Kaupungit kamppailevat joka talvi pahenevan ongelman kanssa: valtaville lumikasoille ei ole tilaa

Tiiviisti rakennetut ympäristöt tuovat mukanaan ongelmia lumien ja hulevesien hallinnassa. Lumitilojen suunnittelun tarpeeseen on alettu vasta heräillä.

Runsas lumentulo ja nopea säänvaihtelu aiheuttavat päänvaivaa kiinteistöjen huoltajille ja kaupunkien kunnossapitäjille.

Lumelle on harvoin erikseen osoitettuja paikkoja etenkään kaupunkien keskustoissa. Lunta kasataankin tavallisesti välivarastoon sinne, minne lumi parhaiten mahtuu ja tukkii vähiten ajo- ja kulkuväyliä.

Esimerkiksi Lahdessa keskustan alueella ei ole erikseen laadittua suunnitelmaa, mihin lunta pitäisi kasata. Jonkin verran ennakkokatselmusta tehdään. Paikkoja käydään läpi muun muassa muutamissa puistoissa.

– Urakoitsijat tietävät kokemuksensa perusteella, mihin lunta voi ainakin hetkellisesti jättää. Mutta tämä on asia, joka olisi ratkaistava jo aiemmin suunnittelupöydillä. Valmiissa kaupungin infrassa se on jälkikäteen hankalaa, kertoo kunnossapitopäällikkö Pasi Leppäaho.

Avaa kuvien katselu Työmaa kaventaa katutilaa. Lumet on kuormattu pensaikon juurelle osin oksien päälle. Kuva: Tuija Veirto / Yle

Lumen käsittely, siirtely ja kuljettaminen maksaa. Myös lumien sulamisvedet voivat tuottaa haittoja, jos lumi on kasattu miettimättä tai valittu vähiten huono vaihtoehto. Varsinkin puistot ja viheralueet ovat paikkoja, jonne lunta saatetaan jättää siirtoa odottamaan.

Kun liikkeellä on raskasta kalustoa, kolhuista ja lumen painosta kärsivät perennakasvit, nurmikot, puut ja pensaat. Lumen mukana kulkeutuvaa hiekoitushiekkaa on hankala saada pehmeiltä alustoilta pois. Pahimmillaan se on kasvien ja nurmikon turma.

Myös liikennemerkkejä ja kaupunkikalustoa vahingoittuu helposti.

Ennakkosuunnittelu kannattaa

Lumitilojen tarpeeseen on alettu pikku hiljaa heräillä.

Paineita lisäävät vaihtelevat sääolosuhteet talven aikana, kun myös lumien sulamisvesiin on pitänyt kiinnittää huomiota. Jos lunta tulee ensin runsaasti ja se sulaa yhtä nopeasti pois, on maankäytön ja kunnossapidon hyvä pelata yhteen.

Viherympäristöliitto kannustaa kuntia kokonaisvaltaisempaan etukäteissuunnitteluun ongelmien ratkaisemiseksi.

Uusilla asuinalueilla toimintojen yhdistämistä on jo alettu huomioida ja lumelle tarkoitettuja paikkoja merkitä kaavoihin.

– Jossain määrin se on vielä pistemäistä. Toivottavaa olisikin, että siirryttäisiin kokonaisvaltaisempaan ajatteluun, ja että kunnissa luotaisiin jopa talvistrategioita, sanoo liiton toiminnanjohtaja Taavi Forssell.

Hyviä esimerkkejä talven strategisesta suunnittelusta ja sen hyvistä käytännöistä liitto esittelee Lumitilaoppaassaan, jonka julkistus on Viherpäivillä Jyväskylässä helmikuussa.