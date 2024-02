Huoltajien tekemät rikosilmoitukset yleistyneet – pahoinpidellyn lapsen äiti: ”Siitä tuli vain sovittelu”

Itäsuomalainen Maija on yksi huoltajista, jotka ovat tehneet rikosilmoituksen koulussa tapahtuneista asioista. Video: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Kun toinen oppilas kävi koulussa Maijan lapsen päälle, hän päätti tehdä asiasta rikosilmoituksen. Koulun toiminta oli äidille pettymys.

– Lapselleni koulussa tehty teko oli selkeä pahoinpitely, johon koulu tarjosi vaihtoehdoksi vain KiVa-koulua, Maija puuskahtaa.

KiVa-koulu on lyhenne kiusaamisen vastaisesta toimenpideohjelmasta, joka on käytössä sadoissa kouluissa.

– Olisin toivonut, että siitä tulee jonkinlainen sanktio tekijälle, Maija perustelee tekemäänsä ilmoitusta.

Pahoinpitelyyn syyllistynyt nuori oli alle 15-vuotias, ja lopputulos oli toinen kuin Maija odotti.

– Siitä tuli vain sovittelu.

Maija ei esiinny jutussa omalla nimellään hänen lapsensa suojelemiseksi. Yle on nähnyt tapaukseen liittyvän viranomaisdokumentaation.

Avaa kuvien katselu Maija on tehnyt jo yhden rikosilmoituksen koulun tapahtumista ja harkitsee nyt uusien rikosilmoitusten tekemistä. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Huoltajia ei tilastoida erikseen

Maijan tavoin yhä useammat huoltajat ovat tehneet rikosilmoituksia koulussa sattuneista asioista.

Poliisi ei tilastoi erikseen huoltajien tekemiä rikosilmoituksia, vaan kaikki alaikäisistä tehdyt rikosilmoitukset ovat samassa tilastossa.

Ilmoitusten kokonaismäärä on jatkuvasti kasvanut, ja niin on tapahtunut myös alle 15-vuotiaiden osalta. Poliisille tehtiin viime vuonna jo 4 500 ilmoitusta pahoinpitelystä, jossa epäiltynä on alle 15-vuotias.

Itä-Suomen poliisin rikoskomisarion Tuomo Lepolan mukaan myös huoltajien tekemät rikosilmoitukset ovat yleistyneet.

– Sellainen näppituntuma on, että niitä tulee nykyään vähän enemmän kuin ennen.

Rikoskomisario Tuomo Lepola kertoo videolla, mitä ajattelee rikosilmoituksista, jotka koskevat alaikäistä tekijää. Video: Antti-Petteri Karhunen / Yle

”Osataan pitää oikeuksista kiinni”

Kuopiolaisen Pyörön koulun apulaisjohtaja Antti Mikkonen vahvistaa poliisin arvion.

– Huoltajien rikosilmoitukset ovat yleisempiä kuin aikaisemmin. Tämä vaihtoehto on nostettu selkeästi enemmän esille viimeisten parin kolmen vuoden aikana.

Mikkonen kertoo, että joka kuukausi joku huoltaja ottaa puheeksi rikosilmoituksen tekemisen. Pyörön yhtenäiskoulussa on yli tuhat oppilasta.

Pyörön koulun apulaisjohtajan Antti Mikkosen mukaan koulu joutuu usein neuvomaan huoltajia tekemään rikosilmoituksen. Video: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Eniten ilmoituksia tehdään väkivaltatapauksista, mikä on Mikkosen mielestä ymmärrettävää.

– Osataan pitää omista oikeuksista kiinni, eikä hyväksytä kaikkea. Rikosilmoituksen tekeminen on oikea tapa edetä.

Mikkonen sanoo joutuvansa myös itse neuvomaan vanhempia tekemään rikosilmoituksen.

Osa vanhemmista pettynyt kouluun

Antti Mikkonen ja Tuomo Lepola arvelevat, että rikosilmoitusten määrä on lisääntynyt myös siksi, että kaikki vanhemmat eivät enää luota koulun kykyyn hoitaa asia.

– Ollaan ehkä jollain tavoin pettyneitä koulun keinoihin ja tehdään rikosilmoitus, vaikka asiaa olisi jo selvitetty koulussa, Lepola pohtii.

Mikkonen on Lepolan kanssa samoilla linjoilla. Hänen mukaansa osa huoltajista haluaa valita jo heti kättelyssä kovemman vaihtoehdon.

– Kodeilla saattaa olla jo pitkä historia kokemuksia, että mistään ei ole saatu apua eivätkä mitkään toimenpiteet ole olleet riittäviä.

Avaa kuvien katselu Alle 15-vuotiaat eivät ole vielä rikosoikeudellisesti vastuussa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Pettymys kouluun paistaa myös Maijasta. Hän kertoo kuitenkin miettineensä eri vaihtoehtoja ennen kuin kääntyi poliisin puoleen.

– Tuleeko siitä omalle lapselle jotain, kun se on kuitenkin pitkä ja aika raskas prosessi? Vai annetaanko tämänkin taas mennä sinne KiVa-kouluun ja lakaistaan se maton alle, hän avaa pohdintaansa.

Mikä olisi viisainta?

Poliisin mukaan huoltajat tekevät rikosilmoituksia muun muassa vahingonteoista ja kunnianloukkauksista, mutta aivan erityisesti pahoinpitelyistä.

Erityisesti alle 15-vuotiaiden ollessa kyseessä edessä on yleensä sovittelu.

– Me teemme sitä samaa myös täällä koulussa, eli toimintamalli on hyvin sama, Mikkonen toteaa.

Hän kuitenkin muistuttaa, että rikosilmoituksen tekemisen jälkeen asiaa selvittävät muut kuin koulun henkilökunta.

Myös Lepola painottaa, että poliisin tekemä rikostutkinta on vain ”pikapuuttumista”. Hänen mukaansa tapausten taustalla on usein tarve tunnistaa ja tarjota erilaista tukea.

– Kestävämmät ratkaisut löytyvät vähän pehmeämmistä keinoista.

Avaa kuvien katselu Huoltajien lisäksi myös koulut voivat tehdä rikosilmoituksen. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Maija ei ole asiasta samaa mieltä. Hän kertoo lapsensa yhä kärsivän koulukiusaamisesta ja harkitsee tekevänsä nyt uusia rikosilmoituksia.

– Kyllä lapsiaan kannattaa aina puolustaa ja ajaa heidän asioitaan, Maija korostaa.

Hän suhtautuu rikosilmoituksen vaikutukseen silti varautuneesti.

– Pidän sitä ehkä enemmän sellaisena herättelynä, että kiusaamista saataisiin jollain tavoin kuriin.