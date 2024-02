Brittilehti: YK:n rahaston työntekijät ovat ottaneet lahjuksia Irakissa – Suomi on yksi rahaston maksajista

Suomen ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikkö Riikka Eela pitää epäilyksiä vakavina. Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että YK on lähtenyt nopeasti selvittämään asiaa.

YK:n työntekijöitä Irakissa epäillään lahjuksien ottamisesta. Asiasta kertoo brittilehti The Guardian oman selvityksensä perusteella.

Epäselvyydet koskevat YK:n kehitysrahaston UNDP:n Irakin vakauttamisrahastoa, johon Suomikin osallistuu. Vakauttamisrahastoon on maksettu yhteensä noin 1,4 miljardia euroa vuodesta 2015 lähtien. Suomen osuus tästä on 12,5 miljoonaa euroa.

Irakin vakauttamisrahasto perustettiin tukemaan terroristijärjestö Isisiltä vapautettujen alueiden jälleenrakennusta ja vakauttamista. Tavoitteena oli mahdollistaa paikallisväestön paluu koteihinsa.

”Tässä maassa ei saa mitään, ellei maksa”

The Guardianin mukaan UNDP:n Irakin-henkilöstö on vaatinut urakoitsijoilta lahjuksia vastineeksi avusta tarjouskilpailussa. Lahjusten suuruus on ollut jopa 15 prosenttia urakan arvosta.

Lahjotut työntekijät ovat auttaneet urakoitsijoita luovimaan YK:n monimutkaisessa tarjousjärjestelmässä, jotta nämä voittaisivat tavoittelemansa urakan.

– Kukaan ei voi saada sopimusta maksamatta. Tässä maassa ei saa mitään ellei maksa, ei hallitukselta eikä UNDP:ltä, nimettömänä esiintyvä urakoitsija sanoo The Guardianille.

The Guardian on haastatellut noin 30:tä nykyistä ja entistä UNDP:n Irakin-työntekijää, irakilaista urakoitsijaa sekä länsimaista että irakilaista virkamiestä. Heidän mukaansa YK on osa paikallista lahjuskulttuuria.

Lehti ei esitä jutussaan arviota siitä, kuinka suuri osuus rahastolle maksetuista avustuksista olisi voinut kulua lahjuksiin. Jutussa ei ole arvioita myöskään siitä, kuinka suuressa osassa vakauttamisrahaston hankkeista epäselvyyksiä olisi ilmennyt.

YK:n kehitysrahasto kertoo toteuttaneensa Irakin vakauttamisrahastosta kaikkiaan 3 600 projektia. Rahaston tuella on jälleenrakennettu kouluja, sairaaloita, vesi- ja sähköverkkoja, asuintaloja ja teitä.

Alla olevalla videolla kerrotaan Mosulin vedenpuhdistamon korjaamisesta vuonna 2017. Korjaukset maksettiin Irakin vakauttamisrahastosta.

Mosulin vedenpuhdistuslaitos korjattiin YK:n kehitysohjelman rahoilla vuonna 2017.

Suomi ollut lopettamassa rahoitusta

Suomi on osallistunut Irakin vakauttamisrahastoon vuodesta 2016. Viimeisin maksatus rahastoon tehtiin vuonna 2021. Suomi on ollut lopettamassa Irakin vakauttamisrahaston rahoitusta jo ennen tietoa lahjusepäilyistä.

Ulkoministeriön Lähi-idän yksikön päällikön Riikka Eelan mukaan uusia maksatuksia ei ole ollut, eikä ole suunnitteilla. UNDP on The Guardianin paljastuksen jälkeen ottanut yhteyttä rahoittajayhteisöön, myös Suomeen.

– Kaikki väärinkäyttösyytökset ovat hirveän valitettavia, Eela toteaa Ylelle puhelimitse.

Hän on kuitenkin tyytyväinen siihen, että UNDP on ollut aktiivisesti yhteydessä rahoittajiin ja kertonut selvittävänsä epäilyt. Selvitys on vasta alussa, joten Suomen rahoituksen päätymisestä mahdollisesti vääriin käsiin ei ole tietoa.

Eela toteaa, että Suomi on maksanut rahastoon könttäsumman, eikä ole korvamerkinnyt Irakin vakauttamisrahaston kautta antamaansa tukea millekään tietylle hankkeelle.

– Rahaston hankkeita on valtavan paljon, ja ne ovat aika pieniä, Eela huomauttaa.

– The Guardianin jutun väitteet pitää selvittää yksi kerrallaan, ja ne olivat rakenteellisia asioita. Ne tuskin selviävät kovin nopeasti.

Eela huomauttaa, että kansainvälinen yhteisö toimii Irakissa juuri sen vuoksi, että valtio on hauras. Valtion toiminnot romahtivat suuressa osassa maata islamistisen terroristijärjestö Isisin hyökkäyksen ja valtakauden aikana 2014–2017.

Eela korostaa, että Suomelle on turvallisempaa toimia tällaisessa ympäristössä isojen kansainvälisten järjestöjen, kuten YK:n kautta. YK:lla on kyky hallita riskejä ja arvioida niitä.

– Heillä on hyvä rutiini tutkia niitä. He osaavat sen kyllä.

Irakin vakauttamisrahastoon on kohdistunut vuosina 2015–2023 kaikkiaan 130 epäilyä korruptiosta tai muista epäselvyyksistä. Noin 50:ssä tapauksessa ilmoitukset on todettu aiheellisiksi.

UNDP: Väitteet tutkitaan

YK:n kehitysohjelma UNDP on julkisessa lausunnossaan sanonut ottavansa väitteet vakavasti ja tutkivansa ne kiireellisesti.

UNDP:n mukaan kaikki väitteet lahjuksista, korruptiosta tai petoksista arvioidaan ja UNDP:n riippumaton tarkastus- ja tutkintavirasto tutkii ne tarvittaessa. Se vakuuttaa nollatoleranssia korruptioon.

UNDP sanoo, että Irakin vakauttamisrahaston toimintaa on valvottu tavanomaista tarkemmin, koska se on monimutkainen ja kattava.

UNDP on raportoinut parantaneensa Irakin vakauttamisrahaston kautta lähes yhdeksän miljoonan irakilaisen elämää.