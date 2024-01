New York antoi somen käytöstä haittaohjeistuksen – somejättien pomot joutuvat tänään selittämään tekosiaan poliitikoille

Seksuaalisia häirikköjä, koukuttavia elementtejä, itsetuhoisuuden ja syömishäiriöiden ruokintaa sekä epärealistisia kauneusihanteita.

Nämä ovat asioita, joita nuoret sosiaalisen median käyttäjät kohtaavat somemaailmassa. Yhdysvaltalaiset lastenoikeuksien puolustajat ja lainsäätäjät sanovat, että someyhtiöt eivät tee tarpeeksi lasten ja nuorten suojelemiseksi.

– Kun kyse on todella tärkeistä yksityisyys- ja turvallisuuspäätöksistä, voittojen ei pitäisi olla näiden someyhtiöiden mielissä ensimmäisinä, sanoo puheenjohtaja Zamaan Qureishi Design It For Us -nimisestä nuorisokoalitiosta, jonka tavoitteena tehdä somesta turvallisempi.

Niinpä keskiviikkona Metan, Tiktokin, X:n, Snapin ja muiden somejättien johtajat joutuvat Yhdysvalloissa senaatin lakivaliokunnan kuultaviksi.

Esimerkiksi Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on jo veteraani kongressikuulemisissa, mutta esimerkiksi X:n Linda Yaccarinolle tämä on ensimmäinen kerta joutua vastaamaan senaattorien kysymyksiin.

Avaa kuvien katselu Mark Zuckerberg oli kongressin kuultavana lokakuussa 2019. Kuva: Eric S. Lesser/AOP

Meta on uutistoimisto AP:n mukaan vankistanut äskettäin lapsiturvallisuutta koskevia ominaisuuksia ja se alkaa piilottamaan teini-ikäisten Facebook- ja Instagram-käyttäjien tileiltä esimerkiksi itsemurhiin, itsensä vahingoittamiseen ja syömishäiriöihin liittyvää sisältöä.

New York julisti somen terveyshaitaksi

New Yorkin pormestari Eric Adams julisti viime viikolla vuosittaisessa kaupungin tila -puheessaan, että New York luokittelee vastedes sosiaalisen media ympäristölliseksi terveyshaitaksi, koska sillä on haitallisia vaikutuksia lapsiin.

– Tiktokin, Youtuben ja Facebookin kaltaiset yritykset lietsovat mielenterveyskriisiä, kun ne suunnitelevat alustoihinsa vaarallisia ja riippuvuutta lisääviä ominaisuuksia. Emme voi seurata sivusta, kuinka somejätit rahastavat lastemme yksityiseen ja mielenterveyden kustannuksella, Adams sanoi.

New Yorkin kaupunki julkaisi haittaohjeistuksen somen vaikutuksista nuorten terveyteen - ja julkaisi sen tietenkin somessa.

Varoituksen perusteella New Yorkin terveysvirasto kehottaa vanhempia viivyttämään lasten pääsyä somen ja älypuhelimien käyttäjiksi kunnes nämä ovat 14-vuotiaita. Virasto kehottaa myös lainsäätäjiä tiukentamaan lapsia somen käyttäjinä suojelevia lakeja.

New Yorkin ohjeistukseen on liitetty tilastotieto vuodelta 2021, jolloin New Yorkin yläkoululaisista ja lukiolaisista 77 prosenttia vietti aikaa päätteidensä tai älypuhelimiensä ääressä vähintään kolme tuntia päivässä kuolutehtävät poislukien.

Yhdysvalloissa on aiemminkin pyritty suojelemaan nuoiria somekäyttäjiä lainsäädännöllä. Utahin osavaltio sääti viime vuonna ensimmäisenä osavaltiona lait, jotka rajoittavat merkittävästi alaikäisten sosiaalisen median käyttöä.

