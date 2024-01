Oikeustieteen professori marja-alan syytteistä: törkeä ihmiskauppa työelämässä poikkeuksellista

Työelämän ihmiskaupparikoksista on annettu tuomioita, mutta törkeä ihmiskauppa on rikosoikeuden professorin mukaan harvinaista.

Kainuulaisen marjayrittäjä Vernu Vasunnan ja hänen thaimaalaisen liikekumppaninsa saamat syytteet törkeästä ihmiskaupasta ovat Suomessa poikkeuksellisia, arvioi rikosoikeuden professori Minna Kimpimäki Lapin ylipiston oikeustieteiden tiedekunnasta.

– Se, että tässä ollaan syyttämässä nimenomaan törkeästä ihmiskaupasta, on ollut varsinkin näissä työelämään liittyvissä ihmiskauppatapauksissa harvinaista, sanoo tutkimuksessaan myös ihmiskaupparikoksiin perehtynyt Kimpimäki.

Tuomioita työelämää koskevista törkeistä ihmiskaupparikoksista ei Kimpiläisen muistikuvan mukaan ole Suomessa annettu lainkaan. Työhön liittyvistä ihmiskaupparikoksista tuomioita sen sijaan on. Ihmiskaupparikoksista sen sijaan tuomioita työelämässäkin on.

Törkeät ihmiskaupparikostuomiot ovat Kimpimäen mukaan Suomessa liittyneet esimerkiksi seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai siihen, että kohteena on ollut alle 18-vuotias lapsi.

Törkeästä ihmiskaupasta tuomio voi olla kahdesta vuodesta kymmeneen vuoteen vankeutta.

Vasunta ja Kiantama kiistävät kaikki syytteet.

Kiantaman hallituksen puheenjohtaja Matti Sipilä kommentoi Kiantaman tiedotteessa, että Vernu Vasunta nauttii yrityksen hallituksen sekä omistajien täyttä luottamusta ja jatkaa tehtävissään normaalisti. Vasunta kertoi tiedotteessa, että on pyrkinyt kaikessa toiminnassaan noudattamaan Suomen lakeja.

Syytteiden määrä ei ole poikkeuksellinen

Syyttäjälaitos kertoi keskiviikkona, että Vernu Vasuntaa ja hänen liikekumppaniaan syytetään 56 törkeästä ihmiskaupasta thaimaalaisten marjapoimijoiden työolosuhteisiin liittyen.

Minna Kimpimäki ei näe syytteiden määrää sinänsä poikkeuksellisena. Aiemmissa työelämään liittyvissä ihmiskaupparikosjutuissa on voinut olla useampia asianomistajia.

Kainuulaisen marjayrittäjän kohdalla epäilynä on, että thaimaalaiset poimijat ovat olleet pakkotyössä ja muissa ihmisarvoa loukkaavissa olosuhteissa luonnonmarjoja kerätessään.

– Jos ihmiskapparikoksen nähdään olevan törkeä, syyttäjän näkemyksen mukaan joko tekotavassa on oltava jotain erityisen paheksuttavaa. On esimerkiksi käytetty väkivaltaa tai uhkauksia teon toteuttamiseen tai teko on vaikkapa katsottu tehdyksi järjestäytyneen rikollisryhmän toiminnassa, Minna Kimpimäki sanoo.

Vernu Vasunnan ja hänen thaimaalaisen liikekumppaninsa vuoden 2022 toiminnan rinnalla on tutkittu myös muun muassa Polarica pääomistajan Jukka Kriston ja työ- ja elinkeinoministeriössä työskennelleen virkamiehen Olli Soraisen yhteyksiä thaimaalaisten marjanpoimijoiden ihmiskauppaan 2020-luvulla.

Minna Kimpimäen mukana on tärkeää, että ihmiskauppaan liittyviä epäilyjä tulee julki ja niitä nyt tutkitaan.

– Ihmiskauppaa työelämässä kyllä Suomessa tosiasiassa esiintyy huomattavan paljon enemmän kuin mitä tuomioistuimiin sitten päätyy.