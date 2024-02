Viime viikkoina useissa tiedotusvälineissä on kysytty, onko Yhdysvallat vetämässä joukkonsa Syyriasta ja Irakista.

Foreign Policy -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan vetäytymistä Syyriasta on pohdittu Yhdysvaltain puolustus- ja ulkoministeriöissä.

Uutistoimisto Reuters puolestaan kertoi äskettäin, että Yhdysvallat on aloittamassa keskustelut kansainvälisten joukkojen tulevaisuudesta Irakissa.

Irakissa neuvotellaan hallituksen kanssa, Syyriassa yhdysvaltalaisjoukkojen isäntänä ovat kurdit. Kurdit saivat haltuunsa alueita Koillis-Syyriasta, kun suurin osa presidentti Bashar al-Assadin hallinnon joukoista vetäytyi Syyrian sisällissodan alkuvaiheessa vuonna 2012.

Yhdysvaltain joukot tulivat paikalle tukemaan kurdeja ääriliike Isisin vastaisessa taistelussa. Vuonna 2019 Isis menetti viimeisetkin alueensa Pohjois-Syyriassa. Kurdijohtoiset SDF-joukot olivat taisteluissa ratkaisevassa asemassa.

Yhdysvaltain joukot Syyriassa Yhdysvalloilla on noin 900 sotilasta Syyriassa. Syksyllä 2014 Yhdysvallat asettui tukemaan kurdeja taistelussa Isisiä vastaan, ja Syyriaan lähetettiin maajoukkoja. Isis menetti viimeiset maa-alueensa maaliskuussa 2019. Turkin mielestä Koillis-Syyriaan perustettu kurdijohtoinen hallinto on osa Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta, joka käy aseellista taistelua Turkkia vastaan. Presidentti Donald Trump päätti vetää Yhdysvaltain joukot alueelta. Lokakuussa 2019 joukot aloittivat vetäytymisen, joka kuitenkin keskeytettiin.

”Isis toimii edelleen eri puolilla Syyriaa”

Isisin toiminnasta Syyriassa ei ole kuultu paljoakaan viime aikoina.

Isis ei kuitenkaan ole kadonnut Syyriasta, sanoo liikettä hyvin tunteva tutkija Aaron Y. Zelin Lähi-itään keskittyvästä yhdysvaltalaisesta Washington Institute -tutkimuslaitoksesta.

– He toimivat edelleen eri puolilla Syyriaa päivittäin. Tästä ei vain kerrota mediassa lännessä, asia ei enää tunnu kiinnostavan, sanoo Zelin.

Zelinin mukaan Isis ei ole yhtä vahva kuin vaikkapa viisi tai kymmenen vuotta sitten, mutta olisi virhe uskoa, että liike on nujerrettu lopullisesti. Lisäksi Isis ilmeisesti pitää matalaa profiilia, kun Yhdysvalloissa pohditaan, olisiko aika vetäytyä.

– Luulen, että Isis yrittää antaa vaikutelman, että se olisi heikompi kuin mitä se tosiasiassa on. Se ei ilmoittaudu kaikkien iskujensa tekijäksi luodakseen vaikutelman heikkoudesta, Zelin sanoo.

Hänen mukaansa monet tahot yrittäisivät hyödyntää yhdysvaltalaisjoukkojen lähtöä.

– Isisin lisäksi myös Turkki paikallisine liittolaisineen yrittäisi todennäköisesti hyökätä alueelle. Se vaikeuttaisi Isisin vastaista taistelua merkittävästi, koska paikalliset SDF-joukot saattaisivat olla enemmän huolissaan Turkin muodostamasta uhasta kuin Isisistä.

Assadin hallinto, Iran ja Venäjä voisivat myös hyödyntää tilannetta.

Iranin tukemat ryhmät ovat viime kuukausina tehneet kymmeniä iskuja yhdysvaltalaisjoukkoja vastaan Lähi-idässä. Viikonloppuna Yhdysvallat hyökkäsi Iranin tukemien joukkojen tukikohtiin, reaktiona Jordaniassa tehtyyn drooni-iskuun, jossa kuoli kolme yhdysvaltalaissotilasta.

Avaa kuvien katselu Koillis-Syyrian vankiloissa arvioidaan olevan noin 10 000 entistä Isis-taistelijaa. Yle vieraili yhdessä vankiloista vuonna 2019. Kuva: Antti Kuronen / Yle

Isis-vangit vaarallinen ongelma

Jos turvallisuustilanne heikkenee entisestään, Isis voisi löytää täydennystä riveihinsä Koillis-Syyrian ratkaisemattoman vankiongelman takia.

Koillis-Syyrian vankiloissa arvioidaan olevan noin 10 000 Isis-taistelijaa. Al-Holin leirissä ja muutamassa muussa paikassa on lisäksi yli 50 000 Isisin hallitsemilla alueilla oleskellutta siviiliä.

Isis on yrittänyt vapauttaa vankeja, ja al-Holissa on myös esiintynyt levottomuuksia.

– Jos vankiloista pääsisi 10 000 kokenutta taistelijaa, se olisi valtava voitto Isisille. Irakissa tehtiin useita vankilaiskuja vuosina 2012–2014. Silloin puhuttiin enimmillään sadoista vapautetuista vangeista, Aaron Y. Zelin kertoo.

Monet vangeista ja leireissä olijoista ovat ulkomaalaisia. Koillis-Syyriassa on aiemmin arvioitu olevan myös kymmenkunta Suomen kansalaista, ilmeisesti al-Holin leirillä.

Avaa kuvien katselu Al-Holin leirissä on ollut vakavia levottomuuksia. Kuva on elokuulta 2022. Kuva: Ahmed Mardnli / EPA

Kurdijohtoiset joukot yrittävät vartioida vankiloita ja leirejä niin hyvin kuin pystyvät, mutta pettymys kansainväliseen yhteisöön on suuri.

Kurdialueella toimivan PYD-puolueen toisen puheenjohtajan Salih Muslimin mielestä on ilmeistä, että Isisin perintö on jätetty kurdihallinnon hoidettavaksi, koska maat eivät hae kansalaisiaan pois.

”Monet valtiot ovat jättäneet roskansa meille”

– Tuntuu siltä, että monet valtiot ovat jättäneet roskansa meille, anteeksi ilmaisu, Muslim sanoo puhelinhaastattelussa Pohjois-Syyriasta.

Syyrian kurdit ovat olleet arvokkaita liittolaisia taistelussa Isisiä vastaan. Salih Muslim sanoo, että alueella ei ole toistaiseksi havaittu mitään muutosta amerikkalaisjoukkojen toiminnassa.

Video: Syyrian kurdeilla on ollut keskeinen rooli ääriliike Isisin kukistamisessa.

Yhdysvallat on tukenut Syyrian kurdeja Isisin vastaisessa taistelussa, Turkin arvostelusta huolimatta.

– Liikkeellä on paljon spekulaatioita, mutta täällä yhdysvaltalaiset joukot jatkavat operaatioitaan Isisiä vastaan yhdessä paikallisten joukkojen kanssa, Muslim sanoo.

Muslimin mukaan Turkki on jo nyt hyvin aktiivinen alueella, ja Turkkia vastaan kurdijohtoiset joukot ovat yksin.

– Turkki tulittaa raja-alueita tykistöllä ja tekee drooni-iskuja päivittäin. Kansainvälinen liittouma ei koskaan luvannut puolustaa meitä. Me sovimme taistelusta terrorismia ja ääriliike Isisiä vastaan.

Muslimin mukaan Turkin hyökkäykset saattavat häiritä taistelua Isisiä vastaan.

Salih Muslim on aikoinaan käynyt neuvotteluja Turkin kanssa, mutta nyt hän on Turkin mielestä terroristijohtaja. Pohjois-Syyrian kurdijohtoinen hallinto on Turkin tulkinnan mukaan osa Kurdistanin työväenpuoluetta PKK:ta.

Salih Muslim ei tiedä, miten Turkkia voisi saada muuttamaan suhtautumistaan.

– Turkin johtajilla on kurdofobia, he vastustavat kurdeille annettavia oikeuksia kaikkialla. Tämä liittyy siihen, että he eivät ole ratkaisseet omaa kurdiongelmaansa.

Muslim syyttää Turkkia suunnitelmasta karkottaa alueen kurdiväestö. Tilanne jatkuu jännittyneenä, mutta Turkin maahyökkäyksestä ei kuitenkaan näy merkkejä.

Avaa kuvien katselu Turkki teki laajan maahyökkäyksen Pohjois-Syyriaan lokakuussa 2019. Turkin tulitus osui muun muassa Ras-al-Ainin (kurdiksi Serêkaniyê) kaupunkiin Turkin ja Syyrian rajalla. Kuva: Sedat Suna / EPA

Aaron Y. Zelin on omista lähteistään kuullut, että Yhdysvaltain vetäytymispohdinnoissa ollaan hyvin alustavassa vaiheessa, jossa arvioidaan mitä tapahtuisi, jos Yhdysvallat vetäytyisi Syyriasta.

Kaikissa kommenteissa tuntuu vallitsevan yksimielisyys siitä, että mitään ei tapahdu kovin nopeasti, eikä välttämättä ennen Yhdysvaltain marraskuun presidentinvaaleja.

Trump päätti jo vetää joukot

Avaa kuvien katselu Yhdysvaltalaissotilaita poistumassa Syyriasta lokakuussa 2019. Kuva: Gailan Haji /EPA

Jos Donald Trump nousee uudelleen Yhdysvaltain presidentiksi, asiat voisivat edetä nopeasti.

Hän päätti jo edellisellä presidenttikaudellaan vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta syksyllä 2019, Turkin hyökkäyksen tieltä. Vetäytyminen kuitenkin keskeytettiin ankaran arvostelun takia.

Salih Muslimin mielestä vaihtoehdot ovat vähissä.

– Jos amerikkalaiset lähtevät, jatkamme taistelua Isisiä, Turkkia ja muita tänne tunkeutuvia joukkoja vastaan. Taistelimme Isisiä vastaan ennen kuin kansainväliset joukot tulivat. Emme me hyökkää kenenkään kimppuun, mutta jos joku hyökkää, me puolustaudumme.