen.

– En halua ikinä arvioida muiden poliitikkojen uskottavuutta, kansalaiset sen tekevät. Jos ihan puhtaasti äänimääriä katsoo, niin siitä voi tietenkin jonkunlaisen tulkinnan tehdä, mutta jätän nämä arviot sitten muille.

Väyrysen uskottavuutta ei välttämättä ainakaan lisännyt presidentinvaaleissa syntynyt kohu kannattajakorttien väitetystä katoamisesta.