Nuorten aikuisten velkaantuminen pahenee – nämä viisi varoitusmerkkiä voivat paljastaa alkavan velkakierteen

Nuorten aikuisten velkaantuminen pahenee.

Perintäyhtiö Intrumin omiin tietoihin perustuvassa analyysissa korostuu erityisesti 18–24-vuotiaiden vaikean velkaantumisen huomattava kasvu. Myös perintätoimeksiantojen määrät ja summat ovat kasvaneet.

– Kuka tahansa voi unohtaa maksaa laskun. Määrittelemme kuitenkin vaikeasti velkaantuneeksi henkilön, joka ei pysty maksamaan laskua perinnän alkuvaiheessa tai tekemään maksusuunnitelmaa asian hoitamiseksi, kertoo Intrumin perintäpalvelujen osastopäällikkö Reetta Lehessaari.

Kuitenkaan nuorten velkaongelmat eivät tyypillisesti ole yhtä yleisiä, eikä velkoja ole yhtä paljon kuin muilla ikäryhmillä.

Yhtiön teettämän Eurooppalaisten kuluttajien maksutaparaportin mukaan jopa kolme neljästä kotitaloudesta sinnittelee kuluttaen kaikki tulonsa tai elää yli varojensa. Tutkimukseen osallistui noin tuhat suomalaista nettikyselyn avulla.

Myös perintäyhtiö Lowell vahvistaa nuorten aikuisten maksuvaikeuksien olevan aiempaa suurempia.

– Suurilta asiakkailtamme keräämästämme datasta ilmenee noin neljän vuoden trendi, jonka aikana alle 35-vuotiailta on tullut suhteessa enemmän laskuja perintään, kertoo yrityksen toimitusjohtaja Seppo Lahtinen.

Lahtisen mukaan 35 vuodesta ylöspäin käyrä kääntyy toisinpäin. Perintäosuudet ovat pienentyneet keski-ikäisillä 60 ikävuoteen asti.

Velkaantumiseen voivat johtaa monet tekijät. Takuusäätiön viestinnän ja neuvonnan johtaja Minna Mattila listaa, mitä varoitusmerkkejä kannattaa tarkkailla.

1. Puskurin puute

Taloudenhallinta lähtee usein suistumaan raiteiltaan yllättävien menojen takia.

Jos rahallista puskuria ei ole, pankkitilin saattavat kuivattaa esimerkiksi oma sairastuminen, auton hajoaminen tai lemmikin lääkärikustannukset.

2. Osamaksuilla ongelmiin

Nuorten aikuisten taloudenhallintataitoja hämärtävät nykyään erityisesti osta nyt, maksa myöhemmin -maksutapa, jatkuvat kuukausitilaukset sekä osamaksut.

Erityisesti osamaksaminen on ongelmallista, sillä se luo usein illuusion, että tuote on hintaansa halvempi. Tällöin kuluttaja on alttiimpi sitoutumaan moniin pienen kuukausierän maksuihin samanaikaisesti.

3. Luottoja luottojen kuittaamiseen

Kun laskut kasaantuvat, moni turvautuu erilaisiin kulutusluottoihin. Velkaantuminen usein kärjistyy, kun vanhoja luottoja lähdetään tasoittamaan uusilla.

Helposti saatavilla olevista kulutusluotoista tulee monesti pitkäikäisiä kumppaneita. Maksuajat saattavat venyä kymmeniin vuosiin ja korot huidella jopa parinkymmenen prosentin tienoilla. Yllättävien tapahtumien sattuessa on myös riski, ettei maksuohjelmasta selviä.

Sosiaalinen media aiheuttaa kulutuspaineita Takuusäätiön viestinnän ja neuvonnan johtaja Minna Mattila sanoo, että sosiaalinen media saattaa lisätä nuorten aikuisten kulutuspaineita.

4. Opintolainan turha ottaminen ja käyttäminen

Suomalaisten suhde pankkilainoihin on ollut perinteisesti myönteinen ja luottavainen. Lainan ottamista on jopa pidetty järkevänä investointina, kun korot ovat olleet matalia.

Erityisesti opintolainan ottamiseen on kannustettu muun muassa opintolainahyvityksen avulla. Jos lainaa otetaan työnteon ohella, on myös suuri houkutus käyttää sitä arjen kannalta epäolennaisiin menoihin, kuten matkusteluun tai sijoittamiseen.

Opintolainan takaisinmaksu voi osoittautua suunniteltua hankalammaksi. Opinnot saattavat venyä, mikä voi aiheuttaa jaksamisongelmia, kun samaan aikaan lainaa on voinut kertyä yllättävän suuria summia.

Myös kahden vuoden odotus ennen takaisinmaksun alkamista saattaa hämärtää mielikuvaa omasta taloustilanteesta.

5. Digiraha vaikeuttaa budjetoimista

Talouden hahmottaminen on vaikeutunut myös rahan voimakkaan digitalisoitumisen myötä. Kun varat eivät katoa fyysisesti lompakosta, on vaikeampi päätellä, kuinka pitkälle budjetti riittää.

Erityisesti nuoret ovat tottuneet maksamaan kortilla tai mobiilisovelluksilla. Vaikka joskus olisikin tottunut käyttämään käteistä, sen unohtaa helposti vuosien saatossa.