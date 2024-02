Näin kalliiksi tuulivoimatuet ovat tulleet – vanhat sopimukset maksavat vielä pitkään

Tuulivoiman rakentamiseen kannustanutta uusiutuvan energian tukea kritisoitiin liiasta anteliaisuudestaan lähes alusta asti.

Syöttötariffin nimellä kulkenut tuki otettiin käyttöön vuonna 2011. Tuen anteliaisuus sai päättäjät pyörtämään päätöksensä ja se suljettiin vuonna 2017.

Sen jälkeen rakennetut tuulivoimalat eivät ole enää tätä tukea saaneet ja jo vuodesta 2019 lähtien tuulivoimaa on rakennettu täysin markkinaehtoisesti.

Anteliaan syöttötariffin piiriin ehti kuitenkin päästä pitkälti toistasataa voimalaa. Suurin osa niistä saa tukea edelleen, sillä tukea maksetaan voimalan rakentamisen jälkeen 12 vuotta.

Tukiautomaatin alasajo on kuitenkin alkanut.

– Porin Tahkoluoto oli syksyllä ensimmäinen ja loppuvuonna putosi vielä kolme voimalaa lisää. Tänä vuonna tuesta pudonneiden määrä kasvaa viidellä voimalalla, kertoo Energiaviraston johtaja Pekka Ripatti.

Tämän jälkeen syöttötariffijärjestelmässä on vielä jäljellä 115 voimalaa, joissa on yksi tai useampia tuuliturbiineja. Seuraava suurempi rypäs putoaa järjestelmästä vuonna 2028 ja viimeiset vuonna 2030.

Järjestelmään hyväksytyt tuulivoimalat ovat saaneet tavoitehinnan ja markkinahinnan erotuksen mukaista tukea, eli mitä matalampi sähkön hinta on, sitä suurempi on tuki.

Miten syöttötariffi määräytyy? - Kyse on eräänlaisesta investointituesta, jonka turvin hankkeet saatiin liikkeelle, mutta jota maksetaan syntyneen tuotannon ja tukkuhinnan perusteella 12 vuotta. - Mitä korkeammat sähkön hinnat ovat, sitä pienemmät ovat tuet, kun taas matalilla sähkön hinnoilla tuet muodostuvat suuremmiksi. Miinushinnoista tukea ei makseta. - Syöttötariffin tukitaso määräytyy tavoitehinnan 8,35 senttiä kilowattitunnilta (83,50 euroa megawattitunnilta) ja sähkön tukkumarkkinahinnan erotuksena kuitenkin niin, että enimmillään tukea maksetaan 5,35 senttiä kilowattitunnilta (53,50 euroa megawattitunnilta). -Syöttötariffijärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2011, ja sen 2300 megawatin kiintiö täyttyi 2015. Viimeiset järjestelmään hyväksytyt voimalat aloittivat tuotannon 2017. - Järjestelmässä olevien tuulivoimaloiden kokonaiskapasiteetti on noin 2 300 megawattia. - Tuulivoimaa on rakennettu runsaasti lisää viime vuosina. Kokonaiskapasiteetti oli vuoden 2023 lopussa 6944 megawattia. Lähde: Energiavirasto, Suomen Tuulivoimayhdistys

Ripatin mukaan tuulivoimaloiden syöttötariffitukea on maksettu viime vuoden loppuun mennessä yhteensä 1,6 miljardia euroa.

Entä paljonko vielä menee?

– Riippuu sähkön tulevasta hinnasta. Negatiivisilta tunneilta ei makseta tukea lainkaan. Eikä tukea makseta myöskään yli 8,35 sentin kilowattitunnin ylittävistä tukkuhinnoista. Niinpä arvelisin parin vuoden päähän ulottuvien sähköfutuureiden perusteella, että tukea maksetaan vielä noin puoli miljardia euroa.

Yhteensä tuulivoiman tuki tulisi siis maksamaan veronmaksajille 2,1 miljardia euroa.

Tukieuroille olisi valtiolla nyt muutakin käyttöä. Voiko tukea keskeyttää?

– Järjestelmään hyväksyminen oli yksityisoikeudellinen sopimus valtion ja yritysten välillä. Purkaminen olisi sopimusrike. En usko, että valtio lähtee tästä oikeudessa riitelemään.

Kuinka paljon tuulivoimatuottajille on maksettu liikaa tukea?

– Syöttötariffin päättymisen jälkeen järjestettiin vuonna 2018 uudenlainen tukihuutokauppa. Tuolloin tuulivoimainvestointi osoittautui kannattavaksi, jos markkinahinnan päälle sai keskimäärin 2,5 euroa megawattitunnilta, kun enimmäistuki syöttötariffissa oli 53,50 euroa megawattitunnilta.

Ero on yli kaksikymmentäkertainen ja kaiken lisäksi tiukkojen ehtojen takia sitä tukea on tähän mennessä tarvinnut maksaa vain runsaat 20 000 euroa.

– Se huutokauppa paljasti valtiolle paitsi alan teknologisen kehityksen nopeuden, toimialan taloudellisen tilanteen ja todellisen tukitason tarpeen.

Eiko tariffijärjestelmä olisi jo alun perin kannattanut unohtaa ?

– Kyllä, mutta tämä oli tietysti sen ajan poliittinen päätös. Olisi siitä voitu toki tehdä alun perin fiksumpi.

Onko syöttötariffijärjestelmän kalleudesta opittu jotakin?

– On kyllä, ja tukipolitiikka on jo menossa päinvastaiseen suuntaan. On kaavailtu, että valtio järjestää merituulivoimaa suunnitteleville yrityksille huutokaupan oikeudesta tutkia, suunnitella ja myöhemmin rakentaa talousvyöhykkeen vesialueelleen merituulivoimaa. Eurot virtaisivat yritykseltä valtiolle. Metsähallitus on jo kokeillut tätä aluevesivyöhykkeellä, joskaan varsinaisista huutokaupoista näissä ei ole ollut kysymys.

Ripatin mukaan anteliaat syöttötariffit eivät tule palaamaan, vaikka vety- ja muita investointeja yritetään tuulivoiman lisärakentamisella vauhdittaa.

Tuulivoima-ala puolustaa tukiratkaisua

Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen sanoo, että syöttötariffi oli aivan keskeinen tekijä tuulivoiman käyntiin lähtemiseksi.

Miksi tuki on niin antelias?

– Syöttötariffin taso määriteltiin vuonna 2009. Sen ajan teknologialle taso oli täysin oikea. Laissa oli mahdollisuus tason tarkistamiseen. Järjestelmän käynnistyminen kuitenkin myöhästyi, teknologia kehittyi ja siinä vaiheessa, kun tämä huomattiin vanhan kiintiö oli täynnä eikä uusia hankkeita, joiden ehtoja olisi voinut muuttaa, voitu enää järjestelmään hyväksyä, koska järjestelmä suljettiin.

Mikä selittää tuen tarpeen vähentymistä uudemmissa voimaloissa.

– Teknologian kehitys, joka oli aivan huikeaa. Nykyiset voimalat tuottavat vuodessa kolme kertaa enemmän sähköä kuin mitä vuonna 2010 rakennettu voimala. Käyttöikäkin on pidentynyt 25 vuodesta 35 vuoteen.

Mitä veronmaksaja on saanut miljardituelle vastineeksi?

– Vetyteollisuus, datakeskukset ja monet muut hankkeet tulevat tänne edullisen sähkön perässä. Tuulivoima on myös nykyään edullisinta sähköntuotantoa mitä Suomessa voi rakentaa. Nämä tuovat yhdessä tuloja alueellisesti ja parantavat työllisyyttä. Se kompensoi syöttötariffin kustannusta veronmaksajille, Mikkonen sanoo.

