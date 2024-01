Joka neljäs opettaja tulee pian eläkeikään – siksi Savonlinna haluaa alan koulutusta takaisin kaupunkiin

Savonlinnan kaupunki ja Oulun yliopisto haluavat tuoda opettajankoulutusta takaisin Savonlinnaan. Videolla kerromme, mistä on kyse. Video: Saara-Miira Kokkonen / Yle, Jaana Polamo / Yle

Etelä-Savon opettajapulan takia alan koulutusta saattaa olla pian taas tarjolla Savonlinnassa. Savonlinnan kaupunki ja Oulun yliopisto tavoittelevat opettajankoulutuksen järjestämistä kaupunkiin.

Varhaiskasvatuksen opettajista, erityisopettajista ja luokanopettajista on jo valtakunnallisesti pulaa. Etelä-Savossa tilanne on erityisen vaikea.

Savonlinnan kaupungin sivistystoimenjohtaja Mikko Ripatti kertoo, että noin joka neljäs opettaja tulee eläkeikään vuoteen 2030 mennessä.

– Runsas eläköityminen ylittää oppilasmäärän vähenemisen Itä-Suomessa ja Etelä-Savossa. Tämän vuoksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin, joilla varmistetaan kelpoisen henkilökunnan saatavuus, Ripatti perustelee.

Yhtä vaikea opettajapula on myös Pohjois-Savossa, Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Ripatin mukaan 2030-luvun alkuun mennessä erityisopettajien ja lastentarhaopettajien tarve lähes kaksinkertaistuu ja luokanopettajien tarve jopa nelinkertaistuu.

– Jos tilanne on jo nyt heikko, niin mitä se on sitten vajaan kymmenen vuoden kuluttua? Tätä ongelmaa tässä nyt yritetään torpata, Ripatti sanoo.

Vaikka oppilasmäärät vähenevät, on opettajista silti tulossa suuri pula.

Oulun yliopiston tarjoamia opintoja olisi suunnitelman mukaan tarjolla 160 opiskelijalle Savonlinnassa vuosien 2025–2029 aikana. Tarjolle tulisi muun muassa varhaiskasvatuksen tutkintoihin johtavia koulutuksia sekä lisäkoulutuksia jo päteville opettajille, jotka voivat hankkia esimerkiksi erityisopettajan kelpoisuuden.

Opinnot sitouttavat alueelle, vaikkakin etänä

Suunnitteilla olevat opinnot on tarkoitus toteuttaa lähi- ja monimuoto-opintoina. Se tarkoittaa sitä, että suuri osa opinnoista järjestetään etänä ja voidaan suorittaa töiden ohella. Lähiopetusjaksot järjestetään Savonlinnassa, harjoittelut Etelä-Savon kouluissa ja päiväkodeissa.

Hankkeen vetäjät luottavat siihen, että opiskelijat sitoutuvat seudulle, vaikka opintoja suoritetaankin paljon etänä.

Oulun yliopiston yksikön johtaja Eva Raudasoja lisää, että opinnot tarjoavat mahdollisuuden opiskella alueella sekä muodostavat ammatillisen verkoston.

– Koulutuksissa on usean viikon mittaisia harjoittelujaksoja, jotka tehdään alueen oppilaitosten ja päiväkotien kanssa. Tämä sitouttaa sekä työnantajia että opiskelijoita, ja samalla luodaan verkostoja työelämän kanssa, Raudasoja sanoo.

Mikko Ripatin mukaan myös Etelä-Savon seudulla asuvat ja työskentelevät voivat opiskella niin, ettei muutto Savonlinnaan ole välttämätön. Lisäksi alueen päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät voivat suorittaa lisäpätevyyksiä.

Koulutushanke ei korvaa OKL:ää

Itä-Suomen yliopisto lakkautti opettajankoulutuslaitoksen Savonlinnassa vuonna 2018. OKL:n mukana kaupungista lähti lähes tuhat opiskelijaa ja satoja työpaikkoja. Lisäksi noin 800 vuokra-asuntoa tyhjeni, ja tähän mennessä asuntoja on purettu saman verran.

Savonlinnan entisessä opettajankoulutuslaitoksessa opiskelevat nykyään Talvisalon koulun 1.–6. luokkalaiset.

Uusi koulutushanke ei korvaa vanhaa OKL:ää, mutta Ripatin mukaan uudet opinnot kuitenkin virkistävät kaupungin vetovoimaa sekä tuovat kaupunkiin uusia ihmisiä ja elinvoimaa.

– Emme ole perinteisessä mielessä käynnistämässä uudelleen opettajankoulutuslaitosta, vaan olemme rakentamassa uusia koulutusmuotoja, joilla vastataan alueen työvoimapulaan, Ripatti sanoo.

Koulutushanke on aluksi nelivuotinen, mutta kaupunki toivoo opinnoista tulevan osa pysyvää koulutustarjontaa tulevaisuudessa. Hankkeeseen on haettu rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, ja suunnitelma on esitelty tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalalle (kok.).