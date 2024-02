Juha Tikka harrastaa niin vaikeaa lajia, ettei juuri kukaan viitsi yrittää sitä – tv-suosio on valtava

Snooker on kasvanut yhdeksi Suomen suosituimmista tv-urheilulajeista. On kuitenkin eri asia tarttua itse keppiin ja pelata, tietävät harrastajat.

Reilut 10 vuotta sitten Juha Tikalle kävi samoin kuin tuhansille muillekin.

Tikka selasi tv-kanavia ja pysähtyi seuraamaan snookerlähetystä. Erikoinen, biljardin tapainen laji koukutti heti.

– Taktisuus, haastavuus ja Aki Kauppisen mukaansatempaava selostus. Ne kai ne viehättivät, Tikka muistelee.

Seuraavat vuodet Tikka ahmi snookeria. Tutuiksi tulivat MM-kisat, supertähdet ja isot rahaturnaukset.

Nykyään Tikka, 42, pelaa itsekin. Hän liittyi Joensuu Snooker Alliance -seuraan pari vuotta sitten, kun sen puheenjohtaja Hannu Voutilainen oli iskenyt silmänsä aloittelijan kykyihin paikallisella biljardisalilla.

Muita aloittelijoita ei kerhossa juuri näy.

– On eri asia katsoa snookeria kuin pelata itse. Lajin vaikeus karkottaa varmasti monta kiinnostunutta, Tikka sanoo.

Pelipaikkoja on harvassa

Tv-lajina snooker on ollut huippusuosittua jo pitkään. Esimerkiksi viime vuonna snookerin MM-finaalin 4. sessio keräsi Suomessa keskimäärin 170 000 katsojaa.

Viime aikoina laji on ollut otsikoissa Suomessa vierailleiden maailmantähtien vuoksi. Loppuunmyytyjä, jopa tuhansia katsojia houkutelleita näytösotteluita, on järjestetty esimerkiksi Tampereella ja Oulussa.

– Nämä ovat kaikki hienoja juttuja, mutta buumi on olemassa vain mediassa. Ruohonjuuritasolla kaikki on melko lailla samoin kuin ennenkin, Suomen Biljardiliiton snooker-lajijohtaja Petri Pallaspuro kertoo.

Avaa kuvien katselu Joensuulainen Juha Tikka ei tavoittele snookerissa huippumenestystä. Hän hakee koukuttavasta lajista oppimisen elämyksiä. Kuva: Petri Karvinen / Yle

Pallaspuron mukaan snookeria pelaa Suomessa aktiivisesti noin sata pelaajaa. Aktiivisiksi Pallaspuro laskee pelaajat, jotka osallistuvat virallisiin kilpailuihin.

Kisoissa käyvien lisäksi snookeria pelaavat satunnaiset kokeilijat, joiden määrää ei tiedä kukaan.

– Yksi ongelma on, että snooker-pöytiä ei ole Suomessa tarpeeksi. Kiinnostuneet eivät pääse helposti kokeilemaan, tykkäisivätkö he lajista, Pallaspuro pohtii.

Suomen Biljardiliiton listauksen mukaan snooker-pöytiä on Suomessa runsaat 130.

– Potentiaalia olisi enempään. Esimerkiksi Oulussa Pohjoismaiden suurimmalla snooker-salilla on paikoin vaikea päästä pelaamaan, vaikka pöytiä on 14, Pallaspuro sanoo.

Kuka ottaisi riskin?

Juha Tikka allekirjoittaa Pallaspuron näkemyksen.

Snookerpöytä, jolla Tikka aloitti lajin, on Joensuun ainoa julkinen pelipaikka. Paikallisella snookerseuralla on viisi pöytää, mutta ne on varattu jäsenille.

– Jonkun pitäisi ottaa taloudellinen riski ja hankkia julkisia snookerpöytiä. Lisäksi sponsorit voisivat ottaa riskin ja tukea enemmän kotimaisia kilpailuita, Joensuu Snooker Alliancen puheenjohtaja Hannu Voutilainen luettelee.

Hannu Voutilainen uskoo, että snooker voi Suomessa kasvaa tuntuvasti nykyistä isommaksi. Video: Petri Karvinen / Yle

Voutilainen kaipaa snookerin pariin etenkin nuoria, alle parikymppisiä pelaajia. Hannu Tikka on samoilla linjoilla, mutta varoittaa lajin haastavuudesta.

– Ensin pitää niin sanotusti oppia konttaamaan, sitten kävelemään ja lopulta ehkä juoksemaan. Jos tässä mielii huipulle, pitää aloittaa paljon nuorempana kuin nelikymppisenä, Tikka sanoo.