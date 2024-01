Joe Biden sanoo vastaavansa kolme amerikkalaissotilasta tappaneeseen iskuun, mutta ei kerro miten

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden on puun ja kuoren välissä Lähi-idässä. Näin arvioivat muun muassa yhdysvaltalaislehdet The Washington Post ja The New York Times.

Sunnuntaina kolme yhdysvaltalaissotilasta kuoli drooni-iskussa Jordaniassa lähellä Syyrian rajaa. Iskun takana ovat Yhdysvaltojen mukaan Iranin tukemat, Syyriassa ja Irakissa toimivat aseelliset ryhmät.

Ryhmät ovat tehneet jo yli 160 drooni-iskuja yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan Gazan sodan puhkeamisen jälkeen. Sunnuntain isku oli kuitenkin ensimmäinen, jossa kuoli amerikkalaissotilaita.

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltain asevoimat julkaisi maanantaina kuvat drooni-iskussa kuolleista amerikkalaissotilaista. Kuva: Yhdysvaltain armeija / AOP

Syytä Yhdysvaltain etuvartioaseman ilmapuolustuksen pettämiselle selvitetään yhä. Puolustusministeriö Pentagonin alustavien selvitysten mukaan näyttää siltä, että ilmapuolustus häiriintyi etuvartioasemaan samanaikaisesti palanneen yhdysvaltalaislennokin vuoksi.

Vihollisten droonia luultiin siis omaksi.

Yhdysvaltalaissotilaiden kuolema nostaa tapauksen poliittista painoarvoa.

Bidenin hallinnon on vastattava iskuun, mutta se ei haluaisi kiihdyttää konfliktia lisää. Etenkin sota Iranin kanssa halutaan välttää.

Katso alla olevalta videolta, miten Valkoisen talon tiedottaja John Kirby tasapainotteli asian suhteen maanantaina.

Tiistaina Biden sanoi, että hän on päättänyt, miten Yhdysvallat vastaa iskuun, mutta ei aio kertoa sitä etukäteen.

Republikaanipuolueen edustajat ovat kritisoineet Bidenia siitä, ettei hän ole vastannut iskuun riittävän nopeasti ja tarmokkaasti.

Osa kovaa ulkopoliittista linjaa kannattavista ”haukoista” on jo vaatinut Yhdysvaltoja iskemään suoraan Iraniin.

Kierroksia lisää entisestään vaalivuosi.

Entinen presidentti Donald Trump veti omalla kaudellaan tiukkaa Iran-linjaa. Marraskuun vaaleissa todennäköisesti republikaanien presidenttiehdokkaaksi nouseva Trump on jo ehtinyt sättiä Bidenia heikoksi.

Biden on ristivedossa Lähi-idässä

Iran on kiistänyt osallisuutensa iskuun ja syyttänyt Yhdysvaltoja faktojen vääristelystä.

Katso alla olevalta videolta, miten Iran korosti virallisessa lausunnossaan sitoutumistaan diplomatiaan.

Yhdysvaltojen mukaan Iran on kuitenkin vuosien ajan kouluttanut ja aseistanut iskun takana olevia aseellisia ryhmiä.

Vaalivuonna Biden ei saisi näyttää heikolta, mutta hän ei myöskään halua ajaa maataan sotaan. Afganistan ja Irak ovat näyttäneet sen seuraukset.

Lähi-idästä saattaakin tulla todellinen vaalivuoden riippakivi Bidenille, yhdysvaltalaismediat arvioivat.

Bidenin riesana olivat jo Jemenin huthikapinalliset, jotka hyökkäilevät rahtilaivoja vastaan Punaisellamerellä ja vannovat kostoa Yhdysvalloille.

Lisäksi Bidenin kannatusta demokraattipuolueessa syö hänen tukensa Israelille Gazan sodassa.

Tilannetta ei helpota se, että Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu ei ole juuri kuunnellut Bidenin hallinnon pyyntöjä liennyttää sotatoimia Gazassa ja tehdä enemmän siviiliväestön suojelemiseksi.

Lähde: AP