Valtuutetut älähtivät 400 metrin matkasta autolta kotiovelle – poliitikko syyttää Tamperetta autoilunvastaisuudesta

Onko muutaman sadan metrin matka autolta kotiovelle liikaa? Tästä tamperelaiset poliitikot ovat erimielisiä.

Kaupunkiin on rakenteilla asuinalue, jonka asukkaat pysäköivät yhteiseen pysäköintihalliin. Perinteistä pihaparkkia ei ole. Matkaa kotiin kertyy 100–400 metriä kodin sijainnista riippuen. Osa poliitikoista kokee, että ratkaisu karkottaa alueelta autoilevat asukkaat.

Kiista metreistä syntyi viikko sitten Tampereen kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa oli tarkoitus nuijia läpi Hiedanrantaan rakennettavan alueen asemakaava. Jo vuosia tiedossa ollut pysäköintisuunnitelma herätti lähes tunnin mittaisen sanallisen väännön.

Kaava kuitenkin hyväksyttiin kokouksessa yksimielisesti, vaikka kahdeksan poliitikkoa moitti sitä julkisesti puheenvuoroissaan.

Mistä on kyse? Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 29. tammikuuta Hiedanrannan pohjoispuolen asuinkortteleiden yleiskaavan. Valtuustossa keskusteltiin viime metreillä siitä, onko alueen pysäköintiratkaisu oikea.

Uuden kaupunginosan kolmeen ensimmäiseen kortteliin odotetaan arviolta 1 200 asukasta. Kaikkiaan entisestä tehdasalueesta rakennetaan kaupunginosa 25 000 asukkaalle.

Parkkipaikkoja rakennetaan yksi jokaista 130 kerrosneliömetriä kohden. Käytännössä siis kahdelle 60 neliömetrin asunnolle varataan yksi parkkipaikka, samoin kolmelle 40 neliömetrin kodille.

Liikuntarajoitteisille sekä huolto- ja saattoliikenteelle varataan pysäköintipaikkoja talojen pihoista.

Alueelle tulee lyhytaikaiseen pysäköintiin tarkoitettuja kadunvarsipaikkoja, joita voi hyödyntää esimerkiksi ostoksia kotiin viedessä.

Pysäköintihalliin tulee alueen kehittyessä vuokrattavia yhteiskäyttöautoja.

Valtuustossa kaavaa kritisoinut Lassi Kaleva (ps.) sanoo, että Tampere rakentaa Hiedanrantaan autoilunvastaista aluetta. Hänen mielestään pysäköintihalli sijaitsee liian kaukana asuintaloista.

– Suomessa on liukasta ja sitten se, että jos tuolta kahden tai kolmen taaperoikäisen lapsen ja kauppakassien kanssa mennään asunnolle, 400 metrin matka vaikeuttaa arkea huomattavasti.

Avaa kuvien katselu Lassi Kaleva pitää pysäköintiratkaisua hankalana. Hän huomauttaa, että kaavaa kritisoitiin valtuustossa yli puoluerajojen. Kuva: Antti Eintola / Yle

Tampereen kaupungin suunnitelmissa luonnehditaan, että Hiedanrannan alueesta rakennetaan joukkoliikenteeseen tukeutuva, rouhean kaupunkimainen kestävän kehityksen asuinalue.

Jaakko Stenhäll (vihr.) mielestä kaava on toimiva.

– Kun tehdään vähän kestävämpiin kulkumuotoihin rakentuva alue, niin syntyy tämmöinen vastakkainasettelu. En ihan ymmärrä minkä takia, koska autoillakin tänne pääsee.

Avaa kuvien katselu Jaakko Stenhäll myöntää, että pysäköinti on kaupunkirakentamisessa aina haaste. Kuva: Antti Eintola / Yle

Hiedanrannan ratkaisun etuna Stenhäll pitää edullisempaa rakentamista sekä viihtyisämpiä ja turvallisempia pihapiirejä.

– Taloudellisesti tehokas toteutus auttaa myös siinä, että ihmisillä on näihin asuntoihin varaa.

Alla olevalta videolta voit katsoa, mitä mieltä tamperelaiset poliitikot ovat Hiedanrannan pysäköintiratkaisusta:

Kaupunginvaltuutetut Lassi Kaleva ja Jaakko Stenhäll sekä apulaispormestari Pekka Salmi kertovat ajatuksensa Hiedanrannan pysäköinnistä. Video: Antti Eintola / Yle

Kritiikki yllätti apulaispormestarin

Alueen asemakaava on kuntapolitiikalle tuttuun tapaan kiertänyt lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa jo aiemmin. Koko hanke on ollut vireillä kymmenisen vuotta ja kättä on väännetty ennenkin.

Valtuustossa viime viikolla esitetyn kritiikin laajuus yllätti apulaispormestari Pekka Salmen (sd). Hänkään ei ymmärrä tulkintaa autoilunvastaisuudesta. Salmen mielestä 400 metrin matka ei ole ongelma.

– Aikaisemmin tämä on ehkä ollut yksittäisten henkilöiden agendalla, mutta eihän tämän tyyppiset pysäköintiratkaisut mitään ihmeellisiä ole.

Salmi huomauttaa, että Hiedanrantaan kaavaillun mukainen pysäköintiratkaisu on maailmalla yleisesti käytössä.

– Kyllä siellä hengissä ollaan, ihmiset pääsevät liikkumaan ja pystyvät elämään omaa elämäänsä.

Avaa kuvien katselu Hiedanrannan kolmeen ensimmäiseen kortteliin odotetaan arviolta 1 200 asukasta. Ratikkaraiteiden vasemmalle puolelle nykyisen parkkipaikan kohdalle rakentuu pysäköintihalli, kodit sijoittuvat raiteiden oikealle puolelle. Kuva: Antti Eintola / Yle

Lassi Kaleva sanoo, että pysäköintiratkaisua on kritisoitu aiemmin kaupunginhallituksessa ja yhdyskuntalautakunnassa. Kritiikki ei ole johtanut merkittäviin muutoksiin. Valtuustossa viime hetkillä ryöpsähtänyttä keskustelua hän selittää sillä, että valtuutetuilla on yleisesti negatiivisia kokemuksia Tampereen pysäköintimahdollisuuksista.

– Moni valtuutettu puoluekannasta riippumatta kritisoi huomattavasti sitä, että autoilua vaikeutetaan. Jopa ne, jotka olivat kaavan kannalla, myönsivät, että arkielämä vaikeutuu huomattavasti.

Jaakko Stenhäll toteaa, että keskusteluun on kaikilla oikeus mutta kyseenalaistaa viime hetken puheenvuorojen tarkoitusperiä.

– Pikkuisen tuntui omaan korvaan siltä, että halutaan puhua toista, mutta ollaan valmiita tekemään toista. Sekin kuuluu politiikkaan, mutta kyllä siitä vähän populistisen politiikan teon maku jäi.

