Liisa Akimof, 61

Muusikko, TV-tuottaja.

Kaksi aikuista lasta.

Perusti Tavaramarkkinat -tyttöbändin 1982.

Julkaisi uuden albumin Kaikenlaista uutta tulossa lähes kolmenkymmenen vuoden tauon jälkeen.

Aloittaa Love is Punk -klubin On the Rocksissa Helsingissä 7.2.

Kotimaan kevätkiertue soolona ja kokoonpanoissa Akimowskaja Sisters & Bro ja Liisa Akimof ja Yökerho.