Taylor Swiftin laulu loppuu torstaina Tiktokissa – levy-yhtiö vetää miljoonia kappaleita pois palvelusta

Taylor Swift esiintyy New Rutherfordissa New Jerseyssa toukokuussa 2023.

Universal Music -levy-yhtiö on vetämässä kappaleensa pois sosiaalisen median palvelusta Tiktokista. Asiasta kertoo muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Yhtiön sopimus Tiktokin kanssa päättyy tammikuun viimeinen päivä.

Ranskalaisomisteisella Universalilla on Tiktokissa miljoonia kappaleita, ja yhtiön talliin kuuluvat muun Taylor Swift, The Weeknd and Drake. Universal syyttää Tiktokia kiusaamisesta, sillä Universalin mukaan Tiktok maksaa sille musiikin käytöstä vain murusen verrattuna siihen, mitä muut somepalvelut tilittävät Universalille.

Kiinalaisen ByteDance-yhtiön omistamalla palvelulla on yli miljardi käyttäjää, mutta Universal väittää, että se saa tuloistaan vain yhden prosentin Tiktokilta.

Universal julkaisi 30. tammikuuta avoimen kirjeen, jossa se totesi, että Tiktok yrittää rakentaa musiikkiin perustavaa bisnestä, muttei ole valmis maksamaan siitä reilua korvausta.

Tiktokin mukaan Universal syyttää sitä väärin perustein. Somepalvelu puolustautui 30. tammikuuta tiedotteella, jonka mukaan Universal on laittanut ahneutensa edustamiensa artistien etujen edelle.

Universalin ”itsekkäät” toimenpiteet eivät Tiktokin mukaan ole artistien, musiikin tekijöiden tai fanien etujen mukaisia.

Levy-yhtiöt tienaavat rojalteja kaikesta siitä musiikista, jota suoratoistopalveluissa tai sosiaalisen median alustoilla soitetaan.