Piikkiön puutarhatuotannon koetila on saamassa uuden omistajan – alueella on harjoitettu puutarhantutkimusta liki 100 vuotta

Piikkiön puutarhatuotannon tutkimustila on kooltaan 37 000 neliömetriä ja alueella on 17 rakennusta.

Huutokaupassa myynnissä olleella koetilalla on ollut merkittävä rooli maatalous- ja puutarhatutkimuksessa.

Kaarinan Piikkiössä sijaitsevalle entiselle puutarhatuotannon tutkimustilalle on löydetty uusi omistaja.

Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Ella Sperling sanoo, että kaupan ehdoista neuvotellaan parhaillaan ostajan kanssa.

– Kaupat on tarkoitus lyödä lukkoon helmikuun loppuun mennessä, Sperling toteaa.

Ostajasta tai tutkimustilan tulevasta käyttötarkoituksesta Senaatti ei halua vielä kertoa.

Puutarhatuotannon tutkimustila on tarkoitus myydä huutokaupassa korkeimman tarjouksen tehneelle. Korkein tarjous oli 230 000 euroa.

Yltöisten kylässä sijaitsevan tutkimustilan koko on 37 000 neliömetriä ja siellä on 17 rakennusta. Alue ja suurin osa rakennuksista on suojeltu rakennusperintölain nojalla.

Tila on merkittävä osa suomalaista maatalous- ja puutarhatutkimusta, joka aloitettiin vuonna 1927 Piikkiössä. 2000-luvulla siellä toimi Luonnonvarakeskuksen (LUKE) toimipiste.

Alueen vieressä sijaitsee Arboretum Yltöinen, joka on koti- ja ulkomaisten puiden ja pensaiden tutkimusalue ja geenipankki. Siellä on muun muassa laaja alppiruusumetsikkö.