Sillan rakentaminen Hailuotoon voi alkaa – vuosien kiista päätökseen

Kiinteä yhteys Hailuotoon on tarkoitus toteuttaa pengertien ja siltojen yhdistelmällä. Havainnekuvassa suunniteltu siltaosuus.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt Hailuodon pengertietä ja sillan rakentamista koskevasta vesilupapäätöksestä tehdyn valituksen.

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt luonnonsuojelijoiden tekemän valituksen Hailuodon pengertien ja sillan rakentamisesta. KHO:n päätöksen jälkeen kiinteän yhteyden rakentaminen Oulun Riutunkarista Hailuotoon voi käynnistyä. Tavoitteena on, että yhteys olisi käytössä vuonna 2026.

Rakentamisen aikataulusta tiedotetaan myöhemmin tarkemmin. Yhteyden rakentaminen vie noin kolme vuotta.

– Ennen rakennustöiden aloittamista viimeistelemme vielä suunnitelmia ja kilpailutamme alihankkijoita. Toteutusvaiheen sopimus allekirjoitetaan keväällä ja valmistelevia töitä päästään aloittamaan hyvinkin pian ja varsinainen rakentaminen voidaan aloittaa alkukesästä, kertoo hankkeen projektipäällikkö Terhi Honkarinta Väylävirastosta tiedotteessa.

Lainvoimaisen vesiluvan puuttuminen on viivästyttänyt Hailuodon kiinteän yhteyden toteuttamista vuosilla.

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti hankkeen vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen ensimmäisen kerran maaliskuussa 2020. Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen, minkä jälkeen järjestö haki asiassa valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt ja hylännyt vesiluvasta tehdyn valituksen. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että asian oikeuskäsittely on päättynyt ja hankkeen vesilupa on lainvoimainen.

Avaa kuvien katselu Nykyisin yhteys Hailuodosta mantereelle tapahtuu lautalla. Talvisin välille on rakennettu myös jäätie, mutta esimerkiksi tänä vuonna jäätietä ei ole voitu avata, koska jään paksuus ei riitä virallisen jäätien avaamiseen. Kuva: Risto Degerman / Yle

– Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta, mahdollistaa entistä sujuvammat henkilö- ja tavaraliikenteen yhteydet sekä luo edellytyksiä elinkeinoelämän kehittämiselle, sanoo johtaja Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Ely-keskuksen mukaan uusi yhteys on tärkeä liikenteen palvelutason turvaamiseksi, koska lauttaliikenne on häiriöherkkää ja lisäksi pitkällä aikavälillä erittäin kallista.

Hailuodon kiinteä yhteys toteutetaan allianssimallilla. Allianssin etuna on, että vesiluvasta tehdyn valituksen käsittelyaika on voitu hyödyntää hankkeen kehitystyössä. Kehitysvaiheen työskentely käynnistettiin jo kun allianssi muodostettiin keväällä 2022.