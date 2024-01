Jäiset kadut ja liukas keli räjäyttivät sepelin kysynnän Turun seudulla – urakoitsijat jonottavat tavaraa aamuisin

Kunnossapitoyrittäjän mukaan kuivan sepelin loppuminen tässä vaiheessa talvea on poikkeuksellista.

Liukas keli on kasvattanut hiekoitussoran kysyntää räjähdysmäisesti Turun alueella. Varsinais-Suomessa on jo pari viikkoa tullut taivaalta vuoroin vettä, vuoroin sää on pakastunut.

Vuodesta 1950 lähtien alalla toiminut mynämäkeläinen perheyritys Veraisen Sora tuottaa päivässä parhaimmillaan noin 300 tonnia hiekoitussepeliä. Määrä tarkoittaa noin kuutta täysperävaunurekkaa päivässä.

Suurin osa yrityksen tuottamasta sepelistä menee Turkuun ja loput Mynämäkeen ja naapurinkuntiin, jos tavaraa jää. 300 tonnia sepeliä on koko Turun seudun tarpeeseen nähden melko vähän.

– Menekki on järjetön. Kaikki tuotettu tavara menee, sanoo Veraisen soran yrittäjä Tuomas Verainen.

– Pitkää päivää tässä tehdään, että saadaan sepeliä tuotettua. Varsinkin viime päivät ovat olleet aika mahdottomia ja tavara loppu monesta paikasta, hän jatkaa.

Verainen kertoo, että yritys on pyrkinyt pitämään omat vanhat asiakkaansa ensisijaisina, mutta ostopuheluita tulee nyt myös kilpailijoiden asiakkailta.

Avaa kuvien katselu Yrittäjä Tuomas Verainen kertoo, että yrityksen tuotantokapasiteetti on nyt maksimilla. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Yksityiskäyttöön hiekoitussepeliä on kauppojen hyllyllä saatavana ilman ongelmia, eikä pula uhkaa pieniä kotipihoja. Tilanne on toinen, kun hiekoitettavana on kokonaisia katuja ja tieverkkoa.

– Se on tietysti hiukan eri juttu, että ostaako rautakaupasta 30 kilon säkin vai ottaako 50 tonnia rekan kyydissä. Se määrä, mitä kiinteistöhuollossa ja tien kunnossapidossa menee, on valtavan iso, Verainen sanoo.

Hiekoittajat jonottavat sepeliä

Lopussa on erityisesti kuivattu hienojakoisempi sepeli, jota käytetään pyöräteiden hiekoitukseen. Urakoitsijat käyttävät pääasiassa ilmakuivattua soraa, sillä ulkona säilytettävissä kasoissa oleva sora on märkää ja jäätyy hiekoittimissa.

Kaarinalainen kunnossapitoyrittäjä Henrik Kosonen vahvistaa, että tavara on todella tiukassa.

– Kuiva tavara on ihan loppu. Sitä tehdään kyllä, mutta se mikä tulee, se haetaan aamulla murskaamoista. Jonossa ensimmäisenä olevat saavat sen vähäisen määrän, mitä saatavilla on, Kosonen toteaa.

Avaa kuvien katselu Kiinteistönhoitaja Henrik Kosonen avaa umpeen jäätyneitä kaivonkansia Kaarinassa talvella 2022. Arkistokuva. Kuva: Kalle Mäkelä / Yle

Sepelin loppuminen ei ole poikkeus Varsinais-Suomessa, mutta poikkeavaa on ajankohta.

– Viime talvena oltiin samassa tilanteessa, mutta se tapahtui vasta lopputalvesta. Poikkeuksellista on, että tämä tapahtuu jo tammikuun lopussa, Kosonen sanoo.