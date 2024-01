Lappilainen erätupa 40 eurolla? Metsähallituksen purkumyynti kiinnostaa

Metsähallituksen purkukuntoisten tupien huutokauppa on loppusuoralla. Tarjoukset vaihtelevat muutamista kymmenistä euroista pariin tuhanteen euroon.

Metsähallituksen luontopalvelujen huonokuntoiset eräkämpät käyvät kaupaksi.

Luontopalvelut pani joulukuussa myyntiin kahdeksan Lapissa sijaitsevaa tupaa, ja kaikista tuvista on tehty tarjous. Tuvat myydään purettavaksi, ja ostajien on siivottava purkupaikat.

Rakennuksista irtoavan käyttökelpoisen tavaran määrä riippuu rakennuksen kunnosta ja huutajien tarpeesta, mutta yleensä rakennusten runko kiinnostaa.

– Kyllä hirsikehikot ovat monesti se mitä halutaan, kenttäpäällikkö Henri Arponen kertoo.

Tupakaupassa sijainti ratkaisee

Sijainti vaikuttaa tarjouksiin. Kittilän Pokassa sijaitsevasta Uurrekarkian palovartijanmajasta tarjottiin huutokaupassa ainakin 2000 euroa. Tuvan pois kuljetus on verrattain helppoa, sillä tuvalle pääsee traktorilla tai maastoautolla. Kuva: Metsähallitus

Tuvista tehdyt tarjoukset vaihtelevat muutamista kymmenistä euroista pariin tuhanteen euroon.

Kittilän Pokassa sijaitsevasta Uurrekarkian palovartijanmajasta oli keskiviikkoiltapäivään mennessä tarjottu 2000 euroa, selviää Huutokaupat.com -sivustolta, jossa tuvat ovat myynnissä. Huutokauppa päättyy keskiviikon ja torstain välisenä yönä.

Vähiten on tarjottu Käsivarren erämaassa sijaitsevasta Saarijärven autiotuvasta, josta oli tarjottu vain 40 euroa. Tuvalta on matkaa lähimmälle tielle 12 kilometriä, ja ostajan on purettava tupa huhtikuun puoleen väliin mennessä. Käytännössä ostaja kuljettanee puretun kämpän osat moottorikelkan perässä vedettävällä reellä hankia pitkin tielle.

Luontopalvelujen tiimivastaava Inari Ylläsjärvi kertoo, että Saarijärvellä kuljetus on tehtävä talvella, jotta luonto ei vahingoitu. Kittilän Uurrekarkian majalle puolestaan pääsee traktorilla tai maastoautolla, ja maja on pienikokoinen.

– Siitä on helpompi tarjota isompi hinta, kun sen kuljettaminen pois ei maksa niin paljon, Ylläsjärvi arvelee.

Myös kohteiden kunto ja muut ominaisuudet vaikuttavat tarjouksiin. Esimerkiksi Sotajoen vuokratupa Inarissa sijaitsee 10 kilometrin päässä lähimmästä tiestä, mutta siitä on tarjottu 730 euroa eli huomattavasti enemmän kuin Saarijärven tuvasta.

Metsähallitus säästää huutokaupalla

Pitsloman valvontatupa myydään purettavaksi Metsähallituksen huutokaupassa Lapissa. Keskiviikkoon mennessä korkein tarjous oli 560 euroa. Kuva: Metsähallituksen luontopalvelut

Metsähallituksessa tarjouksiin ollaan tyytyväisiä, kun tuvista päästään eroon. Muuten Metsähallitus joutuisi purkamaan itse tuvat.

– Purkukustannukset olisivat kalliita, jos joutuisimme tilaamaan ulkopuolisilta urakoitsijoilta purkutyön, ja materiaalit pitäisi viedä kierrätykseen, Ylläsjärvi sanoo.

Retkeilijöiden käytössä olleet tuvat ovat huonon kuntonsa takia olleet pois käytöstä jo kotvan aikaa. Esimerkiksi Saarijärvelle on rakennettu jo aiemmin uusi tupa.

Metsähallituksen luontopalvelut hankkiutuu eroon useista rakennuksistaan ympäri Suomea.

Rakennusten myynti on yksi teko kolmen miljoonan euron säästöohjelmassa.

Luontopalvelut toimii valtion budjettirahoituksella ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa, ja hallitus päätti leikata tästä rahoituksesta.